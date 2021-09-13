ربح المال فقط من قراءة رسائل البريد الإلكتروني
يمكن أن يصل ربحك إلى 0.042 دولار عن كل (واحد) بريد إلكتروني تقرأه في ثواني. و ستصلك عدة رسائل يوميا.
كيفية التسجيل بسيطة من هنا
وهناك مرحلة يلزمك القيام بها حتى تصلك الرسائل إلى بريدك الإلكتروني، وهي إضافة
(Clicks Genie) إلى قائمة الاتصال في بريدك الالكتروني، كما هو موضح في الصور
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو $0.05 إلى محفظة بايير Payeer
ومن لا يملك محفظة بايير Payeer يمكنك التسجيل من هنا
وبالتوفيق
يمكن أن يصل ربحك إلى 0.042 دولار عن كل (واحد) بريد إلكتروني تقرأه في ثواني. و ستصلك عدة رسائل يوميا.
كيفية التسجيل بسيطة من هنا
ثم قم بتفعيل الحساب عن طريق رسالة تصلك إلى بريدك الإلكتروني
وهناك مرحلة يلزمك القيام بها حتى تصلك الرسائل إلى بريدك الإلكتروني، وهي إضافة
(Clicks Genie) إلى قائمة الاتصال في بريدك الالكتروني، كما هو موضح في الصور
ثم انقر على Contacts
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو $0.05 إلى محفظة بايير Payeer
ومن لا يملك محفظة بايير Payeer يمكنك التسجيل من هنا
وبالتوفيق