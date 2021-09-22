البرنامج السنوي لمادة الرياضيات لجميع المستويات والشعب

mellouk2012

mellouk2012

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 سبتمبر 2021
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2021-2022 نضع بين ايديكم البرنامج السنوي لمادة الرياضيات في الثانويات

جميع المستويات والشعب

السنة الأولى ثانوي:

السنة الأولى أداب.pdf - 1.1 MB

السنة الأولى علوم وتكنولوجيا.pdf - 935 KB

السنة الثانية ثانوي:

السنة الثانية آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 785 KB

السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 861 KB

السنة الثانية رياضيات.pdf - 871 KB

السنة الثانية تقني رياضي.pdf - 868 KB

السنة الثانية تسيير واقتصاد.pdf - 468 KB

السنة الثالثة ثانوي:

السنة الثالثة آداب وفلسفة - لغات أجنبية.pdf - 703 KB

السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1.0 MB

السنة الثالثة رياضيات.pdf - 940 KB

السنة الثالثة تقني رياضي.pdf - 1.0 MB

السنة الثالثة تسيير واقتصاد.pdf - 918 KB
 
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