تكميم المعدة الحل الأمثل لحل مشكلة سمنة الأطفال

kema_misr
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تكميم المعدة هو إجراء لإنقاص الوزن. ويسمى أيضًا "Roux-en-Y Gastric Bypass" في بعض البلدان، وتتضمن هذه الجراحة إنشاء كيس معدة صغير من معدة المريض. لا تزيل العملية أي جزء من المعدة ولكنها تصغر حجمها إلى 30٪ أو أقل من حجمها الأصلي، كما أنه يمكن إجراءها للأطفال فهي عملية آمنة وفعالة. وتعتبر عملية تكميم المعدة هي أحدث الابتكارات الجراحية لعلاج السمنة المفرطة لدى الأطفال.
وتعتبر عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن يتضمن إزالة حوالي 80٪ من المعدة. وتسمى أيضًا تكميم المعدة أو تكميم المعدة الرأسي، لذا فإن عملية التكميم هي شكل من أشكال جراحة إنقاص الوزن حيث يتم إزالة الجزء الأكبر من المعدة وإعادة بنائه في أنبوب. يبلغ عرض الغلاف حوالي بوصة واحدة ويمكنه استيعاب كوب واحد (250 مل) من الطعام.
وتكميم المعدة هو نوع من جراحة إنقاص الوزن التي تزيل معظم أجزاء المعدة. ثم يقوم الجراح بطي الجزء المتبقي من المعدة وربطه بالأمعاء الدقيقة التي تتصل بالكبد والمرارة.
وتعتبر جراحة التكميم بالمعدة هو إجراء لإنقاص الوزن. وهي تنطوي على إزالة 80٪ من المعدة وإنشاء كيس صغير جديد للمعدة. تم تطوير تكميم المعدة كبديل لجراحة المجازة المعدية ، ويُعرف أحيانًا باسم "تكميم المعدة الرأسي" أو "تكميم المعدة مع تبديل الاثني عشر"، وتصنف عملية تكميم المعدة أنها نوع من جراحة إنقاص الوزن للأطفال. إنه إجراء مقيد ، لكنه لا يتضمن أي قطع أو تدبيس.
وتعتبر عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن يتضمن إزالة حوالي 80٪ من المعدة. وتسمى أيضًا تكميم المعدة أو تكميم المعدة الرأسي، لذا فإن عملية التكميم هي شكل من أشكال جراحة إنقاص الوزن حيث يتم إزالة الجزء الأكبر من المعدة وإعادة بنائه في أنبوب. يبلغ عرض الغلاف حوالي بوصة واحدة ويمكنه استيعاب كوب واحد (250 مل) من الطعام.
وتكميم المعدة هو نوع من جراحة إنقاص الوزن التي تزيل معظم أجزاء المعدة. ثم يقوم الجراح بطي الجزء المتبقي من المعدة وربطه بالأمعاء الدقيقة التي تتصل بالكبد والمرارة.
وتعتبر جراحة التكميم بالمعدة هو إجراء لإنقاص الوزن. وهي تنطوي على إزالة 80٪ من المعدة وإنشاء كيس صغير جديد للمعدة. تم تطوير تكميم المعدة كبديل لجراحة المجازة المعدية ، ويُعرف أحيانًا باسم "تكميم المعدة الرأسي" أو "تكميم المعدة مع تبديل الاثني عشر"، وتصنف عملية تكميم المعدة أنها نوع من جراحة إنقاص الوزن للأطفال. إنه إجراء مقيد ، لكنه لا يتضمن أي قطع أو تدبيس.