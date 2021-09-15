من درر السلف...الحلقة رقم 424

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والطرائق ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله /
ليس على العبد أضرُّ : مِن مَلَلِه لِنِعَم الله ..
فإنّه لا يراها : نِعمةً ..
ولا يشكرُه : عليها ..
ولا يفرح : بها ..
بل يَسخَطها ويشكوها ويعدُّها : مصيبةً ..
هذا وهي : من أعظم نِعَم اللّه عليه ..
فأكثرُ النّاس : أعداءُ نِعَمِ اللّه عليهم ولا يَشْعُرون . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 263 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْهِجْرَةُ : ضَرْبَانِ ..
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ..
فَالْبَاطِنَةُ : تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ ..
وَالظَّاهِرَةُ : الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ . ..
أنظره / فتحُ الباري شرح صحيحِ البخاري ج 01 وَرَقَة / 54 ...
ومنها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وقوع الذَّنب على القلب : كوقوع الدهن على الثوب ..
إن لم تُعجِّل غسله : وإلاّ انبسط . ..
أنظره / المدهش وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
قَال الحَافظ محمد ابن مُفلح الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ :
لَوْ تَمَسَّكَ النَّاسُ بِالشَّرْعِيَّاتِ تَمَسُّكَهُمْ بِالْخُرَافَاتِ : لَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْ . ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية ج 03 وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فَمَنْ سَابَقَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرِ : كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْكَرَامَةِ ..
فَإِنَّ الْجَزَاءَ : مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ..
وَكَمَا تَدِينُ : تُدَانُ . ..
أنظره / تفسيره ج 07 ورقة / 517 ...
ومن الفوائد والطرائق ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله /
ليس على العبد أضرُّ : مِن مَلَلِه لِنِعَم الله ..
فإنّه لا يراها : نِعمةً ..
ولا يشكرُه : عليها ..
ولا يفرح : بها ..
بل يَسخَطها ويشكوها ويعدُّها : مصيبةً ..
هذا وهي : من أعظم نِعَم اللّه عليه ..
فأكثرُ النّاس : أعداءُ نِعَمِ اللّه عليهم ولا يَشْعُرون . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 263 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْهِجْرَةُ : ضَرْبَانِ ..
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ..
فَالْبَاطِنَةُ : تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ ..
وَالظَّاهِرَةُ : الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ . ..
أنظره / فتحُ الباري شرح صحيحِ البخاري ج 01 وَرَقَة / 54 ...
ومنها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وقوع الذَّنب على القلب : كوقوع الدهن على الثوب ..
إن لم تُعجِّل غسله : وإلاّ انبسط . ..
أنظره / المدهش وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
قَال الحَافظ محمد ابن مُفلح الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ :
لَوْ تَمَسَّكَ النَّاسُ بِالشَّرْعِيَّاتِ تَمَسُّكَهُمْ بِالْخُرَافَاتِ : لَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْ . ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية ج 03 وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فَمَنْ سَابَقَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرِ : كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْكَرَامَةِ ..
فَإِنَّ الْجَزَاءَ : مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ..
وَكَمَا تَدِينُ : تُدَانُ . ..
أنظره / تفسيره ج 07 ورقة / 517 ...