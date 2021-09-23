تكميم المعدة بالمنظار أفضل وسيلة لخسارة الوزن بدون ألم

kema_misr
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تكميم المعدة بالمنظار هو إجراء جراحي لفقدان الوزن. عن طريق إزالة غالبية معدتك ، ستشعر بالشبع مع طعام أقل وستفقد الوزن نتيجة لذلك.
تعد عملية تكميم المعدة بالمنظار من أفضل الطرق لفقدان الوزن دون تناول أي أدوية. يُعرف أيضًا باسم رأب المعدة الرأسي أو VSG ويتضمن إجراء شق صغير في بطنك لإزالة بعض من المعدة (التي تنتج كميات أقل من الهرمونات التي تسبب آلام الجوع) وإعادة ربطها بالغرز.
وتكميم المعدة بالمنظار ، أو LSG ، هي جراحة لفقدان الوزن تتضمن إزالة جزء من المعدة بجهاز تدبيس. يتطلب القليل من الوقت في المستشفى ولديه القليل من المضاعفات، ويعتبر من أفضل الطرق لخسارة الوزن مع اتباع نظام غذائي. إحدى الطرق الفعالة للغاية التي كانت موجودة منذ سنوات ، والتي نادراً ما تم استخدامها في الماضي ، تسمى عملية التكميم بالمنظار لأنه يمكن إجراء هذا النوع من الإجراءات دون ألم أو إزعاج شديد وله بعض الفوائد الممتازة لأي شخص يريد إنقاص الوزن بأمان وفعالية. تكميم المعدة بالمنظار هو إجراء جراحي يستخدم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن
تعد عملية تكميم المعدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن دون ألم. يتضمن هذا الإجراء تدبيس جزء من معدتك حتى تشعر بالشبع بسرعة أكبر وتقل آلام الجوع ، مما يساعدك على تناول كميات أقل بشكل عام، لذا في هذا التقرير أجبنا عن سؤال ما هو تكميم المعدة بالمنظار؟ ولأنهل عملية يتم فيها تصغير المعدة إلى حوالي 15٪ من حجمها الأصلي، ويمكن أن تساعدك جراحة تكميم المعدة على خسارة الكثير من الوزن. في الواقع ، غالبًا ما تكون النتائج مثيرة للإعجاب لدرجة أنك ستضطر إلى الخروج وشراء ملابس جديدة بعد اكتمال تحولك!
تعد عملية تكميم المعدة بالمنظار من أفضل الطرق لفقدان الوزن دون تناول أي أدوية. يُعرف أيضًا باسم رأب المعدة الرأسي أو VSG ويتضمن إجراء شق صغير في بطنك لإزالة بعض من المعدة (التي تنتج كميات أقل من الهرمونات التي تسبب آلام الجوع) وإعادة ربطها بالغرز.
وتكميم المعدة بالمنظار ، أو LSG ، هي جراحة لفقدان الوزن تتضمن إزالة جزء من المعدة بجهاز تدبيس. يتطلب القليل من الوقت في المستشفى ولديه القليل من المضاعفات، ويعتبر من أفضل الطرق لخسارة الوزن مع اتباع نظام غذائي. إحدى الطرق الفعالة للغاية التي كانت موجودة منذ سنوات ، والتي نادراً ما تم استخدامها في الماضي ، تسمى عملية التكميم بالمنظار لأنه يمكن إجراء هذا النوع من الإجراءات دون ألم أو إزعاج شديد وله بعض الفوائد الممتازة لأي شخص يريد إنقاص الوزن بأمان وفعالية. تكميم المعدة بالمنظار هو إجراء جراحي يستخدم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن
تعد عملية تكميم المعدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن دون ألم. يتضمن هذا الإجراء تدبيس جزء من معدتك حتى تشعر بالشبع بسرعة أكبر وتقل آلام الجوع ، مما يساعدك على تناول كميات أقل بشكل عام، لذا في هذا التقرير أجبنا عن سؤال ما هو تكميم المعدة بالمنظار؟ ولأنهل عملية يتم فيها تصغير المعدة إلى حوالي 15٪ من حجمها الأصلي، ويمكن أن تساعدك جراحة تكميم المعدة على خسارة الكثير من الوزن. في الواقع ، غالبًا ما تكون النتائج مثيرة للإعجاب لدرجة أنك ستضطر إلى الخروج وشراء ملابس جديدة بعد اكتمال تحولك!