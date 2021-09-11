الربح من شركة مارتشيب الجزائر martship

فرصتك لتحقيق دخل شهري محترم ابتداء من المنزل



منصة مارتشيب المميزة

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باستعمال الكومبيوتر أو تحميل تطبيق الشركة على الهاتف ...السلام عليكم ورحمة الله ،هل تود الحصول على دخل شهري محترم يضاف إلى حسابك البريدي ( CCP )بالإضافة إلى فليكسي شبه مجاني لمتعاملي الهاتف الثلاث ( جازي ، موبيليس و أوريدو ) و خدمات أخرى . مارت شيب مؤسسة جزائرية تقدم خدمات احترافية للدفع الإلكتروني و شراء منتجات و خدمات عينية و رقمية عبر الأنترنت أو كتطبيق على الهاتف الذكي منها : فليكسي ، خدمات الأنترنت ، مفاتيح برمجيات ، اشتراكات قنوات bein ، دروس خصوصية ، تطبيق tousna-Bac ،....،.... إلخ .مارت شيب تجمع بين عصرنة تسديد الفواتير البعدية و دمجها مع فرص تحقيق مداخيل شهرية محترمة لزبائنها عبر الأنترنت عبر منصة رقمية آنية فورية متوفرة طيلة أيام الأسبوع و على مدار الساعة ( 7/7 ، 24/24 ) ، وذلك عن طريق التسجيل في المنصة ، تجريب خدماتها و جلب 6 أشخاص على الأقل يسجلون عبر رابط الإحالة الخاص بك . و باقي الإجراءات تتكفل بها المؤسسة.* التسجيل في الموقع الإلكتروني للمؤسسة مجاني و هذا لكي تتمكن من معاينة الخدمات قبل الإشتراك الذي تستفيد من كل العروض حقوق الإشتراك لمدة سنة تستفيد من كل العروض والمزايا : 4800 دجعليك بوضع اسم الكفيل الذي دعاك (SPONSOR ) فضلا ، قم بإعتماد هذا الإسم : boukmoh22 ) )* جديد مرتشيب السنة الجديدة 2022/2021 تستطيع الاشتراك مجانا بدون دفع مبلغ الاشتراك واستعمال المنصة مثلك مثل باقي الزبائن لكن يقومون باحتساب الرسوم (فليكسي) 5دج على كل شخص قدمت له خدمة فليكسي او أي شئ أخر.Lien vente réseauLien vente directeLien shopبالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع