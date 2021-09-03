من درر السلف...الحلقة رقم 413

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,387
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر والأثر وفرائِد الفوائدِ ...
منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إبْرَاهِيمَ وَآلَ إبْرَاهِيمَ أَئِمَّةً لِهَؤُلَاءِ الْحُنَفَاءِ الْمُخْلِصِينَ : أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ ..
كَمَا جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ : أَئِمَّةَ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّبِعِينَ أَهْوَاءَهُمْ ..
قَالَ تَعَالَى فِي إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ ..
وَقَالَ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 217 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَجِمَاعُ الدِّينِ : أَصْلَانِ ..
أَلَّا نَعْبُدَ : إلَّا اللَّهَ ..
وَلَا نَعْبُدَهُ : إلَّا بِمَا شَرَعَ ..
لَا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَذَلِكَ تَحْقِيقُ الشَّهَادَتَيْنِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَشَهَادَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ..
فَفِي الْأُولَى : أَنْ لَا نَعْبُدَ إلَّا إيَّاهُ ..
وَفِي الثَّانِيَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 234 ...
ومنها ...
قَال العلاّمة الإمام محمد ابن مفلح شمس الدين المقدسيّ الرامينىّ ثم الصالحيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَوْمًا : أَوْصِنِي يَا أَبَتِ !!!
فَقَالَ يَا بُنَيَّ : انْوِ الْخَيْرَ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَ .. .
وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَهْلَةٌ : عَلَى الْمَسْئُولِ ..
سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالإمْتِثَالِ : عَلَى السَّائِلِ ..
وَفَاعِلُهَا ثَوَابُهُ : دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتِمْرَارَهَا ..
وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ : شَرْعًا ..
سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ : بِالْخَالِقِ أَوْ بِالْمَخْلُوقِ ..
وَأَنَّهَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَجِدْ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا : خِلَافًا ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ /
مَا هَمَّ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْعَمَلِ الْحَسَنِ فَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ : بِهِ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ ..
وَإِذَا صَارَ قَوْلًا وَعَمَلًا : كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ..
وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : فِي الْهَمِّ . ..
أنْظُرهُ / الآدابُ الشَرعية والمنحُ المرعية ج 01 وَرَقَة / 104 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
فإنَّا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أنَّ المراد : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 19 ورقة / 13 ...
ومِنَ الدرر والأثر وفرائِد الفوائدِ ...
منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إبْرَاهِيمَ وَآلَ إبْرَاهِيمَ أَئِمَّةً لِهَؤُلَاءِ الْحُنَفَاءِ الْمُخْلِصِينَ : أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ ..
كَمَا جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ : أَئِمَّةَ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّبِعِينَ أَهْوَاءَهُمْ ..
قَالَ تَعَالَى فِي إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ ..
وَقَالَ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 217 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَجِمَاعُ الدِّينِ : أَصْلَانِ ..
أَلَّا نَعْبُدَ : إلَّا اللَّهَ ..
وَلَا نَعْبُدَهُ : إلَّا بِمَا شَرَعَ ..
لَا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَذَلِكَ تَحْقِيقُ الشَّهَادَتَيْنِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَشَهَادَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ..
فَفِي الْأُولَى : أَنْ لَا نَعْبُدَ إلَّا إيَّاهُ ..
وَفِي الثَّانِيَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 234 ...
ومنها ...
قَال العلاّمة الإمام محمد ابن مفلح شمس الدين المقدسيّ الرامينىّ ثم الصالحيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَوْمًا : أَوْصِنِي يَا أَبَتِ !!!
فَقَالَ يَا بُنَيَّ : انْوِ الْخَيْرَ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَ .. .
وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَهْلَةٌ : عَلَى الْمَسْئُولِ ..
سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالإمْتِثَالِ : عَلَى السَّائِلِ ..
وَفَاعِلُهَا ثَوَابُهُ : دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتِمْرَارَهَا ..
وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ : شَرْعًا ..
سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ : بِالْخَالِقِ أَوْ بِالْمَخْلُوقِ ..
وَأَنَّهَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَجِدْ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا : خِلَافًا ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ /
مَا هَمَّ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْعَمَلِ الْحَسَنِ فَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ : بِهِ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ ..
وَإِذَا صَارَ قَوْلًا وَعَمَلًا : كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ..
وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : فِي الْهَمِّ . ..
أنْظُرهُ / الآدابُ الشَرعية والمنحُ المرعية ج 01 وَرَقَة / 104 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
فإنَّا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أنَّ المراد : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 19 ورقة / 13 ...