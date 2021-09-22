كيف تختار أفضل جراح سمنة . إليك الإجابة

مو المهندسة
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- 8 سبتمبر 2021
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الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر يمكنه مساعدتك في التخلص من السمنة باستخدام جراحة المناظير، حيث يعتبر أفضل طبيب سمنة في مصر ، يعالج مرضاه منذ 16 عامًا. وهو متخصص في جراحة السمنة وإجراءات إنقاص الوزن مثل تحويل مسار المعدة. تقع عيادة الطبيب في منطقة شبين الكوم الأولى ، مصر.
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في هذا المجال. كان رائدًا في إجراء جراحة السمنة في مصر وحتى الآن لا يوجد سوى عدد قليل من الجراحين الذين يمكنهم التنافس معه، ويعد الدكتور محمد ضياء سرحان من أشهر الجراحين في مصر ، فقد أجرى العديد من جراحات السمنة وتمكن من مساعدة مرضاه في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم ، خاصة بعد نجاح بعض البرامج الطبية التي ساعدت في إنقاص الوزن لدى بعض الأشخاص من أجل حوالي 30 كجم
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر لأنه يتمتع بخبرة كبيرة ويمكنه مساعدتك في حل مخاوفك بشأن جراحة إنقاص الوزن. يمكنه أيضًا تقديم النصح لك حول كيفية تغيير نظامك الغذائي وعادات نمط الحياة الأخرى حتى تتمكن من الحفاظ على وزن صحي بعد الجراحة ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لإجراء هذا النوع من الجراحة في المقام الأول، الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ، وقد اكتسب شهرة بسبب برامجه الفعالة والآمنة لإنقاص الوزن. هو طبيب مؤهل تأهيلاً عالياً ويتمتع بخبرة مدهشة تبلغ 22 عامًا في مجال الجراحة التجميلية وجراحات التجميل.
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ، وقد اكتسب خبرة واسعة على مدى العقود القليلة الماضية ، والدكتور سرحان متخصص في جراحة السمنة لفقدان الوزن ومرض السكري ، بما في ذلك جراحة المجازة المعدية وتكميم المعدة وغيرها من الإجراءات للمساعدة المرضى يفقدون الوزن.
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في هذا المجال. كان رائدًا في إجراء جراحة السمنة في مصر وحتى الآن لا يوجد سوى عدد قليل من الجراحين الذين يمكنهم التنافس معه، ويعد الدكتور محمد ضياء سرحان من أشهر الجراحين في مصر ، فقد أجرى العديد من جراحات السمنة وتمكن من مساعدة مرضاه في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم ، خاصة بعد نجاح بعض البرامج الطبية التي ساعدت في إنقاص الوزن لدى بعض الأشخاص من أجل حوالي 30 كجم
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر لأنه يتمتع بخبرة كبيرة ويمكنه مساعدتك في حل مخاوفك بشأن جراحة إنقاص الوزن. يمكنه أيضًا تقديم النصح لك حول كيفية تغيير نظامك الغذائي وعادات نمط الحياة الأخرى حتى تتمكن من الحفاظ على وزن صحي بعد الجراحة ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لإجراء هذا النوع من الجراحة في المقام الأول، الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ، وقد اكتسب شهرة بسبب برامجه الفعالة والآمنة لإنقاص الوزن. هو طبيب مؤهل تأهيلاً عالياً ويتمتع بخبرة مدهشة تبلغ 22 عامًا في مجال الجراحة التجميلية وجراحات التجميل.
الدكتور محمد ضياء سرحان هو أفضل جراح سمنة في مصر ، وقد اكتسب خبرة واسعة على مدى العقود القليلة الماضية ، والدكتور سرحان متخصص في جراحة السمنة لفقدان الوزن ومرض السكري ، بما في ذلك جراحة المجازة المعدية وتكميم المعدة وغيرها من الإجراءات للمساعدة المرضى يفقدون الوزن.