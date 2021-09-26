البرنامج السنوي لمادة العلوم الفيزيائية لجميع المستويات والشعب

mellouk2012

mellouk2012

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 سبتمبر 2021
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تكملة للبرامج السنوية للمواد، البرنامج السنوي لمادة العلوم الفيزيائية

السنة الأولى أداب.pdf - 319 KB

السنة الأولى علوم وتكنولوجيا.pdf - 359 KB

السنة الثانية أداب وفلسفة.pdf - 321 KB

السنة الثانية علوم تجريبية.pdf - 418 KB

السنة الثانية رياضيات- تقني رياضي.pdf - 462 KB

السنة الثالثة علوم تجريبية.pdf - 377 KB

السنة الثالثة رياضيات - تقني رياضي.pdf - 407 KB

بالتوفيق للجميع ان شاء الله
 
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