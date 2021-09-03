من درر السلف...الحلقة رقم 413

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدرر والأثر وفرائِد الفوائدِ ...

🥀🥀 منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إبْرَاهِيمَ وَآلَ إبْرَاهِيمَ أَئِمَّةً لِهَؤُلَاءِ الْحُنَفَاءِ الْمُخْلِصِينَ : أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ ..
كَمَا جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ : أَئِمَّةَ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّبِعِينَ أَهْوَاءَهُمْ ..
قَالَ تَعَالَى فِي إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ ..
وَقَالَ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 217 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَجِمَاعُ الدِّينِ : أَصْلَانِ ..
أَلَّا نَعْبُدَ : إلَّا اللَّهَ ..
وَلَا نَعْبُدَهُ : إلَّا بِمَا شَرَعَ ..
لَا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَذَلِكَ تَحْقِيقُ الشَّهَادَتَيْنِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَشَهَادَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ..
فَفِي الْأُولَى : أَنْ لَا نَعْبُدَ إلَّا إيَّاهُ ..
وَفِي الثَّانِيَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 234 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَال العلاّمة الإمام محمد ابن مفلح شمس الدين المقدسيّ الرامينىّ ثم الصالحيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَوْمًا : أَوْصِنِي يَا أَبَتِ !!!
فَقَالَ يَا بُنَيَّ : انْوِ الْخَيْرَ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَ .. .
وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَهْلَةٌ : عَلَى الْمَسْئُولِ ..
سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالإمْتِثَالِ : عَلَى السَّائِلِ ..
وَفَاعِلُهَا ثَوَابُهُ : دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتِمْرَارَهَا ..
وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ : شَرْعًا ..
سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ : بِالْخَالِقِ أَوْ بِالْمَخْلُوقِ ..
وَأَنَّهَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَجِدْ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا : خِلَافًا ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ /
مَا هَمَّ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْعَمَلِ الْحَسَنِ فَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ : بِهِ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ ..
وَإِذَا صَارَ قَوْلًا وَعَمَلًا : كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ..
وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : فِي الْهَمِّ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الآدابُ الشَرعية والمنحُ المرعية ج 01 وَرَقَة / 104 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
فإنَّا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أنَّ المراد : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 19 ورقة / 13 ... 🌾🌾🌾
 
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