التباعد والفشل

التباعد والفشليمكن الجمع بين تقلبات الفشل والاختلافات لإنشاء إشارات أكثر قوة. يحدث تأرجح فشل صعودي عندما يصبح MFI في منطقة ذروة البيع دون 20 ، ويرتفع فوق 20 ، ويستقر فوق 20 عند التراجع ثم يخترق أعلى مستوى سابق لرد الفعل. يتشكل الاختلاف الصعودي عندما تتحرك الأسعار إلى قاع أدنى ، لكن المؤشر يشكل قاعًا أعلى لإظهار تحسن تدفق الأموال أو الزخم.على الرسم البياني لـ Aetna (AET) أدناه ، تشكل تباعد صعودي وتأرجح فشل في الفترة من يناير إلى فبراير 2010. أولاً ، لاحظ كيف شكل السهم قاعًا منخفضًا في فبراير واستقرت مؤسسة التمويل الأصغر فوق أدنى مستوى لها في يناير لتباعد صعودي. ثانيًا ، لاحظ كيف انخفضت مؤسسة التمويل الأصغر إلى أقل من 20 في يناير ، واستقرت فوق مستوى 20 في فبراير وكسرت أعلى مستوى لها سابقًا في أواخر فبراير. أنذر هذا المزيج من الإشارات بتقدم قوي في مارس.يحدث تأرجح فشل هبوطي عندما تصبح MFI في منطقة ذروة الشراء فوق 80 ، وتهبط إلى ما دون 80 ، وتفشل في تجاوز 80 عند الارتداد ، ثم تنكسر أدنى مستوى رد الفعل السابق. يتشكل الاختلاف الهبوطي عندما يشكل السهم قمة أعلى ويشكل المؤشر قمة منخفضة ، مما يشير إلى تدهور تدفق الأموال أو الزخم.اشارات الذهبتوقعات الذهبعلى مخطط Aetna أعلاه ، تشكل انحراف هبوطي وتأرجح فشل في أغسطس-سبتمبر. انتقل السهم إلى مستوى مرتفع جديد في سبتمبر ، لكن مؤسسة التمويل الأصغر شكلت مستوى مرتفعًا منخفضًا بشكل ملحوظ. حدث تأرجح فشل هبوطي حيث أصبحت مؤسسة التمويل الأصغر في منطقة ذروة الشراء فوق 80 في أواخر أغسطس ، وفشلت في الوصول إلى 80 مع ارتداد سبتمبر وكسرت أدنى المستويات السابقة بانخفاض في أواخر سبتمبر.يعد مؤشر تدفق الأموال مؤشرًا فريدًا إلى حد ما يجمع بين الزخم والحجم مع صيغة مؤشر القوة النسبية. يفضل زخم مؤشر القوة النسبية عمومًا المضاربين على الارتفاع عندما يكون المؤشر أعلى من 50 والمضاربين على الانخفاض عندما يكونون أقل من 50. على الرغم من أن MFI تعتبر مؤشر القوة النسبية المرجحة بالحجم ، فإن استخدام خط الوسط لتحديد التحيز الصعودي أو الهبوطي لا يعمل كذلك. بدلاً من ذلك ، تعتبر مؤسسة التمويل الأصغر أكثر ملاءمة لتحديد الانعكاسات المحتملة مع مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع ، والاختلافات الصعودية / الهبوطية وتقلبات الفشل الصعودية / الهبوطية. كما هو الحال مع جميع المؤشرات ، لا ينبغي استخدام مؤسسة التمويل الأصغر بمفردها. يمكن دمج مذبذب الزخم الخالص ، مثل RSI ، أو تحليل النمط مع MFI لزيادة قوة الإشارة.