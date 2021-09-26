تكميم المعدة وطرق خسارة الوزن بدون أية آلام

kema_misr
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تكميم المعدة هو إجراء جراحي لفقدان الوزن يتم فيه إزالة جزء من المعدة. يتم إجراؤها باستخدام تقنيات طفيفة التوغل مع شقوق أصغر من الجراحة المفتوحة ، مما يجعلها أكثر أمانًا. كما أن لعملية تكميم المعدة مضاعفات وآثار جانبية أقل من الأنواع الأخرى لجراحة السمنة مثل ربط المعدة أو تحويل مسار المعدة.
تكميم المعدة هي جراحة لإنقاص الوزن. إنه فعال للغاية وليس له آثار جانبية. السبب الرئيسي للسمنة هو الإفراط في تناول الطعام الذي يؤدي إلى ترسب الدهون أكثر من الطاقة التي يستهلكها الجسم.
تكميم المعدة هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم فيها إزالة معظم أجزاء المعدة. يطلق عليه الأكمام لأنه يجعل معدتك تبدو وكأنها أنبوب أو قميص بلا أكمام. يُطلق على تكميم المعدة أيضًا عملية رأب المعدة ذات النطاق العمودي (VBG). من ناحية أخرى ، تقوم المجازة المعدية بإعادة توجيه جزء من الأمعاء الدقيقة لجعلها أقصر والسماح للطعام بتجاوز بعض أجزاء المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.
تكميم المعدة هو نوع من جراحة إنقاص الوزن. يتضمن إزالة جزء من المعدة حتى تشعر بالشبع بعد تناول كمية أقل من الطعام.
تكميم المعدة هي جراحة لإنقاص الوزن. إنه ينطوي على إزالة جزء من المعدة وإنشاء كيس صغير يمكنه استيعاب القليل جدًا من الطعام. يقلل الغلاف من كمية الطعام التي يمكن للفرد تناولها بحوالي 60 إلى 80 بالمائة ، اعتمادًا على العوامل الفردية.
تكميم المعدة هو نوع من جراحة علاج البدانة. في هذا الإجراء ، تتم إزالة جزء من المعدة وتشكل المعدة المتبقية على شكل أنبوب أو "كم".
تكميم المعدة هو إجراء جراحي يتم إجراؤه لعلاج السمنة المرضية. تعتبر من أكثر الطرق أمانًا وفعالية لفقدان الوزن ، على الرغم من أنها لا تنطوي على إزالة أي جزء من المعدة.
تكميم المعدة هي جراحة لإنقاص الوزن. إنه فعال للغاية وليس له آثار جانبية. السبب الرئيسي للسمنة هو الإفراط في تناول الطعام الذي يؤدي إلى ترسب الدهون أكثر من الطاقة التي يستهلكها الجسم.
تكميم المعدة هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم فيها إزالة معظم أجزاء المعدة. يطلق عليه الأكمام لأنه يجعل معدتك تبدو وكأنها أنبوب أو قميص بلا أكمام. يُطلق على تكميم المعدة أيضًا عملية رأب المعدة ذات النطاق العمودي (VBG). من ناحية أخرى ، تقوم المجازة المعدية بإعادة توجيه جزء من الأمعاء الدقيقة لجعلها أقصر والسماح للطعام بتجاوز بعض أجزاء المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.
تكميم المعدة هو نوع من جراحة إنقاص الوزن. يتضمن إزالة جزء من المعدة حتى تشعر بالشبع بعد تناول كمية أقل من الطعام.
تكميم المعدة هي جراحة لإنقاص الوزن. إنه ينطوي على إزالة جزء من المعدة وإنشاء كيس صغير يمكنه استيعاب القليل جدًا من الطعام. يقلل الغلاف من كمية الطعام التي يمكن للفرد تناولها بحوالي 60 إلى 80 بالمائة ، اعتمادًا على العوامل الفردية.
تكميم المعدة هو نوع من جراحة علاج البدانة. في هذا الإجراء ، تتم إزالة جزء من المعدة وتشكل المعدة المتبقية على شكل أنبوب أو "كم".
تكميم المعدة هو إجراء جراحي يتم إجراؤه لعلاج السمنة المرضية. تعتبر من أكثر الطرق أمانًا وفعالية لفقدان الوزن ، على الرغم من أنها لا تنطوي على إزالة أي جزء من المعدة.