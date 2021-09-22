البرنامج السنوي لمادة الرياضيات لجميع المستويات والشعب

mellouk2012
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2021-2022 نضع بين ايديكم البرنامج السنوي لمادة الرياضيات في الثانويات
جميع المستويات والشعب
السنة الأولى ثانوي:
السنة الأولى أداب.pdf - 1.1 MB
السنة الأولى علوم وتكنولوجيا.pdf - 935 KB
السنة الثانية ثانوي:
السنة الثانية آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 785 KB
السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 861 KB
السنة الثانية رياضيات.pdf - 871 KB
السنة الثانية تقني رياضي.pdf - 868 KB
السنة الثانية تسيير واقتصاد.pdf - 468 KB
السنة الثالثة ثانوي:
السنة الثالثة آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 703 KB
السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1.0 MB
السنة الثالثة رياضيات.pdf - 940 KB
السنة الثالثة تقني رياضي.pdf - 1.0 MB
السنة الثالثة تسيير واقتصاد.pdf - 918 KB
جميع المستويات والشعب
السنة الأولى ثانوي:
السنة الأولى أداب.pdf - 1.1 MB
السنة الأولى علوم وتكنولوجيا.pdf - 935 KB
السنة الثانية ثانوي:
السنة الثانية آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 785 KB
السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 861 KB
السنة الثانية رياضيات.pdf - 871 KB
السنة الثانية تقني رياضي.pdf - 868 KB
السنة الثانية تسيير واقتصاد.pdf - 468 KB
السنة الثالثة ثانوي:
السنة الثالثة آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 703 KB
السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1.0 MB
السنة الثالثة رياضيات.pdf - 940 KB
السنة الثالثة تقني رياضي.pdf - 1.0 MB
السنة الثالثة تسيير واقتصاد.pdf - 918 KB