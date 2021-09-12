من درر السلف...الحلقة رقم 422

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدرر والفرائدِ ...
منها ...
قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ إلَّا بِنَوعٍ : مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..
ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم : نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 154 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإِسْلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قليلاً : إسـتـراحَ طـويـلًا ..
وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الصبر ساعةً : قـادهُ لـحـيـاةِ الأبـدِ ..
وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم المقيم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..
أنظره / مـفـتـاح دار السعادة ج 02 وَرَقَة / 15 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ /
حدثني شيخنا المثابر عبدالرحمن السِعديّ ( رحمه الله ) أنه ذكر عن الكسائيّ إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ؛ وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت سقطت ؛ ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة ؛ وصعدت الجدار ..
فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية !!!
فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..
ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس ؛ فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..
وينبغي لنا ألاّ نتشاءم بل : نتفاءل ..
وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..
أنْظُرهُ / كتاب العلم ورقة / 62 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ الإمام محمد علي فركوس حفظه الرحمن وأيده بنصره /
الأُخُوَّة الصادقة تَستمِدُّ أصالتَها : مِنَ الإيمان بالله ..
وتتماسك وحدتُها : بعبادة الله وَحْدَه لا شريكَ له ضِمْنَ عقيدةٍ سليمةٍ مُوحَّدةٍ تجمع أصحابَها برباطٍ واحدٍ ..
وتجعلهم مُتماسِكين : كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا ..
وكالجسد الواحد : إذا اشتكى منه عضوٌ تَداعى له سائرُ الأعضاء بالسهر والحُمَّى ..
ومِنْ خلالها : يتحقَّق إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ ؛ والتعاونُ على البِرِّ والتقوى ..
وتبعث في نفوس الإخوة المُتعاوِنين : طاقةً للعمل في إطارِ شريعة الله المُحكمة ..
تنصر الحقَّ : حيث كان ..
وتُبْطِلُ الباطلَ : مهما كان . ..
أنظره / الكلمة الشهرية برقم / 139 ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدرر والفرائدِ ...
منها ...
قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ إلَّا بِنَوعٍ : مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..
ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم : نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 154 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإِسْلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قليلاً : إسـتـراحَ طـويـلًا ..
وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الصبر ساعةً : قـادهُ لـحـيـاةِ الأبـدِ ..
وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم المقيم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..
أنظره / مـفـتـاح دار السعادة ج 02 وَرَقَة / 15 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ /
حدثني شيخنا المثابر عبدالرحمن السِعديّ ( رحمه الله ) أنه ذكر عن الكسائيّ إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ؛ وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت سقطت ؛ ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة ؛ وصعدت الجدار ..
فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية !!!
فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..
ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس ؛ فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..
وينبغي لنا ألاّ نتشاءم بل : نتفاءل ..
وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..
أنْظُرهُ / كتاب العلم ورقة / 62 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ الإمام محمد علي فركوس حفظه الرحمن وأيده بنصره /
الأُخُوَّة الصادقة تَستمِدُّ أصالتَها : مِنَ الإيمان بالله ..
وتتماسك وحدتُها : بعبادة الله وَحْدَه لا شريكَ له ضِمْنَ عقيدةٍ سليمةٍ مُوحَّدةٍ تجمع أصحابَها برباطٍ واحدٍ ..
وتجعلهم مُتماسِكين : كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا ..
وكالجسد الواحد : إذا اشتكى منه عضوٌ تَداعى له سائرُ الأعضاء بالسهر والحُمَّى ..
ومِنْ خلالها : يتحقَّق إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ ؛ والتعاونُ على البِرِّ والتقوى ..
وتبعث في نفوس الإخوة المُتعاوِنين : طاقةً للعمل في إطارِ شريعة الله المُحكمة ..
تنصر الحقَّ : حيث كان ..
وتُبْطِلُ الباطلَ : مهما كان . ..
أنظره / الكلمة الشهرية برقم / 139 ...