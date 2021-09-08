صاصاا
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عندي تسريب كيف اجده؟
إذا أظهر اختبار التسرب أن لديك تسربًا ، فأنت بحاجة إلى التحقق من مكان التسرب.
المراجع: شركة كشف تسربات المياه بالدمام
داخل منزلك
ابحث في المطبخ والحمام / الحمامات والغسيل عن الصنابير المتساقطة أو تسريب وصلات الغسالة وغسالة الصحون.
قد تشير البقع الرطبة على الجدران أيضًا إلى حدوث تسرب.
يمكنك التحقق من عدم وجود تسرب في خزان المرحاض عن طريق وضع بضع قطرات من ألوان الطعام في الخزان. ابحث عن التلوين في حوض المرحاض دون غسله. إذا كان يمر ، فلديك تسرب.
خارج منزلك
المصادر: شركة كشف تسربات المياه بالظهران
ابحث في حديقتك الخارجية عن الصنابير أو الخراطيم ، وافحص أنظمة الري (بما في ذلك المرشات).
تشمل العناصر الأخرى التي يجب فحصها الملفات اللولبية التلقائية وصمامات العزل اليدوية وأعمال الأنابيب المكشوفة.
يمكن أن تتسرب أنظمة الماء الساخن ووحدات تكييف الهواء في بعض الأحيان ، لذا تأكد من فحصها بحثًا عن التسريبات.
يمكن أن تكون مناطق الرصف والحدائق الرطبة وغير المستقرة التي قد تكون رطبة وأكثر خضرة مما هو متوقع علامة على حدوث تسرب.
نظم الري
غالبًا ما تستخدم أنظمة الري معظم المياه في المنزل وقد يكون التسرب في هذه الأنظمة مكلفًا.
اختبر بانتظام نظام الري في حديقتك بحثًا عن التسريبات.
حاول أن تكون في المنزل عندما يكون نظام الري الخاص بك جاهزًا للعمل حتى تتمكن من اكتشاف التسرب.
زوروا موقعنا: شركة كشف تسربات
إذا أظهر اختبار التسرب أن لديك تسربًا ، فأنت بحاجة إلى التحقق من مكان التسرب.
المراجع: شركة كشف تسربات المياه بالدمام
داخل منزلك
ابحث في المطبخ والحمام / الحمامات والغسيل عن الصنابير المتساقطة أو تسريب وصلات الغسالة وغسالة الصحون.
قد تشير البقع الرطبة على الجدران أيضًا إلى حدوث تسرب.
يمكنك التحقق من عدم وجود تسرب في خزان المرحاض عن طريق وضع بضع قطرات من ألوان الطعام في الخزان. ابحث عن التلوين في حوض المرحاض دون غسله. إذا كان يمر ، فلديك تسرب.
خارج منزلك
المصادر: شركة كشف تسربات المياه بالظهران
ابحث في حديقتك الخارجية عن الصنابير أو الخراطيم ، وافحص أنظمة الري (بما في ذلك المرشات).
تشمل العناصر الأخرى التي يجب فحصها الملفات اللولبية التلقائية وصمامات العزل اليدوية وأعمال الأنابيب المكشوفة.
يمكن أن تتسرب أنظمة الماء الساخن ووحدات تكييف الهواء في بعض الأحيان ، لذا تأكد من فحصها بحثًا عن التسريبات.
يمكن أن تكون مناطق الرصف والحدائق الرطبة وغير المستقرة التي قد تكون رطبة وأكثر خضرة مما هو متوقع علامة على حدوث تسرب.
نظم الري
غالبًا ما تستخدم أنظمة الري معظم المياه في المنزل وقد يكون التسرب في هذه الأنظمة مكلفًا.
اختبر بانتظام نظام الري في حديقتك بحثًا عن التسريبات.
حاول أن تكون في المنزل عندما يكون نظام الري الخاص بك جاهزًا للعمل حتى تتمكن من اكتشاف التسرب.
زوروا موقعنا: شركة كشف تسربات