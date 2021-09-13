karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 208
- النقاط
- 513
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلانات التوظيف بالقطاع العمومي و الخاص:
1- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية البويرة
2-اعلان توظيف بحاضنة الأعمال والمؤسسات الناشئة IES بالجلفة
3-اعلان توظيف بجامعة عباس لغرور ولاية خنشلة
4- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب
5- اعلان توظيف بالمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة تيبازة
2-اعلان توظيف بحاضنة الأعمال والمؤسسات الناشئة IES بالجلفة
3-اعلان توظيف بجامعة عباس لغرور ولاية خنشلة
4- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب
5- اعلان توظيف بالمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة تيبازة