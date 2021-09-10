من درر السلف..الحلقة رقم 421

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...
منها ...
قال الإمام عبد الرحمن ابنْ السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين أنها السبب الوحيد : في الفوضوية ..
وأنها أعظم : من حرية الأفعال ..
بل : هي أصلها ..
فإنه متى أُعطي الناس حريتهم فيها : انحلّت أخلاقهم وعقائدهم ..
ومرجت أعمالهم وصارت البهائم : أحسن حالاً منهم ..
وهذا هو : الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات ولم تقيد بالقيود الشرعية العقلية . ..
أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 37 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك ( وخصوصاً في الأقوال السيئة ) : لا تضرك بل تضرهم ..
إلاّ إن أشغلت نفسك : في الإهتمام بها ..
وسَوَّغْتَ لها أن تملك : مشاعرك ..
فعند ذلك : تضرك كما ضرتهم ..
فإن أنت لم تضع لها بالاً : لم تضرك شيئاً . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم /
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : الْهُدَى ..
وَالتُّقَى ..
وَالْعفاف ..
وَالْغِنَى .. . رواه مسلم ..
قال الشيخُ /
هذا الدعاء : من أجمع الأدعية وأنفعها ..
وهو يتضمن : سؤال خير الدين ؛ وخير الدنيا ..
فإن الهدى : هو العلم النافع ..
والتقى : العمل الصالح ؛ وترك ما نهى عنه اللَّه ورسوله ..
وبذلك : يصلح الدين ..
فإن الدين : علوم نافعة ..
ومعارف : صادقة ..
فهو : الهُدَى ..
وقيام : بطاعة اللَّه ورسوله ..
فهو : التقى ..
والعفاف : يتضمّن العفاف عن الخلق ؛ وعدم تعليق القلب بهم ..
والغنى : باللَّه وبرزقه ..
والقناعة : بما فيه ..
وحصول ما يطمئن به القلب : من الكفاية ..
وبذلك تتم : سعادة الحياة الدنيا ..
والراحة : القلبية ؛ وهي الحياة الطيبة ..
فمن رُزِقَ الهُدى والتقى والعفاف والغنى : نال السعادتين ..
وحصل : على كل مطلوب ..
ونجا : من كل مرهوب . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار، ورقة / 249 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قَولهِ تعالى /
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ..
هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : فإنه أخٌ للمؤمنين ..
أخوةٌ توجب أن يحب له : المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ..
ويكرهون له : ما يكرهون لأنفسهم .. .. ..
ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين : بعضهم لبعض ..
وبما به يحصل : التآلف والتوادد والتواصل بينهم ..
كل هذا : تأييد لحقوق بعضهم على بعض . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وَرَقَة / 800 ...
ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...
منها ...
قال الإمام عبد الرحمن ابنْ السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين أنها السبب الوحيد : في الفوضوية ..
وأنها أعظم : من حرية الأفعال ..
بل : هي أصلها ..
فإنه متى أُعطي الناس حريتهم فيها : انحلّت أخلاقهم وعقائدهم ..
ومرجت أعمالهم وصارت البهائم : أحسن حالاً منهم ..
وهذا هو : الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات ولم تقيد بالقيود الشرعية العقلية . ..
أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 37 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك ( وخصوصاً في الأقوال السيئة ) : لا تضرك بل تضرهم ..
إلاّ إن أشغلت نفسك : في الإهتمام بها ..
وسَوَّغْتَ لها أن تملك : مشاعرك ..
فعند ذلك : تضرك كما ضرتهم ..
فإن أنت لم تضع لها بالاً : لم تضرك شيئاً . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم /
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : الْهُدَى ..
وَالتُّقَى ..
وَالْعفاف ..
وَالْغِنَى .. . رواه مسلم ..
قال الشيخُ /
هذا الدعاء : من أجمع الأدعية وأنفعها ..
وهو يتضمن : سؤال خير الدين ؛ وخير الدنيا ..
فإن الهدى : هو العلم النافع ..
والتقى : العمل الصالح ؛ وترك ما نهى عنه اللَّه ورسوله ..
وبذلك : يصلح الدين ..
فإن الدين : علوم نافعة ..
ومعارف : صادقة ..
فهو : الهُدَى ..
وقيام : بطاعة اللَّه ورسوله ..
فهو : التقى ..
والعفاف : يتضمّن العفاف عن الخلق ؛ وعدم تعليق القلب بهم ..
والغنى : باللَّه وبرزقه ..
والقناعة : بما فيه ..
وحصول ما يطمئن به القلب : من الكفاية ..
وبذلك تتم : سعادة الحياة الدنيا ..
والراحة : القلبية ؛ وهي الحياة الطيبة ..
فمن رُزِقَ الهُدى والتقى والعفاف والغنى : نال السعادتين ..
وحصل : على كل مطلوب ..
ونجا : من كل مرهوب . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار، ورقة / 249 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قَولهِ تعالى /
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ..
هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : فإنه أخٌ للمؤمنين ..
أخوةٌ توجب أن يحب له : المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ..
ويكرهون له : ما يكرهون لأنفسهم .. .. ..
ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين : بعضهم لبعض ..
وبما به يحصل : التآلف والتوادد والتواصل بينهم ..
كل هذا : تأييد لحقوق بعضهم على بعض . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وَرَقَة / 800 ...