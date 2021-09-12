السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته...

أنا غير كيما دخلت مي مرانيش جديدة أنا مولات الكونت اللي مسمياتو lonly girl@ كنت داخلة بيه...خسرتلي تليفويوني مي متصلحتش يعني طيشتها بلا ماندير تسجيل الخروج و دوكا عاودت دخلت من كونت جديد...حبيت نسقسي أسك يتنحى من الإدارة ومنا ولا يقعد هكاك!!؟؟