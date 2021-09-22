البرنامج السنوي لمادة الرياضيات لجميع المستويات والشعب

مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2021-2022 نضع بين ايديكم البرنامج السنوي لمادة الرياضيات في الثانوياتجميع المستويات والشعبالسنة الأولى ثانوي:السنة الثانية ثانوي:السنة الثالثة ثانوي: