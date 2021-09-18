من درر السلف...الحلقة رقم 427

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر وفرائد الأثر ...
منها ...
قال شيخنا الإمام محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إجعل دائمًـا قصـدك : الوصـول إلى الله عز وجـل ؛ فهـو غايـة كل غايـة . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 01 ورقة / 220 ...
ومنها ...
قال أبو محمد الحسين ابن مسعود البغويّ مُحي السُنّة عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تعالى /
﴿ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ﴾ : أَيِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ..
سُمِّيَا ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : ثِقَلٌ عَلَى الْأَرْضِ ؛ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي /
كُلُّ شَيْءٍ لَهُ قَدْرٌ وَوَزْنٌ يُنَافَسُ فِيهِ : فَهُوَ ثِقَلٌ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي .. .
فَجَعَلَهُمَا : ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا ..
وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ :
سُمِّيَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : مُثْقَلَانِ بِالذُّنُوب . ..
أنْظُرهُ / معالم التنزيل في تفسير القرآن ج 07 وَرَقَة / 447 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة العربي التبسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من عاش : فليعش بعداوة فرنسا ..
ومن مات : فليحمل معه هذه العداوة إلى القبر . ..
أنظره / تاريخ الجزائر ورقة / 158 ...
ومنها ...
قال أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
قال الحسن البصريّ رحمه الله /
المرض : زكاة البدن ..
كما أن الصدقة : زكاة المال ..
فكل جسمٍ لا يشتكي : كمثل مالٍ لا يُزكّى . ..
أنظره / آداب الحسن البصريّ وزهده ومواعظه ورقة / 53 ...
ومِنَ الدرر وفرائد الأثر ...
منها ...
قال شيخنا الإمام محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إجعل دائمًـا قصـدك : الوصـول إلى الله عز وجـل ؛ فهـو غايـة كل غايـة . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 01 ورقة / 220 ...
ومنها ...
قال أبو محمد الحسين ابن مسعود البغويّ مُحي السُنّة عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تعالى /
﴿ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ﴾ : أَيِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ..
سُمِّيَا ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : ثِقَلٌ عَلَى الْأَرْضِ ؛ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي /
كُلُّ شَيْءٍ لَهُ قَدْرٌ وَوَزْنٌ يُنَافَسُ فِيهِ : فَهُوَ ثِقَلٌ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي .. .
فَجَعَلَهُمَا : ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا ..
وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ :
سُمِّيَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ثَقَلَيْنِ لِأَنَّهُمَا : مُثْقَلَانِ بِالذُّنُوب . ..
أنْظُرهُ / معالم التنزيل في تفسير القرآن ج 07 وَرَقَة / 447 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة العربي التبسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من عاش : فليعش بعداوة فرنسا ..
ومن مات : فليحمل معه هذه العداوة إلى القبر . ..
أنظره / تاريخ الجزائر ورقة / 158 ...
ومنها ...
قال أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
قال الحسن البصريّ رحمه الله /
المرض : زكاة البدن ..
كما أن الصدقة : زكاة المال ..
فكل جسمٍ لا يشتكي : كمثل مالٍ لا يُزكّى . ..
أنظره / آداب الحسن البصريّ وزهده ومواعظه ورقة / 53 ...