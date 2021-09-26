البرنامج السنوي لمادة علوم الطبيعة والحياة لجميع المستويات والشعب

mellouk2012
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 16
- النقاط
- 3
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
مواصلة للتحضيرات للموسم الدراسي: 2021-2022 نضع بين يدي ايديكم البرنامج السنوي لمادة علوم الطبيعة والحياة
السنة الأولى جذع مشترك أداب.pdf - 353 KB
السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.pdf - 448 KB
السنة الثانية أداب.pdf - 378 KB
السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 538 KB
السنة الثانية رياضيات.pdf - 415 KB
السنة الثالثة رياضيات.pdf - 511 KB
السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1023 KB
بالتوفيق للجميع
السنة الأولى جذع مشترك أداب.pdf - 353 KB
السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.pdf - 448 KB
السنة الثانية أداب.pdf - 378 KB
السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 538 KB
السنة الثانية رياضيات.pdf - 415 KB
السنة الثالثة رياضيات.pdf - 511 KB
السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 1023 KB
بالتوفيق للجميع