من درر السلف...الحلقة 417

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والمسائل الجِسَام ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم : فتح لهم بابًا أنفع لهم منه وأسهل وأولى ..
وهذا : من لطفه ..
قال تعالى : {روَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ..
فنهاهم عن تمني : ما ليس بنافع ..
وفتح لهم : أبواب الفضل والإحسان ..
وأمرهم أن يسألوه : بلسان الحال . ..
🥀 أنظره / القواعد الحسان ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذَا ازْدَوَجَ التكلم بالباطل ؛ والسكوت عن بيانِ الحَقِّ : تَوَلَّدَ من بينِهِمَا جَهل الحَقِّ ..
وإضلالُ : الخلق . ..
🥀 أنظره / الصواعق المرسلة ج 01 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال عابد الحرمين الفضيل ابن عياض أبو علي التميمي اليَربوعيّ الخُرسانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْعَوَامُّ فَالْبُعْدُ عَنْهُمْ : مُتَعَيَّنٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْجِنْسِ ..
فَإِذَا اُضْطُرِرْت إلَى مُجَالَسَتِهِمْ : فَلَحْظَةً يَسِيرَةً بِالْهَيْبَةِ وَالْحَذَرِ ..
فَرُبَّمَا قُلْت كَلِمَةً : فَشَنَّعُوهَا ..
وَلَا تَلْقَ الْجَاهِلَ : بِالْعِلْمِ ..
وَلَا اللَّاهِيَ : بِالْفِقْهِ ..
وَلَا الْغَبِيَّ : بِالْبَيَان ..
بَلْ مِلْ إلَى مُسَالَمَتِهِمْ : بِلُطْفٍ مَعَ هَيْبَةٍ ..
وَأَمَّا الْأَعْدَاءُ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَقِرَهُمْ ..
فَإِنَّ لَهُمْ : حِيَلًا بَاطِنَةً ..
وَالْوَاجِبُ : مُدَارَاتُهُمْ وَمُصَالَحَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ ..
وَمِنْ جِنْسِهِمْ : الْحُسَّادُ ..
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى النِّعَمِ : فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ؛ وَمُدَارَاتُهُمْ لَازِمَةٌ . ..
🥀 أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 - 583 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكرَ الحافظ الذهبيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في سيرهِ قال /
قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ مَرْدَوَيْه :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ : أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ..
وَأَخْرَجَ نُوْرَ الإِسْلاَمِ : مِنْ قَلْبِهِ ..
لاَ يَرْتَفِعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ : عَمَلٌ ..
نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَى المُؤْمِنِ : يَجلُو القَلْبَ ..
وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ : يُورِثُ العَمَى ..
مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : لَمْ يُعْطَ الحِكْمَةَ . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 435 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي السِيَرِ أيضاً قال /
قَالَ الفُضَيْلُ / لَوْ خُيِّرتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْباً وَأَمُوْتَ كَلباً وَلاَ أَرَى يَوْمَ القِيَامَةِ : لاَخْتَرْتُ ذَلِكَ . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 432 ... 🌾🌾🌾
 
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