من درر السلف...الحلقة رقم 427

الحَمْدُ لله ...ومن الدراري والفوائد والآثارِ ...منها ...قال الحَافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ..ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ..ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ..ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ..ثنا وُهَيْبٌ قَالَ / جَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقَالَ :إِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ ؛ وَقَدْ حَدَّثْتُ نَفْسِي : أَنَّ لَا أُخَالِطُهُمْ ..فَقَالَ : لَا تَفْعَلُ ..فَإِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ : مِنْكَ ..وَلَابُدَّ لَكَ : مِنَ النَّاسِ ..لَهُمْ إِلَيْكَ : حَوَايَجُ ..وَلَكَ إِلَيْهِمْ : حَوَايَجُ ..وَلَكِن كُنْ فِيهِمْ : أَصَمَّ سَمِيعًا ..وَأَعْمَى بَصِيرًا ..وَسَكُوتًا نَطُوقًا . ..أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 وَرَقَة / 143 ...ومنها ...وبسندهِ أيضاً قال /حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ..ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ ..ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ / قِيلَ لِوُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ : أَيَجِدُ طَعَمَ الْعِبَادَةَ مَنْ يَعْصِي اللهَ ؟؟؟قَالَ : لَا ؛ وَلَا مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ . ..أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياءج 08 وَرَقَة / 144 ...( الله المستعان ) ..ومنها ...وبسندهِ أيضاً إلى وهيبٍ قال /حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ..ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ..ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ..قَالَ : سَمِعْتُ وُهَيْبًا يَقُولُ /ضُرِبَ مَثَلٌ لِعُلَمَاءِ السُّوءِ فَقِيلَ : إِنَّمَا مَثَلُ عَالِمٍ السُّوءِ كَمَثَلِ الْحَجَرِ فِي السَّاقِيَةِ ؛ فَلَا هُوَ يَشْرَبُ الْمَاءَ ؛ وَلَا هُوَ يُخْلِي الْمَاءَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَتَحْيَا بِهِ . ..أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياءج 08 وَرَقَة / 147 ...( الله المستعان ) ..ومنها ...وقال أيضاً /حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ..ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصُ ..ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْقٍ قَالَ / قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِرَاقِيُّ :قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ / خَالَطْتُ النَّاسَ خَمْسِينَ سَنَةً : فَمَا وَجَدْتُ رَجُلًا غَفَرَ لِي ذَنْبًا ..وَلَا وَصَلَنِي : إِذَا قَطَعْتُهُ ..وَلَا سَتَرَ : عَلَى عَوْرَةٍ ..وَلَا ائْتَمَنْتُهُ : إِذَا غَضِبَ ..فَالإشْتِغَالُ بِهَؤُلَاءِ : حَمَقٌ كَبِيرٌ . ..أنْظُرهُ / حلية الأولياء وطبقات الأصفياءج 08 وَرَقَة / 154 ...( الله المستعان ؛ ولو رأى وهيباً زماننا ماذا قال ؟؟؟ ) ..