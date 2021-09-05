من درر السلف....الحلقة رقم 416

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
من الفوائد والفرائد ...
منها ...
نَقل الحافظ ابن مفلح عليه رَحَمَات الله عنِ الفُضيل ابن عيَاض أنه قال /
إذَا أَرَدْت أَنْ تُصَادِقَ صَدِيقًا : فَأَغْضِبْهُ ..
فَإِنْ رَأَيْته كَمَا يَنْبَغِي : فَصَادِقْهُ ..
وَهَذَا الْيَوْمُ : مُخَاطَرَةٌ ..
لِأَنَّك إذَا أَغْضَبْت أَحَدًا : صَارَ عَدُوًّا فِي الْحَالِ .. .
( قال ابن مفلح ) / وَالسَّبَبُ فِي نَسْخِ حُكْمِ الصَّفَاءِ :
أَنَّ السَّلَفَ كَانَتْ هِمَّتُهُمْ : الْآخِرَةَ وَحْدَهَا ..
فَصَفَتْ نِيَّاتُهُمْ : فِي الْأُخُوَّةِ وَالْمُخَالَطَةِ ..
فَكَانَتْ : دِينًا لَا دُنْيَا ..
وَالْآنَ فَقَدْ اسْتَوْلَى حُبُّ الدُّنْيَا : عَلَى الْقُلُوبِ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 581 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رَأَيْت نَفْسِي تَأْنَسُ بِخُلَطَاءَ تُسَمِّيهِمْ : أَصْدِقَاءَ ..
فَبَحَثْت التَّجَارِبَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
وَأَعْدَاءٌ لَا يَسْتُرُونَ : زَلَّةً ..
وَلَا يَعْرِفُونَ لِجَلِيسٍ : حَقًّا ..
وَلَا يُوَاسُونَ مِنْ مَالِهِمْ : صَدِيقًا ..
فَتَأَمَّلْت الْأَمْرَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
فَإِذَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ بِهِ شَيْئًا يَأْنَسُ بِهِ : فَهُوَ يَكْدَرُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيَكُونَ أُنْسَهُ بِهِ ..
فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُدَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ : مَعَارِفَ ..
وَلَا تُظْهِرْ سِرَّكَ : لِمَخْلُوقٍ مِنْهُمْ ..
وَلَا تَعُدَّنَّ فِيهِمْ : مَنْ لَا يَصْلُحُ لِشِدَّةٍ ..
بَلْ عَامِلْهُمْ : بِالظَّاهِرِ ..
وَلَا تُخَالِطْهُمْ إلَّا : حَالَةَ الضَّرُورَةِ ..
وَبِالتَّوَقِّي : لَحْظَةً ..
ثُمَّ انْفِرْ عَنْهُمْ وَأَقْبِلْ عَلَى شَأْنِك مُتَوَكِّلًا : عَلَى خَالِقِك ..
فَإِنَّهُ لَا يَجْلِبُ الْخَيْرَ : سِوَاهُ ..
وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ : إلَّا إيَّاهُ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 ...
ومنها ...
ذَكَر الإمِامُ الحَافظ الذَهبيّ عليه رَحَمَات الله في سِيَرِهِ عنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بن يَزِيْد مَرْدَوَيْه علَيهِ رَحَمَات الله قال /
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ : أَفْضَلَ مِنَ الصِّدْقِ ؛ وَطَلَبِ الحَلاَلِ ..
فَقَالَ ابْنُهُ عَلِيٌّ : يَا أَبَةِ !!!
إِنَّ الحَلاَلَ : عَزِيْزٌ !!!
قَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ وَإِنَّ قَلِيْلَهُ عِنْدَ اللهِ كَثِيْرٌ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الذهبيّ في السِيرْ أيضاً /
قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الأَشْعَثِ :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ : عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ ..
وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا : عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ ..
مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : اسْتَغنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ : شَانَ دِيْنَهُ وَحَسَبَهُ وَمُرُوءتَهُ . ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ /
أَكذَبُ النَّاسِ : العَائِدُ فِي ذَنْبِهِ ..
وَأَجهَلُ النَّاسِ : المُدِلُّ بِحَسَنَاتِه ..
وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ : أَخْوَفُهُم مِنْهُ ..
لَنْ يَكْمُلَ عَبْدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ ..
وَلَنْ يَهْلِكَ عَبدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ شَهْوَتَه عَلَى دِيْنِهِ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 - 427 ...
