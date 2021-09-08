من درر السلف...الحلقة رقم 419

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,502
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الفَوائِدِ والفرائدِ ...
منها ...
قال الحافظ أبي الفِداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى ﷻ /﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ..
وَمِنْ لَطَائِفِ الإسْتِعَاذَةِ أَنَّهَا : طَهَارَةٌ لِلْفَمِ مِمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ..
وَتَطْيِيبٌ : لَهُ ..
وَتَهَيُّؤٌ لِتِلَاوَةِ : كَلَامِ اللَّهِ ..
وَهِيَ : إسْتِعَانَةٌ بِاللَّهِ ..
وَاعْتِرَافٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ ..
وَلِلْعَبْدِ : بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ عَنْ مُقَاوَمَةِ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبِينِ الْبَاطِنِيِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ ..
وَلَا يَقْبَلُ : مُصَانَعَةً ..
وَلَا يُدَارَى : بِالْإِحْسَانِ بِخِلَافِ الْعَدُوِّ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ .. .
أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا التَّأَمُّلُ فِي الْقُرْآنِ : فَهُوَ تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ ..
وَجَمْعُ الْفِكْرِ : عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ ..
وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنْزَالِهِ : لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهْمٍ وَلَا تَدَبُّرٍ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ..
وَقَالَ الْحَسَنُ : نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..
فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ : مِنْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ ؛ وَإِطَالَةِ التَّأَمُّلِ فِيهِ ..
وَجَمْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ فَإِنَّهَا تُطْلِعُ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِحَذَافِيرِهِمَا ..
وَعَلَى طُرُقَاتِهِمَا وَأَسْبَابِهِمَا وَغَايَاتِهِمَا وَثَمَرَاتِهِمَا وَمَآلِ أَهْلِهِمَا ..
وَتَتُلُّ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ ..
وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ ..
وَتُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ وَتُوَطِّدُ أَرْكَانَهُ ..
وَتُرِيهِ صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ ..
وَتُحْضِرُهُ بَيْنَ الْأُمَمِ ؛ وَتُرِيهِ أَيَّامَ اللَّهِ فِيهِمْ ..
وَتُبَصِّرُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ ..
وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّهِ وَفَضْلَهُ ..
وَتُعَرِّفُهُ ذَاتَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ ..
وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ ..
وَقَوَاطِعَ الطَّرِيقِ وَآفَاتِهَا ..
وَتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتِهَا وَمُفْسِدَاتِ الْأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتِهَا ..
وَتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَسِيمَاهُمْ ..
وَمَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ..
وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ..
وَافْتِرَاقَهُمْ فِيمَا يَفْتَرِقُونَ فِيهِ ..
وَبِالْجُمْلَةِ : تُعَرِّفُهُ الرَّبَّ الْمَدْعُوَّ إِلَيْهِ ..
وَطَرِيقَ : الْوُصُولِ إِلَيْهِ ؛ وَمَا لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 450 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَحَبَّةُ أَكْثَرِ النَّاسِ : كَاذِبَة ..
لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمُ : ادَّعَوْا مَحَبَّةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ..
فَحِينَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَكَارِهِ : انْخَلَعُوا عَنْ حَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ ..
وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ : إِلَّا الصَّابِرُونَ ..
فَلَوْلَا تَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ وَتَجَشُّمُ الْمَكَّارِهِ بِالصَّبْرِ : لَمَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ مَحَبَّتِهِمْ ..
وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ أَعْظَمَهُمْ مَحَبَّةً : أَشَدُّهُمْ صَبْرًا ..
وَلِهَذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ : خَاصَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ ..
فَقَالَ عَنْ حَبِيبِهِ أَيُّوبَ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ ..
ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ..
وَأَمَرَ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ : بِالصَّبْرِ لِحُكْمِهِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ صَبْرَهُ : بِهِ ..
وَأَثْنَى عَلَى الصَّابِرِينَ : أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ..
وَضَمِنَ لَهُمْ : أَعْظَمَ الْجَزَاءِ ..
وَجَعَلَ أَجْرَ غَيْرِهِمْ : مَحْسُوبًا ؛ وَأَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ..
وَقَرَنَ الصَّبْرَ :،بِمَقَامَاتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ .. ..
فَجَعَلَهُ قَرِينَ : الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالتَّقْوَى ..
و أَخْبَرَ أَنَّ آيَاتِهِ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا : أُولُو الصَّبْرِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّبْرَ : خَيْرٌ لِأَهْلِهِ ..
وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ : بِصَبْرِهِمْ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 وَرَقَة / 162 ...
