من درر السلف...الحلقة رقم 422

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفَوائِدِ والدرر والفرائدِ ...منها ...قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ إلَّا بِنَوعٍ : مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم : نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 154 ...ومنها ...وقال شيخُ الإِسْلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قليلاً : إسـتـراحَ طـويـلًا ..وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الصبر ساعةً : قـادهُ لـحـيـاةِ الأبـدِ ..وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم المقيم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..أنظره / مـفـتـاح دار السعادة ج 02 وَرَقَة / 15 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ /حدثني شيخنا المثابر عبدالرحمن السِعديّ ( رحمه الله ) أنه ذكر عن الكسائيّ إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ؛ وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت سقطت ؛ ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة ؛ وصعدت الجدار ..فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية !!!فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس ؛ فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..وينبغي لنا ألاّ نتشاءم بل : نتفاءل ..وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..أنْظُرهُ / كتاب العلم ورقة / 62 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ الإمام محمد علي فركوس حفظه الرحمن وأيده بنصره /الأُخُوَّة الصادقة تَستمِدُّ أصالتَها : مِنَ الإيمان بالله ..وتتماسك وحدتُها : بعبادة الله وَحْدَه لا شريكَ له ضِمْنَ عقيدةٍ سليمةٍ مُوحَّدةٍ تجمع أصحابَها برباطٍ واحدٍ ..وتجعلهم مُتماسِكين : كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا ..وكالجسد الواحد : إذا اشتكى منه عضوٌ تَداعى له سائرُ الأعضاء بالسهر والحُمَّى ..ومِنْ خلالها : يتحقَّق إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ ؛ والتعاونُ على البِرِّ والتقوى ..وتبعث في نفوس الإخوة المُتعاوِنين : طاقةً للعمل في إطارِ شريعة الله المُحكمة ..تنصر الحقَّ : حيث كان ..وتُبْطِلُ الباطلَ : مهما كان . ..أنظره / الكلمة الشهرية برقم / 139 ...