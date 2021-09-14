موقع صادق ومجرب لربح الروبل الروسي يوميا

موقع aviso من المواقغ الصادقة لجمع عملة الروبل تدفع بإنتظام على العديد من البنوك مثل بايير وبيرفكت موني وغيرهم والسحب يتم بشكل فوري بدون فترة إنتظار مثل باقي المواقع.
تتمثل المهام بداخل الموقع في التصفح ومشاهدة الفيديوهات والاشتراك في المجموعات والعديد من المهام الصغيرة.
من مميزات موقع aviso إن الحد الأدنى للسحب 3 روبل ويمكنك التسجيل في الموقع من هنــــــا
يفضل استخدام متصفح قووقل كروم من اجل تفعيل خيار الترجمة لأن الموقع باللغة الروسية
الصورة هي لواجهة الموقع.
اسهل طرق الربح من الموقع هي مشاهدة الاعلانات وفيديوهات اليوتيوب كم اهو موضح في الصورة التالية
ملاحظة: يرجى التأني في عملية التسجيل بالموقع وملأ المعلومات بشكل صحيح. وفي حال التسجيل عن طريق الايمايل يجب تفعيل الايميل ورقم الهاتف.
للتسجيل في الموقع يرجى الدخول من هنـــــــــــا
تتمثل المهام بداخل الموقع في التصفح ومشاهدة الفيديوهات والاشتراك في المجموعات والعديد من المهام الصغيرة.
من مميزات موقع aviso إن الحد الأدنى للسحب 3 روبل ويمكنك التسجيل في الموقع من هنــــــا
يفضل استخدام متصفح قووقل كروم من اجل تفعيل خيار الترجمة لأن الموقع باللغة الروسية
الصورة هي لواجهة الموقع.
اسهل طرق الربح من الموقع هي مشاهدة الاعلانات وفيديوهات اليوتيوب كم اهو موضح في الصورة التالية
ملاحظة: يرجى التأني في عملية التسجيل بالموقع وملأ المعلومات بشكل صحيح. وفي حال التسجيل عن طريق الايمايل يجب تفعيل الايميل ورقم الهاتف.
للتسجيل في الموقع يرجى الدخول من هنـــــــــــا