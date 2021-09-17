من درر السلف...الحلقة رقم 426

الحَمْدُ لله ...ومن فرائد العلم والفوائد ...منها ...قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /قال بعض السلف / لو كانت الدنيا ذهباً فانياً ؛ والآخرة خزفاً باقياً : لكان جديراً بالعاقل أن يرغب بالخزف الباقي ؛ ويختاره على الذهب الفاني ..فكيف والدنيا : هي الخزف الفاني ..والآخرة : هي الذهب الباقي . ..أنظره / مجموع مؤلفاته ج 04 ورقة / 540 ...ومنها ...وقال أيضاً /فبذكر الله : تطمئن القلوب ؛ وتزول المكـاره والكروب . ..أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 53 . ..ومنها ...و قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /إعلم أن الحياة الطيبة : لا تقتضي كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا القصور المشيدة !!!بل الطيبة : ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 وَرَقَة / 264 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /كُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَشْبَهَ بِالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ : كَانَ حَالُهُ أَقْوَى ..وَلَا يَأْتِيهِمْ الْحَالُ : إلَّا عِنْدَ مُؤَذِّنِ الشَّيْطَانِ وَقُرْآنِهِ ..فَمُؤَذِّنُهُ : الْمِزْمَارُ ..وَقُرْآنُهُ : الْغِنَاءُ . ..أنْظُرهُ / المجموع ج 11 وَرَقَة / 495 ...