من الفوائد والفرائد ...
منها ...
نَقل الحافظ ابن مفلح عليه رَحَمَات الله عنِ الفُضيل ابن عيَاض أنه قال /
إذَا أَرَدْت أَنْ تُصَادِقَ صَدِيقًا : فَأَغْضِبْهُ ..
فَإِنْ رَأَيْته كَمَا يَنْبَغِي : فَصَادِقْهُ ..
وَهَذَا الْيَوْمُ : مُخَاطَرَةٌ ..
لِأَنَّك إذَا أَغْضَبْت أَحَدًا : صَارَ عَدُوًّا فِي الْحَالِ .. .
( قال ابن مفلح ) / وَالسَّبَبُ فِي نَسْخِ حُكْمِ الصَّفَاءِ :
أَنَّ السَّلَفَ كَانَتْ هِمَّتُهُمْ : الْآخِرَةَ وَحْدَهَا ..
فَصَفَتْ نِيَّاتُهُمْ : فِي الْأُخُوَّةِ وَالْمُخَالَطَةِ ..
فَكَانَتْ : دِينًا لَا دُنْيَا ..
وَالْآنَ فَقَدْ اسْتَوْلَى حُبُّ الدُّنْيَا : عَلَى الْقُلُوبِ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 581 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رَأَيْت نَفْسِي تَأْنَسُ بِخُلَطَاءَ تُسَمِّيهِمْ : أَصْدِقَاءَ ..
فَبَحَثْت التَّجَارِبَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
وَأَعْدَاءٌ لَا يَسْتُرُونَ : زَلَّةً ..
وَلَا يَعْرِفُونَ لِجَلِيسٍ : حَقًّا ..
وَلَا يُوَاسُونَ مِنْ مَالِهِمْ : صَدِيقًا ..
فَتَأَمَّلْت الْأَمْرَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
فَإِذَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ بِهِ شَيْئًا يَأْنَسُ بِهِ : فَهُوَ يَكْدَرُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيَكُونَ أُنْسَهُ بِهِ ..
فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُدَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ : مَعَارِفَ ..
وَلَا تُظْهِرْ سِرَّكَ : لِمَخْلُوقٍ مِنْهُمْ ..
وَلَا تَعُدَّنَّ فِيهِمْ : مَنْ لَا يَصْلُحُ لِشِدَّةٍ ..
بَلْ عَامِلْهُمْ : بِالظَّاهِرِ ..
وَلَا تُخَالِطْهُمْ إلَّا : حَالَةَ الضَّرُورَةِ ..
وَبِالتَّوَقِّي : لَحْظَةً ..
ثُمَّ انْفِرْ عَنْهُمْ وَأَقْبِلْ عَلَى شَأْنِك مُتَوَكِّلًا : عَلَى خَالِقِك ..
فَإِنَّهُ لَا يَجْلِبُ الْخَيْرَ : سِوَاهُ ..
وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ : إلَّا إيَّاهُ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 ...
ومنها ...
ذَكَر الإمِامُ الحَافظ الذَهبيّ عليه رَحَمَات الله في سِيَرِهِ عنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بن يَزِيْد مَرْدَوَيْه علَيهِ رَحَمَات الله قال /
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ : أَفْضَلَ مِنَ الصِّدْقِ ؛ وَطَلَبِ الحَلاَلِ ..
فَقَالَ ابْنُهُ عَلِيٌّ : يَا أَبَةِ !!!
إِنَّ الحَلاَلَ : عَزِيْزٌ !!!
قَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ وَإِنَّ قَلِيْلَهُ عِنْدَ اللهِ كَثِيْرٌ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الذهبيّ في السِيرْ أيضاً /
قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الأَشْعَثِ :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ : عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ ..
وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا : عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ ..
مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : اسْتَغنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ : شَانَ دِيْنَهُ وَحَسَبَهُ وَمُرُوءتَهُ . ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ /
أَكذَبُ النَّاسِ : العَائِدُ فِي ذَنْبِهِ ..
وَأَجهَلُ النَّاسِ : المُدِلُّ بِحَسَنَاتِه ..
وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ : أَخْوَفُهُم مِنْهُ ..
لَنْ يَكْمُلَ عَبْدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ ..
وَلَنْ يَهْلِكَ عَبدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ شَهْوَتَه عَلَى دِيْنِهِ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 - 427 ...