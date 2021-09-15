عملية التكميم وطرق خسارة الوزن بدون ألم

مو المهندسة
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عملية التكميم للمعدة هي نوع من جراحة إنقاص الوزن التي تزيل البطانة ومعظم معدتك. ثم يقوم الجراح بطي المعدة في أنبوب صغير على شكل موزة. هذا يقلل من كمية الطعام التي يمكنك تناولها ، بحيث تشعر بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول.
وهذا نوع شائع جدًا من جراحات إنقاص الوزن وأكثر عمليات تحويل مسار المعدة شيوعًا. إنه ينطوي على إزالة جزء من بطنك (المعدة) وتضييق الباقي لتشكيل كيس معدة أصغر ، مما يحد من كمية الطعام التي يمكنك تناولها. ثم يضع الجراح أحد طرفي جزء صغير من الأمعاء في الجيب الجديد ، مما يسمح للطعام بتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة وتقليل حجمها. هذا يقلل من امتصاص السعرات الحرارية والعناصر الغذائية من الطعام الذي يبقى في جسمك
على مدى السنوات القليلة الماضية ، اكتسبت عملية تكميم المعدة شعبية بين الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن والحصول على معدة مسطحة. تتضمن العملية إزالة جزء من معدتك وتجاوز الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى امتصاص الجسم لعدد أقل من السعرات الحرارية.
تكميم المعدة هي طريقة جراحية لفقدان الوزن. يقوم الجراح بإزالة جزء من المعدة لتصغيرها. هذا يجعل الناس يشعرون بالشبع بعد تناول كميات أقل من الطعام ، لذا فهم يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام.
إزالة جزء من المعدة يجعلك تشعر بالشبع عاجلاً ولفترة أطول. هذا يعني أنك تأكل أقل ، لذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما أنه يؤخر وجبتك التالية ، مما يمنح جسمك وقتًا لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تناولته بالفعل.
وهذا نوع شائع جدًا من جراحات إنقاص الوزن وأكثر عمليات تحويل مسار المعدة شيوعًا. إنه ينطوي على إزالة جزء من بطنك (المعدة) وتضييق الباقي لتشكيل كيس معدة أصغر ، مما يحد من كمية الطعام التي يمكنك تناولها. ثم يضع الجراح أحد طرفي جزء صغير من الأمعاء في الجيب الجديد ، مما يسمح للطعام بتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة وتقليل حجمها. هذا يقلل من امتصاص السعرات الحرارية والعناصر الغذائية من الطعام الذي يبقى في جسمك
على مدى السنوات القليلة الماضية ، اكتسبت عملية تكميم المعدة شعبية بين الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن والحصول على معدة مسطحة. تتضمن العملية إزالة جزء من معدتك وتجاوز الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى امتصاص الجسم لعدد أقل من السعرات الحرارية.
تكميم المعدة هي طريقة جراحية لفقدان الوزن. يقوم الجراح بإزالة جزء من المعدة لتصغيرها. هذا يجعل الناس يشعرون بالشبع بعد تناول كميات أقل من الطعام ، لذا فهم يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام.
إزالة جزء من المعدة يجعلك تشعر بالشبع عاجلاً ولفترة أطول. هذا يعني أنك تأكل أقل ، لذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما أنه يؤخر وجبتك التالية ، مما يمنح جسمك وقتًا لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تناولته بالفعل.