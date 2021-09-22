karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
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- 513
- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع العمومي والخاص لعديد من ولايات الوطن :
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية إفرحونان ولاية تيزي وزو
عروض عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI
اعلان توظيف بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بسيدي بلعباس
اعلان توظيف بالمركز الجامعي صالحي أحمد بولاية النعامة
عرض عمل لشركة خاصة EURL MGKMS الجلفة (عين وسارة)
عرض عمل بالمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية مسعد -الجلفة
اعلان توظيف بالمؤسسة الصحة الجوارية بأولف ادرار
عروض عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI
اعلان توظيف بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بسيدي بلعباس
اعلان توظيف بالمركز الجامعي صالحي أحمد بولاية النعامة
عرض عمل لشركة خاصة EURL MGKMS الجلفة (عين وسارة)
عرض عمل بالمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية مسعد -الجلفة
اعلان توظيف بالمؤسسة الصحة الجوارية بأولف ادرار
التفاصيل ⬇⬇
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