عملية تكميم المعدة بالمنظار .. حلول خسارة الوزن بسرعة

مو المهندسة
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بعض الناس يمكن أن يشعروا بالحرج عندما يختل ميزان الوزن لديهم، خاصة إن اكتسبوا وزنًا إضافيًا على وزنهم، وحينما يتعلق الأمر بالسمنة المفرطة، يتحول الموضوع برمته إلى حالة حرجة تطلب تدخل جراحي ولاسيما أهمهم عملية تكميم المعدة بالمنظار والتي تعتبر أبسط التدخلات الجراحية للوصول إلى الوزن المثالي.
وحينما يفقد الأشخاص وزنهم بعد عملية تكميم المعدة بالمنظار ويصلون إلى الوزن الذي طالما حلموا به؛ ويمكنهم أن يعتقدوا أنهم أكبر أو أصغر من أن يطلبوا المساعدة التي يحتاجون إليها. وهذا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فقدان الوزن ، والقاء نظرة على هذه النصائح كبيرة للبدء في فقدان الوزن قبل فوات الأوان.
التمارين الرياضية يمكن أن تكون مملة جدا. عند محاولة فقدان الوزن ، تأكد من لديك بعض الترفيه خلال تلك الجلسات القلبية الطويلة. احصل على كتاب للقراءة أو حتى كتاب صوتي للاستماع إليه. أنشئ قائمة تشغيل موسيقية سريعة وعالية الطاقة وستبقي جسدك يتحرك.
من أجل فقدان الوزن ، محاولة لتناول الأطعمة المقلية أقل. الزيت اللازم لصنع الأطعمة المقلية صعب على الجسم أن يعالجه بشكل صحيح ، وهو ، حتما ، سيجعل قلبك والأعضاء الأخرى أقل كفاءة. محاولة لخلط تناول الأطعمة المقلية مع تناول الأطعمة البخارية أو المخبوزة.
عندما تريد أن تفقد الوزن أفضل شيء يمكنك تذكره هو أن تجد تمرين تحبه! إذا كنت تجد شيئا أنك حقا تتمتع سيكون أكثر عرضة للتمسك بها. إذا كنت تكره شيئا سوف ينتهي يخيف في كل مرة كنت بحاجة للقيام بذلك وقبل أن تعرف أنك سوف تبدأ في تأجيله أو تخطيه.هل تعتقد أنك تأكل بصحة جيدة ولكن الوزن لا يزال لا ينخفض ؟ السكر قد يكون المشكلة! ابحث عن السكر المخفي في نظامك الغذائي. الأشياء التي لن تفكّر بها أبداً كأطعمة "حلوة" ، مثل صلصة السباغيتي والحساء المعلب ، غالباً ما يكون فيها الكثير من السكر المخفي. تأكد من التحقق من العلامات قبل أن تشتري!
هذه النصائح فقدان الوزن هي بالتأكيد ل kickstart فقدان الوزن الخاص بك إذا التزمت بها. عندما تكون مرتاحا مع هذه النصائح ، أضف المزيد بينما تذهب على طول. فقدان الوزن لا يحدث بين عشية وضحاها ، ولكن بمجرد أن تبدأ رؤية النتائج سوف تكون ملهمة للتمسك بها وفقدان المزيد من الوزن، حتى لا تحتاج إلى عملية تكميم المعدة بالمنظار.
وحينما يفقد الأشخاص وزنهم بعد عملية تكميم المعدة بالمنظار ويصلون إلى الوزن الذي طالما حلموا به؛ ويمكنهم أن يعتقدوا أنهم أكبر أو أصغر من أن يطلبوا المساعدة التي يحتاجون إليها. وهذا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فقدان الوزن ، والقاء نظرة على هذه النصائح كبيرة للبدء في فقدان الوزن قبل فوات الأوان.
التمارين الرياضية يمكن أن تكون مملة جدا. عند محاولة فقدان الوزن ، تأكد من لديك بعض الترفيه خلال تلك الجلسات القلبية الطويلة. احصل على كتاب للقراءة أو حتى كتاب صوتي للاستماع إليه. أنشئ قائمة تشغيل موسيقية سريعة وعالية الطاقة وستبقي جسدك يتحرك.
من أجل فقدان الوزن ، محاولة لتناول الأطعمة المقلية أقل. الزيت اللازم لصنع الأطعمة المقلية صعب على الجسم أن يعالجه بشكل صحيح ، وهو ، حتما ، سيجعل قلبك والأعضاء الأخرى أقل كفاءة. محاولة لخلط تناول الأطعمة المقلية مع تناول الأطعمة البخارية أو المخبوزة.
عندما تريد أن تفقد الوزن أفضل شيء يمكنك تذكره هو أن تجد تمرين تحبه! إذا كنت تجد شيئا أنك حقا تتمتع سيكون أكثر عرضة للتمسك بها. إذا كنت تكره شيئا سوف ينتهي يخيف في كل مرة كنت بحاجة للقيام بذلك وقبل أن تعرف أنك سوف تبدأ في تأجيله أو تخطيه.هل تعتقد أنك تأكل بصحة جيدة ولكن الوزن لا يزال لا ينخفض ؟ السكر قد يكون المشكلة! ابحث عن السكر المخفي في نظامك الغذائي. الأشياء التي لن تفكّر بها أبداً كأطعمة "حلوة" ، مثل صلصة السباغيتي والحساء المعلب ، غالباً ما يكون فيها الكثير من السكر المخفي. تأكد من التحقق من العلامات قبل أن تشتري!
هذه النصائح فقدان الوزن هي بالتأكيد ل kickstart فقدان الوزن الخاص بك إذا التزمت بها. عندما تكون مرتاحا مع هذه النصائح ، أضف المزيد بينما تذهب على طول. فقدان الوزن لا يحدث بين عشية وضحاها ، ولكن بمجرد أن تبدأ رؤية النتائج سوف تكون ملهمة للتمسك بها وفقدان المزيد من الوزن، حتى لا تحتاج إلى عملية تكميم المعدة بالمنظار.