ومن الفَوائِدِ والفرائدِ ...
منها ...
قال الحافظ أبي الفِداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى ﷻ /﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ..
وَمِنْ لَطَائِفِ الإسْتِعَاذَةِ أَنَّهَا : طَهَارَةٌ لِلْفَمِ مِمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ..
وَتَطْيِيبٌ : لَهُ ..
وَتَهَيُّؤٌ لِتِلَاوَةِ : كَلَامِ اللَّهِ ..
وَهِيَ : إسْتِعَانَةٌ بِاللَّهِ ..
وَاعْتِرَافٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ ..
وَلِلْعَبْدِ : بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ عَنْ مُقَاوَمَةِ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبِينِ الْبَاطِنِيِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ ..
وَلَا يَقْبَلُ : مُصَانَعَةً ..
وَلَا يُدَارَى : بِالْإِحْسَانِ بِخِلَافِ الْعَدُوِّ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ .. .
أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا التَّأَمُّلُ فِي الْقُرْآنِ : فَهُوَ تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ ..
وَجَمْعُ الْفِكْرِ : عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ ..
وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنْزَالِهِ : لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهْمٍ وَلَا تَدَبُّرٍ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ..
وَقَالَ الْحَسَنُ : نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..
فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ : مِنْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ ؛ وَإِطَالَةِ التَّأَمُّلِ فِيهِ ..
وَجَمْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ فَإِنَّهَا تُطْلِعُ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِحَذَافِيرِهِمَا ..
وَعَلَى طُرُقَاتِهِمَا وَأَسْبَابِهِمَا وَغَايَاتِهِمَا وَثَمَرَاتِهِمَا وَمَآلِ أَهْلِهِمَا ..
وَتَتُلُّ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ ..
وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ ..
وَتُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ وَتُوَطِّدُ أَرْكَانَهُ ..
وَتُرِيهِ صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ ..
وَتُحْضِرُهُ بَيْنَ الْأُمَمِ ؛ وَتُرِيهِ أَيَّامَ اللَّهِ فِيهِمْ ..
وَتُبَصِّرُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ ..
وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّهِ وَفَضْلَهُ ..
وَتُعَرِّفُهُ ذَاتَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ ..
وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ ..
وَقَوَاطِعَ الطَّرِيقِ وَآفَاتِهَا ..
وَتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتِهَا وَمُفْسِدَاتِ الْأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتِهَا ..
وَتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَسِيمَاهُمْ ..
وَمَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ..
وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ..
وَافْتِرَاقَهُمْ فِيمَا يَفْتَرِقُونَ فِيهِ ..
وَبِالْجُمْلَةِ : تُعَرِّفُهُ الرَّبَّ الْمَدْعُوَّ إِلَيْهِ ..
وَطَرِيقَ : الْوُصُولِ إِلَيْهِ ؛ وَمَا لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 450 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَحَبَّةُ أَكْثَرِ النَّاسِ : كَاذِبَة ..
لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمُ : ادَّعَوْا مَحَبَّةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ..
فَحِينَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَكَارِهِ : انْخَلَعُوا عَنْ حَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ ..
وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ : إِلَّا الصَّابِرُونَ ..
فَلَوْلَا تَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ وَتَجَشُّمُ الْمَكَّارِهِ بِالصَّبْرِ : لَمَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ مَحَبَّتِهِمْ ..
وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ أَعْظَمَهُمْ مَحَبَّةً : أَشَدُّهُمْ صَبْرًا ..
وَلِهَذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ : خَاصَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ ..
فَقَالَ عَنْ حَبِيبِهِ أَيُّوبَ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ ..
ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ..
وَأَمَرَ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ : بِالصَّبْرِ لِحُكْمِهِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ صَبْرَهُ : بِهِ ..
وَأَثْنَى عَلَى الصَّابِرِينَ : أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ..
وَضَمِنَ لَهُمْ : أَعْظَمَ الْجَزَاءِ ..
وَجَعَلَ أَجْرَ غَيْرِهِمْ : مَحْسُوبًا ؛ وَأَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ..
وَقَرَنَ الصَّبْرَ :،بِمَقَامَاتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ .. ..
فَجَعَلَهُ قَرِينَ : الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالتَّقْوَى ..
و أَخْبَرَ أَنَّ آيَاتِهِ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا : أُولُو الصَّبْرِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّبْرَ : خَيْرٌ لِأَهْلِهِ ..
وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ : بِصَبْرِهِمْ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 وَرَقَة / 162 ...