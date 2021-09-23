من درر السلف...الحلقة رقم 432

الحمد لله ...ومِن فرائد العلم والأثر ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إِن الْعلم : حَاكم على مَا سواهُ ..وَلَا يحكم عَلَيْهِ : شَيْء ..فَكل شَيْء اخْتلف فِي وجوده وَعَدَمه وَصِحَّته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فِي الْخَيْر وجودته ورداءته وقربه وَبعده وإفضائه إِلَى مَطْلُوب كَذَا وَعدم إفضائه وَحُصُول الْمَقْصُود بِهِ وَعدم حُصُوله إِلَى سَائِر جِهَات المعلومات : فَإِن الْعلم حَاكم على ذَلِك كُله ..فَإِذا حكم الْعلم : إنْقَطع النزاع ..وَوَجَب : الإتِّبَاع . ..أنْظُرهُ / مِتاح دَار السعادة ج 01 وَرَقَة / 79 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهيّ : أفضل من الصبر على مجرد القدر ..فإن هذا الصبر يأتى به : البر الفاجر والمؤمن والكافر ..فلابدّ لكل أحد : من الصبر على القدر اختياراً أو اضطراراً ..وأما الصبر على الأوامر والنواهي : فصبر أتباع الرسل ..وأعظمهم اتباعاً : أصبرهم في ذلك ..وكل صبر في محله وموضعه : أفضل ..فالصبر عن الحرام : في محله أفضل ..وعلى الطاعة : في محلها أفضل . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 226 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ لهُ /قال بعض السلف / البلاء يصبر عليه : المؤمن والكافر ..ولا يصبر على العافية : إلاّ الصديقون .. .وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه / ابتلينا بالضراء : فصبرنا ..وابتلينا بالسراء : فلم نصبر .. .ولذلك حذر الله عباده : من فتنة المال والأزواج والأولاد ..فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ..'وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ ..وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس : أنها عداوة البغضاء والمحادة ..بل إنما هي : عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد ؛ وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 64 ...ومنها ...وقال أيضاً /ما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح : بسبب زوجته وولده ..وفي الحديث / الولد : مبخلة مجبنة . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 64 ...