اعلانات التوظيف بالقطاع العمومي و الخاص

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
208
النقاط
513
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات التوظيف بالقطاع العمومي و الخاص:

1- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية البويرة
2-اعلان توظيف بحاضنة الأعمال والمؤسسات الناشئة IES بالجلفة
3-اعلان توظيف بجامعة عباس لغرور ولاية خنشلة
4- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب
5- اعلان توظيف بالمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة تيبازة​

 
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