أميرة زماني
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- محل الإقامة
- centre de l'Algérie
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته...
أنا غير كيما دخلت مي مرانيش جديدة أنا مولات الكونت اللي مسمياتو lonly girl@ كنت داخلة بيه...خسرتلي تليفويوني مي متصلحتش يعني طيشتها بلا ماندير تسجيل الخروج و دوكا عاودت دخلت من كونت جديد...حبيت نسقسي أسك يتنحى من الإدارة ومنا ولا يقعد هكاك!!؟؟
أنا غير كيما دخلت مي مرانيش جديدة أنا مولات الكونت اللي مسمياتو lonly girl@ كنت داخلة بيه...خسرتلي تليفويوني مي متصلحتش يعني طيشتها بلا ماندير تسجيل الخروج و دوكا عاودت دخلت من كونت جديد...حبيت نسقسي أسك يتنحى من الإدارة ومنا ولا يقعد هكاك!!؟؟