البرنامج السنوي لمادة علوم الطبيعة والحياة لجميع المستويات والشعب

mellouk2012

mellouk2012

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 سبتمبر 2021
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مواصلة للتحضيرات للموسم الدراسي: 2021-2022 نضع بين يدي ايديكم البرنامج السنوي لمادة علوم الطبيعة والحياة


السنة الأولى جذع مشترك أداب.pdf - 353 KB

السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.pdf - 448 KB

السنة الثانية أداب.pdf - 378 KB

السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 538 KB

السنة الثانية رياضيات.pdf - 415 KB

السنة الثالثة رياضيات.pdf - 511 KB

السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1023 KB

بالتوفيق للجميع
 
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