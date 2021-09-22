اعلانات توظيف بالقطاع العمومي والخاص لعديد من ولايات الوطن

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
214
النقاط
513
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع العمومي والخاص لعديد من ولايات الوطن :
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية إفرحونان ولاية تيزي وزو
عروض عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI
اعلان توظيف بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بسيدي بلعباس
اعلان توظيف بالمركز الجامعي صالحي أحمد بولاية النعامة
عرض عمل لشركة خاصة EURL MGKMS الجلفة (عين وسارة)
عرض عمل بالمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية مسعد -الجلفة
اعلان توظيف بالمؤسسة الصحة الجوارية بأولف ادرار

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