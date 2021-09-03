من درر السلف...الحلقة رقم 413

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر والأثر وفرائِد الفوائدِ ...منها ...قَال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إبْرَاهِيمَ وَآلَ إبْرَاهِيمَ أَئِمَّةً لِهَؤُلَاءِ الْحُنَفَاءِ الْمُخْلِصِينَ : أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ ..كَمَا جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ : أَئِمَّةَ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّبِعِينَ أَهْوَاءَهُمْ ..قَالَ تَعَالَى فِي إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ ..وَقَالَ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 217 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَجِمَاعُ الدِّينِ : أَصْلَانِ ..أَلَّا نَعْبُدَ : إلَّا اللَّهَ ..وَلَا نَعْبُدَهُ : إلَّا بِمَا شَرَعَ ..لَا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..وَذَلِكَ تَحْقِيقُ الشَّهَادَتَيْنِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَشَهَادَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ..فَفِي الْأُولَى : أَنْ لَا نَعْبُدَ إلَّا إيَّاهُ ..وَفِي الثَّانِيَةِ : أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 234 ...ومنها ...قَال العلاّمة الإمام محمد ابن مفلح شمس الدين المقدسيّ الرامينىّ ثم الصالحيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَوْمًا : أَوْصِنِي يَا أَبَتِ !!!فَقَالَ يَا بُنَيَّ : انْوِ الْخَيْرَ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَ .. .وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَهْلَةٌ : عَلَى الْمَسْئُولِ ..سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالإمْتِثَالِ : عَلَى السَّائِلِ ..وَفَاعِلُهَا ثَوَابُهُ : دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتِمْرَارَهَا ..وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ : شَرْعًا ..سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ : بِالْخَالِقِ أَوْ بِالْمَخْلُوقِ ..وَأَنَّهَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَجِدْ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا : خِلَافًا ..قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ /مَا هَمَّ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْعَمَلِ الْحَسَنِ فَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ : بِهِ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ ..وَإِذَا صَارَ قَوْلًا وَعَمَلًا : كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ..وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : فِي الْهَمِّ . ..أنْظُرهُ / الآدابُ الشَرعية والمنحُ المرعية ج 01 وَرَقَة / 104 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /فإنَّا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..والحق أنَّ المراد : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان ..وذلك من علامات : قرب الساعة . ..أنظره / فتح الباري ج 19 ورقة / 13 ...