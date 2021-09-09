أفضل إستضافة لموقعك و الخدمات التي توفرها

بلوهست تعتبر من بين أرخص الإستضافات في السوق.



يمكننا القول أنه رغم ذلك لم يتم التاثير عن الجودة أو الحماية التي يجب أن تتوفر عليها كل إستضافة،

وتعتبر أيضًا من أفضل شركات الإستضافة في السوق.



ليس هذا فحسب بل إن بلوهست أيضًا لديها شراكة مع Cloudflare

بحيث تقدّم لك خدمة سحابية من أجل موقعك

سواء من أجل حمايته من هجمات الهاكرز

أو من أجل زيادة تحمل إستضافة لعدد لا محدود من الترافيك !



المميز في إستضافة بلوهست أيضًا هو أنها من بين الإستضافات المرشحة من قبل ووردبريس

بحيث أن شركة بلوهست تدعم one-click WordPress install الخاصة بووردبريس

والتي تمكنك من تحميل ووردبريس بضغطة زر وبدون الحاجة لأي معرفة في مجال البرمجة.



سهل الإستعمال من أجل المبتدئين



لن ننكر أن هنالك إستضافات أفضل وأقوى من بلوهست

لكنها صعبة الإستعمال وتحتاج منك أن تكون محترفًا في مجال البرمجة كي تتعامل معها

في المقابل بلوهست قد تم إنشاءها كي يتم إستعمالها من طرف أي شخص

سواء أكان مبتدءًا أو محترفًا

وذلك بتوفيرها للعديد من المميزات ، منها :



e-click WordPress install التي تسمح لك بتتبيث ووردبريس بضغطة زر وواجهة Cpanel الخاصة ببلوهست

التي تعتبر من أبسط الواجهات التي تمكنك من الوصول لكل الأدوات التي تحتاجها !



الجميل في بلوهست أنه لا يفرض عليك تحميل ووردبريس في الموقع

بل إنه يوفر لك كل الأدوات التي تحتاجها من أجل بناء موق متكامل

سواء عن طريق البرمجة اليدوية أو عن طريق إستعمال برامج Website builder كDrupal وغيرها.



أما إن كنت محترفًا فإستضافة بلوهست توفر لك أيضًا واجهة خاصة بك

بحيث يمكنك تغيير الكود الخاص بالموقع بالشكل الذي يناسبك !



ضمان إسترجاع مالك في مدة 30 يوم



بلوهست تقوم بتوفير خدمة إعادة مالك كاملًا في حالة لم تكن راضي عن الخدمة التي قدمتها لك

وهذا جيد للأشخاص الذين يريدون تجربة خدمة بلوهست

لكنهم ليسوا متأكدين منها.



لكن كي تكون هنالك شفافية والتي تعتبر من واجبنا

فيجب أن تعلم بعض النقاط حول خاصية إسترجاع المال في بلوهست :



يجب أن تعلم أن الريفيند في بلوهست يدعم فقط الخدمات المتعلقة بالإستضافة

وهذا لا يشمل الدومين الذي تحصل عليه من عندهم.



عند إستفادتك من الدومين الذي توفره لك بلوهست مجانًا وطلبت الريفيند

فإنها ترجع لك مالك كاملًا

لكنها تقتطع لك 15$ كثمن للدومين لأنك ستحتفظ به.



لن تتمكن من إسترجاع مالك بعد 30 يوم

لذلك تأكد من طلب ريفيند قبل 30 يوم

في حالة لم تكن راضيًا عن خدمة بلوهست



دعم فني 24/7 من أجل حلّ جميع مشاكلك التقنية



يعتبر الدعم الخاص ببلوهست واحدًا من أفضل المميزات التي تجعل كل شخص يفضل التعامل مع هذه الشركة بدل أي شركة أخرى،

فتخيّل أن يكون لديك مشكلة في موقعك أو إستضافتك وأدّت هذه المشكلة لوقف موقعك عن العمل !



يا ترى كم من الخسائر سيتسبب لك بها توقف هذا الموقع عن العمل لك ؟!



في الغالب سيكون جوابك الكثير من المال

لذلك من أهم الأشياء التي يجب أن تبحث عنها عند شراءك لإستضافة معينة هو التأكد من جودة الدعم لديها.



لذلك بلوهست قرّرت أن تصرف أموال طائلة على الدعم الفني لديها

بحيث أنها توفر لك دعم عن طريق الشات بشكل لايف ومباشر 24 ساعة/24 ساعة طوال الأسبوع

كي تتمكن من حلّ أي مشكلة لديك في الموقع في أسرع وقت.



