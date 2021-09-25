مؤشر القوة النسبيةRSI هو مذبذب زخم متعدد الاستخدامات صمد أمام اختبار الزمن. على الرغم من التغيرات في التقلبات والأسواق على مر السنين ، لا يزال مؤشر القوة النسبية مناسبًا الآن كما كان في أيام وايلدر. في حين أن تفسيرات وايلدر الأصلية مفيدة لفهم المؤشر ، فإن عمل براون وكاردويل يأخذ تفسير مؤشر القوة النسبية إلى مستوى جديد. يتطلب التكيف مع هذا المستوى بعض إعادة التفكير من جانب رسامي الخرائط المتعلمين تقليديًا.توقعات الذهبيعتبر وايلدر أن ظروف ذروة الشراء جاهزة للانعكاس ، ولكن يمكن أن تكون ذروة الشراء أيضًا علامة على القوة. لا تزال الاختلافات الهابطة تنتج بعض إشارات البيع الجيدة ، ولكن يجب على واضعي الخرائط توخي الحذر في الاتجاهات القوية عندما تكون الاختلافات الهبوطية طبيعية في الواقع. على الرغم من أن مفهوم الانعكاسات الإيجابية والسلبية قد يبدو أنه يقوض تفسير وايلدر ، فإن المنطق منطقي ولن يرفض وايلدر قيمة التركيز بشكل أكبر على حركة السعر. تضع الانعكاسات الإيجابية والسلبية حركة السعر للأوراق المالية الأساسية أولاً ثم المؤشر الثاني ، وهو ما ينبغي أن يكون. الاختلافات الهبوطية والصعودية تضع المؤشر أولاً وحركة السعر في المرتبة الثانية. من خلال التركيز بشكل أكبر على حركة السعر ، يتحدى مفهوم الانعكاسات الإيجابية والسلبية تفكيرنا تجاه مؤشرات الزخم.