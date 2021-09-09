من درر السلف...الحلقة رقم 420

الحَمْدُ لله ...ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...منها ...قال العلاّمة عبدُ الرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /إن خيرَ الآخرةِ : لهُ سببان لا ثالث لهُما ..الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به ..والتقوىٰ التي هي : إمتثال الأوامر الشرعية ..واجتناب : النواهي ..وأن خيرَ الآخرة : خيرُ من ثواب الدنيا وملكها ..وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها : لثواب الله ؛ ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنها ..بل يسليها بالثواب الأخروي : ليخف عليها عدم حصول الدنيا . ..أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 283 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /آثار اليقين العلمية : ثلاث مراتب ..علم اليقين : وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين ..وعين اليقين : وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ؛ فأراه الله ذلك بعينه ..وغرضه عليه السلام الإنتقال من مرتبة : علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقَّق بالذوق كذوق القلب لطعم الإيمان ؛ والذوق باللسان للأشياء المحسة ..وأما آثاره القلبية : فسكون القلب وطمأنينته كما قال إبراهيم : { وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } . ..أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 325 ...ومنها ...وقال أيضاً /واعلم أن حياتك : تبعٌ لأفكارك ..فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله ..فإذا أحسنت إلى من له حقٌ عليك ؛ أو من ليس له حقٌ : فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله ؛ فلا تبال بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه : { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . ..أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 31 ...ومنها ...وقال أيضاً /فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ..وعن ترفّعها : عن الرذائل ..وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ..فإنه : مُصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن مجموع المؤلفات ) ج 03 ورقة / 507 ...