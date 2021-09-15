من درر السلف...الحلقة رقم 424

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والطرائق ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله /ليس على العبد أضرُّ : مِن مَلَلِه لِنِعَم الله ..فإنّه لا يراها : نِعمةً ..ولا يشكرُه : عليها ..ولا يفرح : بها ..بل يَسخَطها ويشكوها ويعدُّها : مصيبةً ..هذا وهي : من أعظم نِعَم اللّه عليه ..فأكثرُ النّاس : أعداءُ نِعَمِ اللّه عليهم ولا يَشْعُرون . ..أنظره / الفوائد ورقة / 263 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /الْهِجْرَةُ : ضَرْبَانِ ..ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ..فَالْبَاطِنَةُ : تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ ..وَالظَّاهِرَةُ : الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ . ..أنظره / فتحُ الباري شرح صحيحِ البخاري ج 01 وَرَقَة / 54 ...ومنها ...قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /وقوع الذَّنب على القلب : كوقوع الدهن على الثوب ..إن لم تُعجِّل غسله : وإلاّ انبسط . ..أنظره / المدهش وَرَقَة / 357 ...ومنها ...قَال الحَافظ محمد ابن مُفلح الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ :لَوْ تَمَسَّكَ النَّاسُ بِالشَّرْعِيَّاتِ تَمَسُّكَهُمْ بِالْخُرَافَاتِ : لَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْ . ..أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية ج 03 وَرَقَة / 236 ...ومنها ...قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /فَمَنْ سَابَقَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرِ : كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْكَرَامَةِ ..فَإِنَّ الْجَزَاءَ : مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ..وَكَمَا تَدِينُ : تُدَانُ . ..أنظره / تفسيره ج 07 ورقة / 517 ...