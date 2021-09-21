karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 212
- النقاط
- 513
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع الاقتصادي والعمومي لعديد من ولايات الوطن
اعلان توظيف بمركز التموين بالتجهيزات و الوسائل التعليمية و صيانتها
مزيد من التفاصيل اكثر في الصورة المرفقة
اعلان توظيف بالمركز الجامعي سي الحواس بريكة باتنة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية مداوروش سوق اهراس
اعلان توظيف بجامعة ابو بكر بلقايد تلمسان
اعلان توظيف مناصب ادارية بمديرية الصحة والسكان لولاية البليدة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية قصر البخاري ولاية المدية
اعلان توظيف بجامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية بولاية المدية
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمنصورة
اعلان توظيف بالمدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيقي تيبازة
اعلان توظيف بمركز التكوين المهني والتمهين كراد رشيد 2 تيزي وزو
اعلان توظيف بمركز لويزة لتعليم اللغات و التكوين بعين ولمان سطيف
اعلان توظيف جامعة الجزائر 3
اعلان توظيف بجامعة تيسمسيلت
اعلان بالمؤسسة الوطنية للقنوات ENAC توقرت
التفاصيل ⬇⬇