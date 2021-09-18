من درر السلف...الحلقة رقم 427

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر وفرائد الأثر ...منها ...قال شيخنا الإمام محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /إجعل دائمًـا قصـدك : الوصـول إلى الله عز وجـل ؛ فهـو غايـة كل غايـة . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 01 ورقة / 220 ...ومنها ...قال أبو محمد الحسين ابن مسعود البغويّ مُحي السُنّة عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تعالى /﴿ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ﴾ : أَيِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ..سُمِّيَا ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : ثِقَلٌ عَلَى الْأَرْضِ ؛ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي /كُلُّ شَيْءٍ لَهُ قَدْرٌ وَوَزْنٌ يُنَافَسُ فِيهِ : فَهُوَ ثِقَلٌ ..قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي .. .فَجَعَلَهُمَا : ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا ..وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ :سُمِّيَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : مُثْقَلَانِ بِالذُّنُوب . ..أنْظُرهُ / معالم التنزيل في تفسير القرآن ج 07 وَرَقَة / 447 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة العربي التبسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من عاش : فليعش بعداوة فرنسا ..ومن مات : فليحمل معه هذه العداوة إلى القبر . ..أنظره / تاريخ الجزائر ورقة / 158 ...ومنها ...قال أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /قال الحسن البصريّ رحمه الله /المرض : زكاة البدن ..كما أن الصدقة : زكاة المال ..فكل جسمٍ لا يشتكي : كمثل مالٍ لا يُزكّى . ..أنظره / آداب الحسن البصريّ وزهده ومواعظه ورقة / 53 ...