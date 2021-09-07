من درر السلف...الحلقة رقم 418

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفوائد والفرائد والدرر والأثرِ ...منها ...قال شيخُ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَوْعَيْن :نَوْعٍ يُرَى عِيَانًا : وَهُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ ..وَنَوْعٍ لَا يُرَى : وَهُوَ شَيْطَانُ الْجِنِّ ..أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكْتَفِيَ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْإِنْسِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَالْعَفْوِ وَالدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..وَمِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ : بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْعَفْوِ ..وَجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ : فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ..وَسُورَةِ : الْمُؤْمِنِينَ ..وَسُورَةِ : فُصِّلَتْ ..وَالإسْتِعَاذَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ ..وَالْعَفْوُ وَالْإِعْرَاضُ وَالدَّفْعُ بِالْإِحْسَانِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ..قَالَ /فَمَا هُوَ إِلَّا الإسْتِعَاذَةُ ضَارِعًا .. أَوِ الدَّفْعُ بِالْحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ ..فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يُرَى .. وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَحْجُوبِ .. . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في هَدي خيْر العِباد ج 02 وَرَقَة / 423 ...ومنها ...وذكر شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله قال /قال يحيى بن معاذ رحمه الله / عَجِبتُ مِن ثلاث : رجُل يُرائِي بعمله مخلوقًا مثله ويترك أن يعمله لله ..ورجُل يبخل بماله ورَبُّه يَستَقرِضُه منه : فلا يُقرِضه منه شيئًا ..ورجُل يرغب في صُحبة المخلوقين ومَودتهم : والله يدعوه إلى صُحبته ومَودته . ..أنظره / الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ورقة / 119 ...ومنها ...قـال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /الإشتغـال بتطهـير القـلـوب : أفضـل مـن الإستكثـار مـن الصـوم والصـلاة مـع غـش القـلـوب . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 255 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /إذا كان الشيءُ كله لله ؛ إن أخذ منك شيئاً : فهو ملكه ..وإن أعطـاك شيئاً : فهو ملكه ..فكيف تسخـط ؟؟؟ . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 207 ...