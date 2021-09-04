من درر السلف...الحلقة رقم 415

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر ومسائل العلم والأثر ...منها ...قال الإمامُ الحافظ ابن مُفلح المُفلح عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) / سُبْحَانَك مَا أَغْفَلَ هَذَا الْخَلْقَ عَمَّا أَمَامَهُمْ ؛ الْخَائِفُ مِنْهُمْ : مُقَصِّرٌ ..وَالرَّاجِي : مُتَوَانٍ .. .وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ / سَمِعْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ : الْخَوْفُ مَنَعَنِي عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ : فَمَا أَشْتَهِيهِ ..فَإِذَا ذَكَرْتُ الْمَوْتَ : هَانَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ .. .وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ / سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ : إنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يُدَوِّمَ اللَّهُ لَك عَلَى مَا تُحِبُّ : فَدُمْ لَهُ عَلَى مَا يُحِبُّ ..وَالْخَيْرُ فِيمَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ : خَيْرًا . ..أنْظُره / الآدَاب الشَرعية ج 02 وَرَقَة / 30 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ وَكِيعٍ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ / لَا يَتَّقِي اللَّهَ أَحَدٌ : إلَّا اتَّقَاهُ النَّاسُ شَاءُوا أَمْ أَبَوْا . ..أنْظُره / الآدَاب الشَرعية ج 02 وَرَقَة / 30 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ عليه /قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ بَهْجَةُ الْمَجَالِسِ :كَانَ يُقَالُ / مَنْ خَافَ اللَّهَ وَرَجَاهُ : أَمَّنَهُ خَوْفَهُ وَلَمْ يُحْرِمْهُ رَجَاءَهُ .. .قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى بَعْضِ إخْوَانِهِ / أَمَّا بَعْدُ :فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ اللَّهَ : أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ ..وَمَنْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ : أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .. .وَلِلْحَسَنِ بْنِ وَهْبٍ وَيُنْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ /خَفْ اللَّهَ وَارْجُهُ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ .. وَلَا تُطِعْ النَّفْسَ اللَّجُوجَ فَتَنْدَمَا ..وَكُنْ بَيْنَ هَاتَيْنِ مِنْ الْخَوْفِ وَالرَّجَا .. وَأَبْشِرْ بِعَفْوِ اللَّهِ إنْ كُنْتَ مُسْلِمَا ..فَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي .. جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِك سُلَّمَا .. . ..أنْظُره / الآدَاب الشَرعية ج 02 وَرَقَة / 30 - 31 ...ومنها ...قال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى / ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ ..قيل / الرفيق : في السفر ..وقيل : الزوجة ..وقيل : الصاحب مطلقاً ..ولعله : أولى ..فإنه يشمل : الصاحب في الحضر والسفر ؛ ويشمل الزوجة ..فعَلى الصاحب لصاحبه : حقٌ زائدٌ على مجرد إسلامه ..من مساعدته على أمور : دينه ودنياه والنصح له ..والوفاء معه : في اليسر والعسر ..والمنشط والمكره ..وأن يحب له : ما يحب لنفسه ..ويكره له : ما يكره لنفسه ..وكلما زادت الصحبة : تأكد الحق وزاد . ..أنْظُرهُ / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وَرَقَة / 177 ...