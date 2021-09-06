من درر السلف...الحلقة 417

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والمسائل الجِسَام ...
منها ...
قال العلاّمة عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم : فتح لهم بابًا أنفع لهم منه وأسهل وأولى ..
وهذا : من لطفه ..
قال تعالى : {روَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ..
فنهاهم عن تمني : ما ليس بنافع ..
وفتح لهم : أبواب الفضل والإحسان ..
وأمرهم أن يسألوه : بلسان الحال . ..
أنظره / القواعد الحسان ورقة / 124 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذَا ازْدَوَجَ التكلم بالباطل ؛ والسكوت عن بيانِ الحَقِّ : تَوَلَّدَ من بينِهِمَا جَهل الحَقِّ ..
وإضلالُ : الخلق . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ج 01 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال عابد الحرمين الفضيل ابن عياض أبو علي التميمي اليَربوعيّ الخُرسانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْعَوَامُّ فَالْبُعْدُ عَنْهُمْ : مُتَعَيَّنٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْجِنْسِ ..
فَإِذَا اُضْطُرِرْت إلَى مُجَالَسَتِهِمْ : فَلَحْظَةً يَسِيرَةً بِالْهَيْبَةِ وَالْحَذَرِ ..
فَرُبَّمَا قُلْت كَلِمَةً : فَشَنَّعُوهَا ..
وَلَا تَلْقَ الْجَاهِلَ : بِالْعِلْمِ ..
وَلَا اللَّاهِيَ : بِالْفِقْهِ ..
وَلَا الْغَبِيَّ : بِالْبَيَان ..
بَلْ مِلْ إلَى مُسَالَمَتِهِمْ : بِلُطْفٍ مَعَ هَيْبَةٍ ..
وَأَمَّا الْأَعْدَاءُ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَقِرَهُمْ ..
فَإِنَّ لَهُمْ : حِيَلًا بَاطِنَةً ..
وَالْوَاجِبُ : مُدَارَاتُهُمْ وَمُصَالَحَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ ..
وَمِنْ جِنْسِهِمْ : الْحُسَّادُ ..
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى النِّعَمِ : فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ؛ وَمُدَارَاتُهُمْ لَازِمَةٌ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 - 583 ...
ومنها ...
وذكرَ الحافظ الذهبيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في سيرهِ قال /
قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ مَرْدَوَيْه :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ : أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ..
وَأَخْرَجَ نُوْرَ الإِسْلاَمِ : مِنْ قَلْبِهِ ..
لاَ يَرْتَفِعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ : عَمَلٌ ..
نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَى المُؤْمِنِ : يَجلُو القَلْبَ ..
وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ : يُورِثُ العَمَى ..
مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : لَمْ يُعْطَ الحِكْمَةَ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 435 ...
ومنها ...
وفي السِيَرِ أيضاً قال /
قَالَ الفُضَيْلُ / لَوْ خُيِّرتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْباً وَأَمُوْتَ كَلباً وَلاَ أَرَى يَوْمَ القِيَامَةِ : لاَخْتَرْتُ ذَلِكَ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 432 ...
ومن الدرر الحسان والمسائل الجِسَام ...
منها ...
قال العلاّمة عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم : فتح لهم بابًا أنفع لهم منه وأسهل وأولى ..
وهذا : من لطفه ..
قال تعالى : {روَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ..
فنهاهم عن تمني : ما ليس بنافع ..
وفتح لهم : أبواب الفضل والإحسان ..
وأمرهم أن يسألوه : بلسان الحال . ..
أنظره / القواعد الحسان ورقة / 124 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذَا ازْدَوَجَ التكلم بالباطل ؛ والسكوت عن بيانِ الحَقِّ : تَوَلَّدَ من بينِهِمَا جَهل الحَقِّ ..
وإضلالُ : الخلق . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ج 01 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال عابد الحرمين الفضيل ابن عياض أبو علي التميمي اليَربوعيّ الخُرسانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْعَوَامُّ فَالْبُعْدُ عَنْهُمْ : مُتَعَيَّنٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْجِنْسِ ..
فَإِذَا اُضْطُرِرْت إلَى مُجَالَسَتِهِمْ : فَلَحْظَةً يَسِيرَةً بِالْهَيْبَةِ وَالْحَذَرِ ..
فَرُبَّمَا قُلْت كَلِمَةً : فَشَنَّعُوهَا ..
وَلَا تَلْقَ الْجَاهِلَ : بِالْعِلْمِ ..
وَلَا اللَّاهِيَ : بِالْفِقْهِ ..
وَلَا الْغَبِيَّ : بِالْبَيَان ..
بَلْ مِلْ إلَى مُسَالَمَتِهِمْ : بِلُطْفٍ مَعَ هَيْبَةٍ ..
وَأَمَّا الْأَعْدَاءُ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَقِرَهُمْ ..
فَإِنَّ لَهُمْ : حِيَلًا بَاطِنَةً ..
وَالْوَاجِبُ : مُدَارَاتُهُمْ وَمُصَالَحَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ ..
وَمِنْ جِنْسِهِمْ : الْحُسَّادُ ..
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى النِّعَمِ : فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ؛ وَمُدَارَاتُهُمْ لَازِمَةٌ . ..
أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 - 583 ...
ومنها ...
وذكرَ الحافظ الذهبيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في سيرهِ قال /
قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ مَرْدَوَيْه :
سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ : أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ..
وَأَخْرَجَ نُوْرَ الإِسْلاَمِ : مِنْ قَلْبِهِ ..
لاَ يَرْتَفِعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ : عَمَلٌ ..
نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَى المُؤْمِنِ : يَجلُو القَلْبَ ..
وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ : يُورِثُ العَمَى ..
مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : لَمْ يُعْطَ الحِكْمَةَ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 435 ...
ومنها ...
وفي السِيَرِ أيضاً قال /
قَالَ الفُضَيْلُ / لَوْ خُيِّرتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْباً وَأَمُوْتَ كَلباً وَلاَ أَرَى يَوْمَ القِيَامَةِ : لاَخْتَرْتُ ذَلِكَ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 432 ...