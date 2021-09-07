من درر السلف...الحلقة رقم 418

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفوائد والفرائد والدرر والأثرِ ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَوْعَيْن :
نَوْعٍ يُرَى عِيَانًا : وَهُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ ..
وَنَوْعٍ لَا يُرَى : وَهُوَ شَيْطَانُ الْجِنِّ ..
أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكْتَفِيَ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْإِنْسِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَالْعَفْوِ وَالدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..
وَمِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ : بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْعَفْوِ ..
وَجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ : فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ..
وَسُورَةِ : الْمُؤْمِنِينَ ..
وَسُورَةِ : فُصِّلَتْ ..
وَالإسْتِعَاذَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ ..
وَالْعَفْوُ وَالْإِعْرَاضُ وَالدَّفْعُ بِالْإِحْسَانِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ..
قَالَ /
فَمَا هُوَ إِلَّا الإسْتِعَاذَةُ ضَارِعًا .. أَوِ الدَّفْعُ بِالْحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ ..
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يُرَى .. وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَحْجُوبِ .. . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في هَدي خيْر العِباد ج 02 وَرَقَة / 423 ...
ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله قال /
قال يحيى بن معاذ رحمه الله / عَجِبتُ مِن ثلاث : رجُل يُرائِي بعمله مخلوقًا مثله ويترك أن يعمله لله ..
ورجُل يبخل بماله ورَبُّه يَستَقرِضُه منه : فلا يُقرِضه منه شيئًا ..
ورجُل يرغب في صُحبة المخلوقين ومَودتهم : والله يدعوه إلى صُحبته ومَودته . ..
أنظره / الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ورقة / 119 ...
ومنها ...
قـال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
الإشتغـال بتطهـير القـلـوب : أفضـل مـن الإستكثـار مـن الصـوم والصـلاة مـع غـش القـلـوب . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 255 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كان الشيءُ كله لله ؛ إن أخذ منك شيئاً : فهو ملكه ..
وإن أعطـاك شيئاً : فهو ملكه ..
فكيف تسخـط ؟؟؟ . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 207 ...
ومِنَ الفوائد والفرائد والدرر والأثرِ ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَوْعَيْن :
نَوْعٍ يُرَى عِيَانًا : وَهُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ ..
وَنَوْعٍ لَا يُرَى : وَهُوَ شَيْطَانُ الْجِنِّ ..
أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكْتَفِيَ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْإِنْسِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَالْعَفْوِ وَالدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..
وَمِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ : بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْعَفْوِ ..
وَجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ : فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ..
وَسُورَةِ : الْمُؤْمِنِينَ ..
وَسُورَةِ : فُصِّلَتْ ..
وَالإسْتِعَاذَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ ..
وَالْعَفْوُ وَالْإِعْرَاضُ وَالدَّفْعُ بِالْإِحْسَانِ : أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ..
قَالَ /
فَمَا هُوَ إِلَّا الإسْتِعَاذَةُ ضَارِعًا .. أَوِ الدَّفْعُ بِالْحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ ..
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يُرَى .. وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَحْجُوبِ .. . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في هَدي خيْر العِباد ج 02 وَرَقَة / 423 ...
ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله قال /
قال يحيى بن معاذ رحمه الله / عَجِبتُ مِن ثلاث : رجُل يُرائِي بعمله مخلوقًا مثله ويترك أن يعمله لله ..
ورجُل يبخل بماله ورَبُّه يَستَقرِضُه منه : فلا يُقرِضه منه شيئًا ..
ورجُل يرغب في صُحبة المخلوقين ومَودتهم : والله يدعوه إلى صُحبته ومَودته . ..
أنظره / الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ورقة / 119 ...
ومنها ...
قـال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
الإشتغـال بتطهـير القـلـوب : أفضـل مـن الإستكثـار مـن الصـوم والصـلاة مـع غـش القـلـوب . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 255 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كان الشيءُ كله لله ؛ إن أخذ منك شيئاً : فهو ملكه ..
وإن أعطـاك شيئاً : فهو ملكه ..
فكيف تسخـط ؟؟؟ . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 207 ...