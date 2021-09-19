من درر السلف...الحلقة رقم 427

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدراري والفوائد والآثارِ ...
منها ...
قال الحَافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ..
ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ..
ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ..
ثنا وُهَيْبٌ قَالَ / جَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقَالَ :
إِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ ؛ وَقَدْ حَدَّثْتُ نَفْسِي : أَنَّ لَا أُخَالِطُهُمْ ..
فَقَالَ : لَا تَفْعَلُ ..
فَإِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ : مِنْكَ ..
وَلَابُدَّ لَكَ : مِنَ النَّاسِ ..
لَهُمْ إِلَيْكَ : حَوَايَجُ ..
وَلَكَ إِلَيْهِمْ : حَوَايَجُ ..
وَلَكِن كُنْ فِيهِمْ : أَصَمَّ سَمِيعًا ..
وَأَعْمَى بَصِيرًا ..
وَسَكُوتًا نَطُوقًا . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 وَرَقَة / 143 ...
ومنها ...
وبسندهِ أيضاً قال /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..
ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ / قِيلَ لِوُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ : أَيَجِدُ طَعَمَ الْعِبَادَةَ مَنْ يَعْصِي اللهَ ؟؟؟
قَالَ : لَا ؛ وَلَا مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 144 ...
( الله المستعان ) ..
ومنها ...
وبسندهِ أيضاً إلى وهيبٍ قال /
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ..
قَالَ : سَمِعْتُ وُهَيْبًا يَقُولُ /
ضُرِبَ مَثَلٌ لِعُلَمَاءِ السُّوءِ فَقِيلَ : إِنَّمَا مَثَلُ عَالِمٍ السُّوءِ كَمَثَلِ الْحَجَرِ فِي السَّاقِيَةِ ؛ فَلَا هُوَ يَشْرَبُ الْمَاءَ ؛ وَلَا هُوَ يُخْلِي الْمَاءَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَتَحْيَا بِهِ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 147 ...
( الله المستعان ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..
ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ..
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصُ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْقٍ قَالَ / قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِرَاقِيُّ :
قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ / خَالَطْتُ النَّاسَ خَمْسِينَ سَنَةً : فَمَا وَجَدْتُ رَجُلًا غَفَرَ لِي ذَنْبًا ..
وَلَا وَصَلَنِي : إِذَا قَطَعْتُهُ ..
وَلَا سَتَرَ : عَلَى عَوْرَةٍ ..
وَلَا ائْتَمَنْتُهُ : إِذَا غَضِبَ ..
فَالإشْتِغَالُ بِهَؤُلَاءِ : حَمَقٌ كَبِيرٌ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 154 ...
( الله المستعان ؛ ولو رأى وهيباً زماننا ماذا قال ؟؟؟ ) ..
ومن الدراري والفوائد والآثارِ ...
منها ...
قال الحَافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ..
ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ..
ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ..
ثنا وُهَيْبٌ قَالَ / جَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقَالَ :
إِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ ؛ وَقَدْ حَدَّثْتُ نَفْسِي : أَنَّ لَا أُخَالِطُهُمْ ..
فَقَالَ : لَا تَفْعَلُ ..
فَإِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ : مِنْكَ ..
وَلَابُدَّ لَكَ : مِنَ النَّاسِ ..
لَهُمْ إِلَيْكَ : حَوَايَجُ ..
وَلَكَ إِلَيْهِمْ : حَوَايَجُ ..
وَلَكِن كُنْ فِيهِمْ : أَصَمَّ سَمِيعًا ..
وَأَعْمَى بَصِيرًا ..
وَسَكُوتًا نَطُوقًا . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 وَرَقَة / 143 ...
ومنها ...
وبسندهِ أيضاً قال /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..
ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ / قِيلَ لِوُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ : أَيَجِدُ طَعَمَ الْعِبَادَةَ مَنْ يَعْصِي اللهَ ؟؟؟
قَالَ : لَا ؛ وَلَا مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 144 ...
( الله المستعان ) ..
ومنها ...
وبسندهِ أيضاً إلى وهيبٍ قال /
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ..
قَالَ : سَمِعْتُ وُهَيْبًا يَقُولُ /
ضُرِبَ مَثَلٌ لِعُلَمَاءِ السُّوءِ فَقِيلَ : إِنَّمَا مَثَلُ عَالِمٍ السُّوءِ كَمَثَلِ الْحَجَرِ فِي السَّاقِيَةِ ؛ فَلَا هُوَ يَشْرَبُ الْمَاءَ ؛ وَلَا هُوَ يُخْلِي الْمَاءَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَتَحْيَا بِهِ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 147 ...
( الله المستعان ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..
ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ..
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصُ ..
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْقٍ قَالَ / قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِرَاقِيُّ :
قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ / خَالَطْتُ النَّاسَ خَمْسِينَ سَنَةً : فَمَا وَجَدْتُ رَجُلًا غَفَرَ لِي ذَنْبًا ..
وَلَا وَصَلَنِي : إِذَا قَطَعْتُهُ ..
وَلَا سَتَرَ : عَلَى عَوْرَةٍ ..
وَلَا ائْتَمَنْتُهُ : إِذَا غَضِبَ ..
فَالإشْتِغَالُ بِهَؤُلَاءِ : حَمَقٌ كَبِيرٌ . ..
أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ج 08 وَرَقَة / 154 ...
( الله المستعان ؛ ولو رأى وهيباً زماننا ماذا قال ؟؟؟ ) ..