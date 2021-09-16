من درر السلف...الحلقة 425

إلياس
:: أستاذ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن فرائد العلم والفوائد ...
منها ...
قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمن ابن الــسعديّ عليه رَحَمَات الله /
فمــن تـرك شــيئاً لله تهــواه نفسـه : عوضـه الله خـيراً منـه فـي الدنيـا والآخـرة ..
فمـن تـرك معاصـي الله ونفـسه تشتهيـها : عوضـه الله إيمـاناً فـي قلبـه وسعـةً وانشــراحاً وبركــةً فـي رزقـه وصـحة فـي بـدنه مـع مـا لـه مـن ثـواب الله الـذي لا يقـدر علـى وصفـه ..
والله المســتعان . ..
أنظره / القواعــد الفقــهية ورقة / 146 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنَّ اللهَ تَعَالَى يكون مع الذَّاكر طال ذكره أم قصر لقوله : مَا ذَكَرَنِي .. .
إنْ شئت أنْ تذكر الله دائمًا فالله تَعَالَى يذكرك : دائمًا . ..
أنظره / فتح ذِي الجلال والإكرام بشرح بُلوغ المرام ج 06 وَرَقَة / 461 ...
ومنها ...
قــال شيــخ الإســلام ابــن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وإذا رأيـت الـعبد يـقع فـي النـاس إذا آذوه ولا يـرجع إلـى نفـسه باللـوم والإسـتغفار : فاعـلم أن مصـيبته مصـيبة حقيـقية ..
وإذا تــاب واسـتغفر وقــال : هـذا بذنـوبي !!!
صـارت فـي حـقه : نعمـة . ..
أنظره / جــامع المســائل ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
قال الحافـظ ابـن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لا تُعادي أولياء اللـه : فإنك تنام و هم مستيقظــون ..
فربما دعَوا عليك فاستجيب فيك : وأنت لا تشعــر . ..
أنظره / التذكــرة ورقة / 170 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أنفع الناس لك : رجلٌ مكّنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا ..
أو تصنع إليه : معروفًا ..
فإنّه نعم العون لك : على منفعتك وكمالك ..
وأضرُّ الناس عليك : من مكّن نفسه منك حتى تعصي الله فيه ..
فإنّه عونك لك : على مضرتك ونقصك . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 192 ...
ومن فرائد العلم والفوائد ...
منها ...
قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمن ابن الــسعديّ عليه رَحَمَات الله /
فمــن تـرك شــيئاً لله تهــواه نفسـه : عوضـه الله خـيراً منـه فـي الدنيـا والآخـرة ..
فمـن تـرك معاصـي الله ونفـسه تشتهيـها : عوضـه الله إيمـاناً فـي قلبـه وسعـةً وانشــراحاً وبركــةً فـي رزقـه وصـحة فـي بـدنه مـع مـا لـه مـن ثـواب الله الـذي لا يقـدر علـى وصفـه ..
والله المســتعان . ..
أنظره / القواعــد الفقــهية ورقة / 146 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنَّ اللهَ تَعَالَى يكون مع الذَّاكر طال ذكره أم قصر لقوله : مَا ذَكَرَنِي .. .
إنْ شئت أنْ تذكر الله دائمًا فالله تَعَالَى يذكرك : دائمًا . ..
أنظره / فتح ذِي الجلال والإكرام بشرح بُلوغ المرام ج 06 وَرَقَة / 461 ...
ومنها ...
قــال شيــخ الإســلام ابــن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وإذا رأيـت الـعبد يـقع فـي النـاس إذا آذوه ولا يـرجع إلـى نفـسه باللـوم والإسـتغفار : فاعـلم أن مصـيبته مصـيبة حقيـقية ..
وإذا تــاب واسـتغفر وقــال : هـذا بذنـوبي !!!
صـارت فـي حـقه : نعمـة . ..
أنظره / جــامع المســائل ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
قال الحافـظ ابـن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لا تُعادي أولياء اللـه : فإنك تنام و هم مستيقظــون ..
فربما دعَوا عليك فاستجيب فيك : وأنت لا تشعــر . ..
أنظره / التذكــرة ورقة / 170 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أنفع الناس لك : رجلٌ مكّنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا ..
أو تصنع إليه : معروفًا ..
فإنّه نعم العون لك : على منفعتك وكمالك ..
وأضرُّ الناس عليك : من مكّن نفسه منك حتى تعصي الله فيه ..
فإنّه عونك لك : على مضرتك ونقصك . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 192 ...