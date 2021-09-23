عملية تحويل المسار أسهل جراحات السمنة لمرضى السكري

مو المهندسة
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عملية تحويل المسار بالمعدة هو إجراء جراحي يصغر حجم المعدة ويقصرها ويترك مساحة أقل للطعام. كما أنه يعيد توجيه الطعام حول جزء من الأمعاء الدقيقة للمساعدة في تقليل امتصاص السعرات الحرارية.
لذا فإن جراحة المجازة بالمعدة هي شكل من أشكال جراحة إنقاص الوزن التي تُستخدم لعلاج السمنة المرضية ، حيث يتم تقسيم المعدة إلى جيب علوي صغير وجيب سفلي أكبر "بقايا" ثم يتم توصيله.
وعملية تحويل المسار هو إجراء جراحي لإنقاص الوزن. في هذا الإجراء ، يتم تقسيم المعدة إلى قسمين ثم يتم ربطها بمسارات جديدة تسمح للطعام بتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة.
جراحة المجازة المعدية هي إجراء لعلاج البدانة يتم فيه تقسيم المعدة إلى قسمين ، مما يؤدي إلى تكوين جيب علوي صغير وجيب سفلي أكبر بكثير "بقايا". سيتم بعد ذلك إعادة توصيل الجزء العلوي من المعدة بالأمعاء الدقيقة ، متجاوزًا بقية المعدة ومعظم الاثني عشر.
تعمل عملية تحويل المسار أو المجازة المعدية على تغيير تشريح المعدة والأمعاء الدقيقة لتقييد عدد السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها. تقلل الجراحة من حجم معدتك ، لكنها تتركها متصلة بالجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). هذا يسمح للطعام الذي يتم تناوله ليتم هضمه بحيث لا يزال من الممكن امتصاص بعض العناصر الغذائية ، ولكن ليس بما يكفي ليشعر الناس بالشبع.
تعد جراحة المجازة المعدية علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (بمؤشر كتلة جسم يبلغ 35 أو أكثر). تتضمن جراحة المجازة المعدية وضع كيس صغير للمعدة جراحيًا ، مع ربط قنوات "البواب" و "الاثني عشر". هذا يخلق قسمين منفصلين في المعدة. يتم استخدام قسم واحد لتخزين الطعام ، بينما يظل الآخر صغيرًا بدرجة كافية بحيث لا يمكن للطعام المرور خلاله إلا عندما تتسبب العصارات الهضمية في تمدده.
لذا فإن جراحة المجازة بالمعدة هي شكل من أشكال جراحة إنقاص الوزن التي تُستخدم لعلاج السمنة المرضية ، حيث يتم تقسيم المعدة إلى جيب علوي صغير وجيب سفلي أكبر "بقايا" ثم يتم توصيله.
وعملية تحويل المسار هو إجراء جراحي لإنقاص الوزن. في هذا الإجراء ، يتم تقسيم المعدة إلى قسمين ثم يتم ربطها بمسارات جديدة تسمح للطعام بتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة.
جراحة المجازة المعدية هي إجراء لعلاج البدانة يتم فيه تقسيم المعدة إلى قسمين ، مما يؤدي إلى تكوين جيب علوي صغير وجيب سفلي أكبر بكثير "بقايا". سيتم بعد ذلك إعادة توصيل الجزء العلوي من المعدة بالأمعاء الدقيقة ، متجاوزًا بقية المعدة ومعظم الاثني عشر.
تعمل عملية تحويل المسار أو المجازة المعدية على تغيير تشريح المعدة والأمعاء الدقيقة لتقييد عدد السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها. تقلل الجراحة من حجم معدتك ، لكنها تتركها متصلة بالجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). هذا يسمح للطعام الذي يتم تناوله ليتم هضمه بحيث لا يزال من الممكن امتصاص بعض العناصر الغذائية ، ولكن ليس بما يكفي ليشعر الناس بالشبع.
تعد جراحة المجازة المعدية علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (بمؤشر كتلة جسم يبلغ 35 أو أكثر). تتضمن جراحة المجازة المعدية وضع كيس صغير للمعدة جراحيًا ، مع ربط قنوات "البواب" و "الاثني عشر". هذا يخلق قسمين منفصلين في المعدة. يتم استخدام قسم واحد لتخزين الطعام ، بينما يظل الآخر صغيرًا بدرجة كافية بحيث لا يمكن للطعام المرور خلاله إلا عندما تتسبب العصارات الهضمية في تمدده.