من درر السلف...الحلقة رقم 420

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...
منها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /
إن خيرَ الآخرةِ : لهُ سببان لا ثالث لهُما ..
الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به ..
والتقوىٰ التي هي : إمتثال الأوامر الشرعية ..
واجتناب : النواهي ..
وأن خيرَ الآخرة : خيرُ من ثواب الدنيا وملكها ..
وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها : لثواب الله ؛ ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنها ..
بل يسليها بالثواب الأخروي : ليخف عليها عدم حصول الدنيا . ..
أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 283 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
آثار اليقين العلمية : ثلاث مراتب ..
علم اليقين : وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين ..
وعين اليقين : وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ؛ فأراه الله ذلك بعينه ..
وغرضه عليه السلام الإنتقال من مرتبة : علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقَّق بالذوق كذوق القلب لطعم الإيمان ؛ والذوق باللسان للأشياء المحسة ..
وأما آثاره القلبية : فسكون القلب وطمأنينته كما قال إبراهيم : { وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } . ..
أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 325 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلم أن حياتك : تبعٌ لأفكارك ..
فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..
وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله ..
فإذا أحسنت إلى من له حقٌ عليك ؛ أو من ليس له حقٌ : فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله ؛ فلا تبال بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه : { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 31 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..
عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ..
وعن ترفّعها : عن الرذائل ..
وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ..
فإنه : مُصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..
ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..
أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن مجموع المؤلفات ) ج 03 ورقة / 507 ...
ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...
منها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /
إن خيرَ الآخرةِ : لهُ سببان لا ثالث لهُما ..
الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به ..
والتقوىٰ التي هي : إمتثال الأوامر الشرعية ..
واجتناب : النواهي ..
وأن خيرَ الآخرة : خيرُ من ثواب الدنيا وملكها ..
وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها : لثواب الله ؛ ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنها ..
بل يسليها بالثواب الأخروي : ليخف عليها عدم حصول الدنيا . ..
أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 283 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
آثار اليقين العلمية : ثلاث مراتب ..
علم اليقين : وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين ..
وعين اليقين : وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ؛ فأراه الله ذلك بعينه ..
وغرضه عليه السلام الإنتقال من مرتبة : علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقَّق بالذوق كذوق القلب لطعم الإيمان ؛ والذوق باللسان للأشياء المحسة ..
وأما آثاره القلبية : فسكون القلب وطمأنينته كما قال إبراهيم : { وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } . ..
أنظره / تيسير اللطيف المنان ج 01 وَرَقَة / 325 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلم أن حياتك : تبعٌ لأفكارك ..
فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..
وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله ..
فإذا أحسنت إلى من له حقٌ عليك ؛ أو من ليس له حقٌ : فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله ؛ فلا تبال بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه : { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 31 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..
عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ..
وعن ترفّعها : عن الرذائل ..
وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ..
فإنه : مُصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..
ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..
أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن مجموع المؤلفات ) ج 03 ورقة / 507 ...