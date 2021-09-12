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أميرة زماني

أميرة زماني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2021
المشاركات
1
النقاط
2
محل الإقامة
centre de l'Algérie
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته...
أنا غير كيما دخلت مي مرانيش جديدة أنا مولات الكونت اللي مسمياتو lonly girl@ كنت داخلة بيه...خسرتلي تليفويوني مي متصلحتش يعني طيشتها بلا ماندير تسجيل الخروج و دوكا عاودت دخلت من كونت جديد...حبيت نسقسي أسك يتنحى من الإدارة ومنا ولا يقعد هكاك!!؟؟
 
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