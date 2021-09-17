من درر السلف...الحلقة رقم 426

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن فرائد العلم والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض السلف / لو كانت الدنيا ذهباً فانياً ؛ والآخرة خزفاً باقياً : لكان جديراً بالعاقل أن يرغب بالخزف الباقي ؛ ويختاره على الذهب الفاني ..
فكيف والدنيا : هي الخزف الفاني ..
والآخرة : هي الذهب الباقي . ..
أنظره / مجموع مؤلفاته ج 04 ورقة / 540 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فبذكر الله : تطمئن القلوب ؛ وتزول المكـاره والكروب . ..
أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 53 . ..
ومنها ...
و قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إعلم أن الحياة الطيبة : لا تقتضي كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا القصور المشيدة !!!
بل الطيبة : ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 وَرَقَة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
كُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَشْبَهَ بِالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ : كَانَ حَالُهُ أَقْوَى ..
وَلَا يَأْتِيهِمْ الْحَالُ : إلَّا عِنْدَ مُؤَذِّنِ الشَّيْطَانِ وَقُرْآنِهِ ..
فَمُؤَذِّنُهُ : الْمِزْمَارُ ..
وَقُرْآنُهُ : الْغِنَاءُ . ..
أنْظُرهُ / المجموع ج 11 وَرَقَة / 495 ...
ومن فرائد العلم والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض السلف / لو كانت الدنيا ذهباً فانياً ؛ والآخرة خزفاً باقياً : لكان جديراً بالعاقل أن يرغب بالخزف الباقي ؛ ويختاره على الذهب الفاني ..
فكيف والدنيا : هي الخزف الفاني ..
والآخرة : هي الذهب الباقي . ..
أنظره / مجموع مؤلفاته ج 04 ورقة / 540 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فبذكر الله : تطمئن القلوب ؛ وتزول المكـاره والكروب . ..
أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 53 . ..
ومنها ...
و قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إعلم أن الحياة الطيبة : لا تقتضي كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا القصور المشيدة !!!
بل الطيبة : ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 وَرَقَة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
كُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَشْبَهَ بِالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ : كَانَ حَالُهُ أَقْوَى ..
وَلَا يَأْتِيهِمْ الْحَالُ : إلَّا عِنْدَ مُؤَذِّنِ الشَّيْطَانِ وَقُرْآنِهِ ..
فَمُؤَذِّنُهُ : الْمِزْمَارُ ..
وَقُرْآنُهُ : الْغِنَاءُ . ..
أنْظُرهُ / المجموع ج 11 وَرَقَة / 495 ...