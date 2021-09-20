البروتوكول الصـحي الوقائي للسنة الدراسية:2021-2022

mellouk2012

mellouk2012

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 سبتمبر 2021
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
في إطار تحضيرات وزارة التربية الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة كذلك يتم هذه السنة تطبيق بروتوكول صحي لحماية الأسرة التربوية بداية من التلاميذ وانتهاءاً بالطاقم التربوي والإداري من مرض كورونا المستجد وتقليل الإصابة به إلى أقصى حد، مع التحسيس بضرورة أخذ اللقاح لجميع العاملين في القطاع

يتضمن البروتوكول الصحي الاحتياطات الضرورية بداية من باب المدرسة وفي جميع مصالحها دون اغفال أي مكان من الأماكن

وللإطلاع على البروتوكول الصحي المطبق كاملاً تجدونه في:

البروتوكول الوقائي الصحي للدخول المدرسي 2022-2021-.pdf - 2.2 MB
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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