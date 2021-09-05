من درر السلف....الحلقة رقم 416

الحمد لله ...من الفوائد والفرائد ...منها ...نَقل الحافظ ابن مفلح عليه رَحَمَات الله عنِ الفُضيل ابن عيَاض أنه قال /إذَا أَرَدْت أَنْ تُصَادِقَ صَدِيقًا : فَأَغْضِبْهُ ..فَإِنْ رَأَيْته كَمَا يَنْبَغِي : فَصَادِقْهُ ..وَهَذَا الْيَوْمُ : مُخَاطَرَةٌ ..لِأَنَّك إذَا أَغْضَبْت أَحَدًا : صَارَ عَدُوًّا فِي الْحَالِ .. .( قال ابن مفلح ) / وَالسَّبَبُ فِي نَسْخِ حُكْمِ الصَّفَاءِ :أَنَّ السَّلَفَ كَانَتْ هِمَّتُهُمْ : الْآخِرَةَ وَحْدَهَا ..فَصَفَتْ نِيَّاتُهُمْ : فِي الْأُخُوَّةِ وَالْمُخَالَطَةِ ..فَكَانَتْ : دِينًا لَا دُنْيَا ..وَالْآنَ فَقَدْ اسْتَوْلَى حُبُّ الدُّنْيَا : عَلَى الْقُلُوبِ . ..أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 581 ...ومنها ...وقال أيضاً /رَأَيْت نَفْسِي تَأْنَسُ بِخُلَطَاءَ تُسَمِّيهِمْ : أَصْدِقَاءَ ..فَبَحَثْت التَّجَارِبَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..وَأَعْدَاءٌ لَا يَسْتُرُونَ : زَلَّةً ..وَلَا يَعْرِفُونَ لِجَلِيسٍ : حَقًّا ..وَلَا يُوَاسُونَ مِنْ مَالِهِمْ : صَدِيقًا ..فَتَأَمَّلْت الْأَمْرَ فَإِذَا أَكْثَرُهُمْ : حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ ..فَإِذَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ بِهِ شَيْئًا يَأْنَسُ بِهِ : فَهُوَ يَكْدَرُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيَكُونَ أُنْسَهُ بِهِ ..فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُدَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ : مَعَارِفَ ..وَلَا تُظْهِرْ سِرَّكَ : لِمَخْلُوقٍ مِنْهُمْ ..وَلَا تَعُدَّنَّ فِيهِمْ : مَنْ لَا يَصْلُحُ لِشِدَّةٍ ..بَلْ عَامِلْهُمْ : بِالظَّاهِرِ ..وَلَا تُخَالِطْهُمْ إلَّا : حَالَةَ الضَّرُورَةِ ..وَبِالتَّوَقِّي : لَحْظَةً ..ثُمَّ انْفِرْ عَنْهُمْ وَأَقْبِلْ عَلَى شَأْنِك مُتَوَكِّلًا : عَلَى خَالِقِك ..فَإِنَّهُ لَا يَجْلِبُ الْخَيْرَ : سِوَاهُ ..وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ : إلَّا إيَّاهُ . ..أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 ...ومنها ...ذَكَر الإمِامُ الحَافظ الذَهبيّ عليه رَحَمَات الله في سِيَرِهِ عنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بن يَزِيْد مَرْدَوَيْه علَيهِ رَحَمَات الله قال /سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ : أَفْضَلَ مِنَ الصِّدْقِ ؛ وَطَلَبِ الحَلاَلِ ..فَقَالَ ابْنُهُ عَلِيٌّ : يَا أَبَةِ !!!إِنَّ الحَلاَلَ : عَزِيْزٌ !!!قَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ وَإِنَّ قَلِيْلَهُ عِنْدَ اللهِ كَثِيْرٌ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 ...ومنها ...وقال الحافظ الذهبيّ في السِيرْ أيضاً /قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الأَشْعَثِ :سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ : عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ ..وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا : عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ ..مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : اسْتَغنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ ..وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ : وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ ..وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ : شَانَ دِيْنَهُ وَحَسَبَهُ وَمُرُوءتَهُ . ..وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ /أَكذَبُ النَّاسِ : العَائِدُ فِي ذَنْبِهِ ..وَأَجهَلُ النَّاسِ : المُدِلُّ بِحَسَنَاتِه ..وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ : أَخْوَفُهُم مِنْهُ ..لَنْ يَكْمُلَ عَبْدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ ..وَلَنْ يَهْلِكَ عَبدٌ : حَتَّى يُؤثِرَ شَهْوَتَه عَلَى دِيْنِهِ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 426 - 427 ...