من درر السلف...الحلقة رقم 424

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,635
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والطرائق ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله /
ليس على العبد أضرُّ : مِن مَلَلِه لِنِعَم الله ..
فإنّه لا يراها : نِعمةً ..
ولا يشكرُه : عليها ..
ولا يفرح : بها ..
بل يَسخَطها ويشكوها ويعدُّها : مصيبةً ..
هذا وهي : من أعظم نِعَم اللّه عليه ..
فأكثرُ النّاس : أعداءُ نِعَمِ اللّه عليهم ولا يَشْعُرون . ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 263 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْهِجْرَةُ : ضَرْبَانِ ..
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ..
فَالْبَاطِنَةُ : تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ ..
وَالظَّاهِرَةُ : الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ . ..
🥀 أنظره / فتحُ الباري شرح صحيحِ البخاري ج 01 وَرَقَة / 54 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وقوع الذَّنب على القلب : كوقوع الدهن على الثوب ..
إن لم تُعجِّل غسله : وإلاّ انبسط . ..
🥀 أنظره / المدهش وَرَقَة / 357 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَال الحَافظ محمد ابن مُفلح الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ :
لَوْ تَمَسَّكَ النَّاسُ بِالشَّرْعِيَّاتِ تَمَسُّكَهُمْ بِالْخُرَافَاتِ : لَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية ج 03 وَرَقَة / 236 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فَمَنْ سَابَقَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرِ : كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْكَرَامَةِ ..
فَإِنَّ الْجَزَاءَ : مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ..
وَكَمَا تَدِينُ : تُدَانُ . ..
🥀 أنظره / تفسيره ج 07 ورقة / 517 ... 🌾🌾🌾
 
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