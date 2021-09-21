اعلانات توظيف بالقطاع الاقتصادي والعمومي لعديد من ولايات الوطن

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
212
النقاط
513
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع الاقتصادي والعمومي لعديد من ولايات الوطن

اعلان توظيف بمركز التموين بالتجهيزات و الوسائل التعليمية و صيانتها
مزيد من التفاصيل اكثر في الصورة المرفقة
اعلان توظيف بالمركز الجامعي سي الحواس بريكة باتنة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية مداوروش سوق اهراس
اعلان توظيف بجامعة ابو بكر بلقايد تلمسان
اعلان توظيف مناصب ادارية بمديرية الصحة والسكان لولاية البليدة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية قصر البخاري ولاية المدية
اعلان توظيف بجامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية بولاية المدية
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمنصورة
اعلان توظيف بالمدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيقي تيبازة
اعلان توظيف بمركز التكوين المهني والتمهين كراد رشيد 2 تيزي وزو
اعلان توظيف بمركز لويزة لتعليم اللغات و التكوين بعين ولمان سطيف
اعلان توظيف جامعة الجزائر 3
اعلان توظيف بجامعة تيسمسيلت
اعلان بالمؤسسة الوطنية للقنوات ENAC توقرت


التفاصيل ⬇⬇

 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,755
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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