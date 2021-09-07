من درر السلف...الحلقة رقم 418

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الفوائد والفرائد والدرر والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَوْعَيْن :
نَوْعٍ يُرَى عِيَانًا : وَهُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ ..
وَنَوْعٍ لَا يُرَى : وَهُوَ شَيْطَانُ الْجِنِّ ..
أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكْتَفِيَ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْإِنْسِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَالْعَفْوِ وَالدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..
وَمِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ : بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْعَفْوِ ..
وَجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ : فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ..
وَسُورَةِ : الْمُؤْمِنِينَ ..
وَسُورَةِ : فُصِّلَتْ ..
وَالإسْتِعَاذَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ ..
وَالْعَفْوُ وَالْإِعْرَاضُ وَالدَّفْعُ بِالْإِحْسَانِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ..
قَالَ /
فَمَا هُوَ إِلَّا الإسْتِعَاذَةُ ضَارِعًا .. أَوِ الدَّفْعُ بِالْحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ ..
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يُرَى .. وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَحْجُوبِ .. . ..
🥀 أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في هَدي خيْر العِباد ج 02 وَرَقَة / 423 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله قال /
قال يحيى بن معاذ رحمه الله / عَجِبتُ مِن ثلاث : رجُل يُرائِي بعمله مخلوقًا مثله ويترك أن يعمله لله ..
ورجُل يبخل بماله ورَبُّه يَستَقرِضُه منه : فلا يُقرِضه منه شيئًا ..
ورجُل يرغب في صُحبة المخلوقين ومَودتهم : والله يدعوه إلى صُحبته ومَودته . ..
🥀 أنظره / الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ورقة / 119 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
الإشتغـال بتطهـير القـلـوب : أفضـل مـن الإستكثـار مـن الصـوم والصـلاة مـع غـش القـلـوب . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 255 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كان الشيءُ كله لله ؛ إن أخذ منك شيئاً : فهو ملكه ..
وإن أعطـاك شيئاً : فهو ملكه ..
فكيف تسخـط ؟؟؟ . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 207 ... 🌾🌾🌾
 
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