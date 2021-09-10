من درر السلف..الحلقة رقم 421

الحَمْدُ لله ...ومن الدُررِ والأثرِ وقطفِ الثَمرِ ...منها ...قال الإمام عبد الرحمن ابنْ السِعديّ عليه رَحَمَات الله /وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين أنها السبب الوحيد : في الفوضوية ..وأنها أعظم : من حرية الأفعال ..بل : هي أصلها ..فإنه متى أُعطي الناس حريتهم فيها : انحلّت أخلاقهم وعقائدهم ..ومرجت أعمالهم وصارت البهائم : أحسن حالاً منهم ..وهذا هو : الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات ولم تقيد بالقيود الشرعية العقلية . ..أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 37 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك ( وخصوصاً في الأقوال السيئة ) : لا تضرك بل تضرهم ..إلاّ إن أشغلت نفسك : في الإهتمام بها ..وسَوَّغْتَ لها أن تملك : مشاعرك ..فعند ذلك : تضرك كما ضرتهم ..فإن أنت لم تضع لها بالاً : لم تضرك شيئاً . ..أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ورقة / 30 ...ومنها ...وقال أيضاً /كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم /اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : الْهُدَى ..وَالتُّقَى ..وَالْعفاف ..وَالْغِنَى .. . رواه مسلم ..قال الشيخُ /هذا الدعاء : من أجمع الأدعية وأنفعها ..وهو يتضمن : سؤال خير الدين ؛ وخير الدنيا ..فإن الهدى : هو العلم النافع ..والتقى : العمل الصالح ؛ وترك ما نهى عنه اللَّه ورسوله ..وبذلك : يصلح الدين ..فإن الدين : علوم نافعة ..ومعارف : صادقة ..فهو : الهُدَى ..وقيام : بطاعة اللَّه ورسوله ..فهو : التقى ..والعفاف : يتضمّن العفاف عن الخلق ؛ وعدم تعليق القلب بهم ..والغنى : باللَّه وبرزقه ..والقناعة : بما فيه ..وحصول ما يطمئن به القلب : من الكفاية ..وبذلك تتم : سعادة الحياة الدنيا ..والراحة : القلبية ؛ وهي الحياة الطيبة ..فمن رُزِقَ الهُدى والتقى والعفاف والغنى : نال السعادتين ..وحصل : على كل مطلوب ..ونجا : من كل مرهوب . ..أنظره / بهجة قلوب الأبرار، ورقة / 249 ...ومنها ...وقال أيضاً في قَولهِ تعالى /﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ..هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : فإنه أخٌ للمؤمنين ..أخوةٌ توجب أن يحب له : المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ..ويكرهون له : ما يكرهون لأنفسهم .. .. ..ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين : بعضهم لبعض ..وبما به يحصل : التآلف والتوادد والتواصل بينهم ..كل هذا : تأييد لحقوق بعضهم على بعض . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وَرَقَة / 800 ...