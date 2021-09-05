من درر السلف....الحلقة رقم 416

إلياس

إلياس

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فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 من الفوائد والفرائد ...

🥀🥀 منها ...
نَقل الحافظ ابن مفلح عليه رَحَمَات الله عنِ الفُضيل ابن عيَاض أنه قال /
إذَا أَرَدْت أَنْ تُصَادِقَ صَدِيقًا : فَأَغْضِبْهُ ..
فَإِنْ رَأَيْته كَمَا يَنْبَغِي : فَصَادِقْهُ ..
وَهَذَا الْيَوْمُ : مُخَاطَرَةٌ ..
لِأَنَّك إذَا أَغْضَبْت أَحَدًا : صَارَ عَدُوًّا فِي الْحَالِ .. .
( قال ابن مفلح ) / وَالسَّبَبُ فِي نَسْخِ حُكْمِ الصَّفَاءِ :
أَنَّ السَّلَفَ كَانَتْ هِمَّتُهُمْ : الْآخِرَةَ وَحْدَهَا ..
فَصَفَتْ نِيَّاتُهُمْ : فِي الْأُخُوَّةِ وَالْمُخَالَطَةِ ..
فَكَانَتْ : دِينًا لَا دُنْيَا ..
وَالْآنَ فَقَدْ اسْتَوْلَى حُبُّ الدُّنْيَا : عَلَى الْقُلُوبِ . ..
🥀 أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 581 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
رَأَيْت نَفْسِي تَأْنَسُ بِخُلَطَاءَ تُسَمِّيهِمْ : أَصْدِقَاءَ ..
فَبَحَثْت التَّجَارِبَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
وَأَعْدَاءٌ لَا يَسْتُرُونَ : زَلَّةً ..
وَلَا يَعْرِفُونَ لِجَلِيسٍ : حَقًّا ..
وَلَا يُوَاسُونَ مِنْ مَالِهِمْ : صَدِيقًا ..
فَتَأَمَّلْت الْأَمْرَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..
فَإِذَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ بِهِ شَيْئًا يَأْنَسُ بِهِ : فَهُوَ يَكْدَرُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيَكُونَ أُنْسَهُ بِهِ ..
فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُدَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ : مَعَارِفَ ..
وَلَا تُظْهِرْ سِرَّكَ : لِمَخْلُوقٍ مِنْهُمْ ..
وَلَا تَعُدَّنَّ فِيهِمْ : مَنْ لَا يَصْلُحُ لِشِدَّةٍ ..
بَلْ عَامِلْهُمْ : بِالظَّاهِرِ ..
وَلَا تُخَالِطْهُمْ إلَّا : حَالَةَ الضَّرُورَةِ ..
وَبِالتَّوَقِّي : لَحْظَةً ..
ثُمَّ انْفِرْ عَنْهُمْ وَأَقْبِلْ عَلَى شَأْنِك مُتَوَكِّلًا : عَلَى خَالِقِك ..
فَإِنَّهُ لَا يَجْلِبُ الْخَيْرَ : سِوَاهُ ..
وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ : إلَّا إيَّاهُ . ..
🥀 أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ذَكَر الإمِامُ الحَافظ الذَهبيّ عليه رَحَمَات الله في سِيَرِهِ عنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بن يَزِيْد مَرْدَوَيْه علَيهِ رَحَمَات الله قال /
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ : أَفْضَلَ مِنَ الصِّدْقِ ؛ وَطَلَبِ الحَلاَلِ ..
فَقَالَ ابْنُهُ عَلِيٌّ : يَا أَبَةِ !!!
إِنَّ الحَلاَلَ : عَزِيْزٌ !!!
قَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ وَإِنَّ قَلِيْلَهُ عِنْدَ اللهِ كَثِيْرٌ . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الذهبيّ في السِيرْ أيضاً /
قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الأَشْعَثِ :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ : عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ ..
وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا : عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ ..
مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : اسْتَغنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ ..
وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ : شَانَ دِيْنَهُ وَحَسَبَهُ وَمُرُوءتَهُ . ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ /
أَكذَبُ النَّاسِ : العَائِدُ فِي ذَنْبِهِ ..
وَأَجهَلُ النَّاسِ : المُدِلُّ بِحَسَنَاتِه ..
وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ : أَخْوَفُهُم مِنْهُ ..
لَنْ يَكْمُلَ عَبْدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ ..
وَلَنْ يَهْلِكَ عَبدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ شَهْوَتَه عَلَى دِيْنِهِ . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 - 427 ... 🌾🌾🌾
 
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