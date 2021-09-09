التـنظـيم الاستثنائي للسنة الدراسية2021/2022

للسنة الثانية على التوالي وبسبب فيروس كورونا تضع وزارة التربية تنظيما استثنائيا للدراسة في جميع المستويات الدراسية يتضمن مجموعة من الاحترازات منها التباعد الجسدي بين التلاميذ ونظام الدراسة بالأفواج، والهدف هل توفير جو آمن لتجنب الإصابة بالفيروس اللعين، وللإطلاع عليها كاملةً تجدونها في الملف التالي: