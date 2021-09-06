من درر السلف...الحلقة 417

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والمسائل الجِسَام ...منها ...قال العلاّمة عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم : فتح لهم بابًا أنفع لهم منه وأسهل وأولى ..وهذا : من لطفه ..قال تعالى : {روَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ..فنهاهم عن تمني : ما ليس بنافع ..وفتح لهم : أبواب الفضل والإحسان ..وأمرهم أن يسألوه : بلسان الحال . ..أنظره / القواعد الحسان ورقة / 124 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إذَا ازْدَوَجَ التكلم بالباطل ؛ والسكوت عن بيانِ الحَقِّ : تَوَلَّدَ من بينِهِمَا جَهل الحَقِّ ..وإضلالُ : الخلق . ..أنظره / الصواعق المرسلة ج 01 ورقة / 315 ...ومنها ...وقال عابد الحرمين الفضيل ابن عياض أبو علي التميمي اليَربوعيّ الخُرسانيّ عليه رَحَمَات الله /الْعَوَامُّ فَالْبُعْدُ عَنْهُمْ : مُتَعَيَّنٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْجِنْسِ ..فَإِذَا اُضْطُرِرْت إلَى مُجَالَسَتِهِمْ : فَلَحْظَةً يَسِيرَةً بِالْهَيْبَةِ وَالْحَذَرِ ..فَرُبَّمَا قُلْت كَلِمَةً : فَشَنَّعُوهَا ..وَلَا تَلْقَ الْجَاهِلَ : بِالْعِلْمِ ..وَلَا اللَّاهِيَ : بِالْفِقْهِ ..وَلَا الْغَبِيَّ : بِالْبَيَان ..بَلْ مِلْ إلَى مُسَالَمَتِهِمْ : بِلُطْفٍ مَعَ هَيْبَةٍ ..وَأَمَّا الْأَعْدَاءُ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَقِرَهُمْ ..فَإِنَّ لَهُمْ : حِيَلًا بَاطِنَةً ..وَالْوَاجِبُ : مُدَارَاتُهُمْ وَمُصَالَحَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ ..وَمِنْ جِنْسِهِمْ : الْحُسَّادُ ..فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى النِّعَمِ : فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ؛ وَمُدَارَاتُهُمْ لَازِمَةٌ . ..أنظرهُ / الآداب الشّرعية ج 03 وَرَقَة / 582 - 583 ...ومنها ...وذكرَ الحافظ الذهبيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في سيرهِ قال /قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ مَرْدَوَيْه :سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ / مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ : أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ..وَأَخْرَجَ نُوْرَ الإِسْلاَمِ : مِنْ قَلْبِهِ ..لاَ يَرْتَفِعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ : عَمَلٌ ..نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَى المُؤْمِنِ : يَجلُو القَلْبَ ..وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ : يُورِثُ العَمَى ..مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : لَمْ يُعْطَ الحِكْمَةَ . ..أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 435 ...ومنها ...وفي السِيَرِ أيضاً قال /قَالَ الفُضَيْلُ / لَوْ خُيِّرتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْباً وَأَمُوْتَ كَلباً وَلاَ أَرَى يَوْمَ القِيَامَةِ : لاَخْتَرْتُ ذَلِكَ . ..أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 08 وَرَقَة / 432 ...