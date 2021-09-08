من درر السلف...الحلقة رقم 419

الحمد لله ...ومن الفَوائِدِ والفرائدِ ...منها ...قال الحافظ أبي الفِداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى ﷻ /﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ..وَمِنْ لَطَائِفِ الإسْتِعَاذَةِ أَنَّهَا : طَهَارَةٌ لِلْفَمِ مِمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ..وَتَطْيِيبٌ : لَهُ ..وَتَهَيُّؤٌ لِتِلَاوَةِ : كَلَامِ اللَّهِ ..وَهِيَ : إسْتِعَانَةٌ بِاللَّهِ ..وَاعْتِرَافٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ ..وَلِلْعَبْدِ : بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ عَنْ مُقَاوَمَةِ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبِينِ الْبَاطِنِيِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ ..وَلَا يَقْبَلُ : مُصَانَعَةً ..وَلَا يُدَارَى : بِالْإِحْسَانِ بِخِلَافِ الْعَدُوِّ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ .. .أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 114 ...ومنها ...قال شيخُ الإِسْلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وَأَمَّا التَّأَمُّلُ فِي الْقُرْآنِ : فَهُوَ تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ ..وَجَمْعُ الْفِكْرِ : عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ ..وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنْزَالِهِ : لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهْمٍ وَلَا تَدَبُّرٍ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ..وَقَالَ الْحَسَنُ : نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ : مِنْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ ؛ وَإِطَالَةِ التَّأَمُّلِ فِيهِ ..وَجَمْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ فَإِنَّهَا تُطْلِعُ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِحَذَافِيرِهِمَا ..وَعَلَى طُرُقَاتِهِمَا وَأَسْبَابِهِمَا وَغَايَاتِهِمَا وَثَمَرَاتِهِمَا وَمَآلِ أَهْلِهِمَا ..وَتَتُلُّ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ ..وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ ..وَتُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ وَتُوَطِّدُ أَرْكَانَهُ ..وَتُرِيهِ صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ ..وَتُحْضِرُهُ بَيْنَ الْأُمَمِ ؛ وَتُرِيهِ أَيَّامَ اللَّهِ فِيهِمْ ..وَتُبَصِّرُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ ..وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّهِ وَفَضْلَهُ ..وَتُعَرِّفُهُ ذَاتَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ ..وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ ..وَقَوَاطِعَ الطَّرِيقِ وَآفَاتِهَا ..وَتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتِهَا وَمُفْسِدَاتِ الْأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتِهَا ..وَتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَسِيمَاهُمْ ..وَمَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ..وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ..وَافْتِرَاقَهُمْ فِيمَا يَفْتَرِقُونَ فِيهِ ..وَبِالْجُمْلَةِ : تُعَرِّفُهُ الرَّبَّ الْمَدْعُوَّ إِلَيْهِ ..وَطَرِيقَ : الْوُصُولِ إِلَيْهِ ؛ وَمَا لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 450 ...ومنها ...وقال أيضاً /مَحَبَّةُ أَكْثَرِ النَّاسِ : كَاذِبَة ..لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمُ : ادَّعَوْا مَحَبَّةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ..فَحِينَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَكَارِهِ : انْخَلَعُوا عَنْ حَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ ..وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ : إِلَّا الصَّابِرُونَ ..فَلَوْلَا تَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ وَتَجَشُّمُ الْمَكَّارِهِ بِالصَّبْرِ : لَمَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ مَحَبَّتِهِمْ ..وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ أَعْظَمَهُمْ مَحَبَّةً : أَشَدُّهُمْ صَبْرًا ..وَلِهَذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ : خَاصَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ ..فَقَالَ عَنْ حَبِيبِهِ أَيُّوبَ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ ..ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ..وَأَمَرَ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ : بِالصَّبْرِ لِحُكْمِهِ ..وَأَخْبَرَ أَنَّ صَبْرَهُ : بِهِ ..وَأَثْنَى عَلَى الصَّابِرِينَ : أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ..وَضَمِنَ لَهُمْ : أَعْظَمَ الْجَزَاءِ ..وَجَعَلَ أَجْرَ غَيْرِهِمْ : مَحْسُوبًا ؛ وَأَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ..وَقَرَنَ الصَّبْرَ :،بِمَقَامَاتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ .. ..فَجَعَلَهُ قَرِينَ : الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالتَّقْوَى ..و أَخْبَرَ أَنَّ آيَاتِهِ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا : أُولُو الصَّبْرِ ..وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّبْرَ : خَيْرٌ لِأَهْلِهِ ..وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ : بِصَبْرِهِمْ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 وَرَقَة / 162 ...