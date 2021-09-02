المدونة الرسمية للأدوات الدرسية

mellouk2012
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2021
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
وضعت وزارة التربية الوطنية قائمة بجميع الأدوات المدرسية التي يتعين على التلاميذ إحضارها عند بداية الدراسة، وقد شملت المدونة جميع المستويات الدراسية.
للإطلاع على القائمة كاملة تجدوها في هذا الملف التالي:
المدونة الرسمية للادوات المدرسية للسنة الدراسية 2021-2022.pdf - 7.5 MB
للإطلاع على القائمة كاملة تجدوها في هذا الملف التالي:
المدونة الرسمية للادوات المدرسية للسنة الدراسية 2021-2022.pdf - 7.5 MB