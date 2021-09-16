من درر السلف...الحلقة 425

الحَمْدُ لله ...ومن فرائد العلم والفوائد ...منها ...‏قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمن ابن الــسعديّ عليه رَحَمَات الله /فمــن تـرك شــيئاً لله تهــواه نفسـه : عوضـه الله خـيراً منـه فـي الدنيـا والآخـرة ..فمـن تـرك معاصـي الله ونفـسه تشتهيـها : عوضـه الله إيمـاناً فـي قلبـه وسعـةً وانشــراحاً وبركــةً فـي رزقـه وصـحة فـي بـدنه مـع مـا لـه مـن ثـواب الله الـذي لا يقـدر علـى وصفـه ..والله المســتعان . ..أنظره / القواعــد الفقــهية ورقة / 146 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /أنَّ اللهَ تَعَالَى يكون مع الذَّاكر طال ذكره أم قصر لقوله : مَا ذَكَرَنِي .. .إنْ شئت أنْ تذكر الله دائمًا فالله تَعَالَى يذكرك : دائمًا . ..أنظره / فتح ذِي الجلال والإكرام بشرح بُلوغ المرام ج 06 وَرَقَة / 461 ...ومنها ...قــال شيــخ الإســلام ابــن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وإذا رأيـت الـعبد يـقع فـي النـاس إذا آذوه ولا يـرجع إلـى نفـسه باللـوم والإسـتغفار : فاعـلم أن مصـيبته مصـيبة حقيـقية ..وإذا تــاب واسـتغفر وقــال : هـذا بذنـوبي !!!صـارت فـي حـقه : نعمـة . ..أنظره / جــامع المســائل ج 01 وَرَقَة / 168 ...ومنها ...قال الحافـظ ابـن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /لا تُعادي أولياء اللـه : فإنك تنام و هم مستيقظــون ..فربما دعَوا عليك فاستجيب فيك : وأنت لا تشعــر . ..أنظره / التذكــرة ورقة / 170 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /أنفع الناس لك : رجلٌ مكّنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا ..أو تصنع إليه : معروفًا ..فإنّه نعم العون لك : على منفعتك وكمالك ..وأضرُّ الناس عليك : من مكّن نفسه منك حتى تعصي الله فيه ..فإنّه عونك لك : على مضرتك ونقصك . ..أنظره / الفوائد ورقة / 192 ...