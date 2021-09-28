من درر السلف...الحلقة رقم 435

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفوائدِ المنتقاة ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /فَالْعَبْدُ : سَائِرٌ لَا وَاقِفٌ ..فَإِمَّا : إِلَى فَوْقٍ ..وَإِمَّا : إِلَى أَسْفَلَ ..إِمَّا : إِلَى أَمَامٍ ..وَإِمَّا : إِلَى وَرَاءَ ..وَلَيْسَ فِي الطَّبِيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ : وُقُوفٌ الْبَتَّةَ ..مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلُ تُطْوَى أَسْرَعَ طَيٍّ : إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ..فَمُسْرِعٌ وَمُبْطِئٌ ..وَمُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ ..وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ : وَاقِفٌ الْبَتَّةَ ..وَإِنَّمَا يَتَخَالَفُونَ : فِي جِهَةِ الْمَسِيرِ ..وَفِي / السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ..﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ..وَلَمْ يَذْكُرْ : وَاقِفًا ..إِذْ لَا مَنْزِلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ؛ وَلَا طَرِيقَ : لِسَالِكٍ إِلَى غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ ..فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى هَذِهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إِلَى تِلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 278 ...ومنها ...وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /فَإِنَّ مَا مَضَى : لَا يُدْفَعُ بِالْحُزْنِ ..بَلْ : بِالرِّضَى وَالْحَمْدِ وَالصَّبْرِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ ؛ وَقَوْلِ الْعَبْدِ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ..وَمَا يُسْتَقْبَلُ : لَا يُدْفَعُ أَيْضًا بِالْهَمِّ ..بَلْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِهِ : فَلَا يَعْجِزُ عَنْهُ ..وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِهِ : فَلَا يَجْزَعُ مِنْهُ ..وَيَلْبَسُ لَهُ : لِبَاسَهُ ..وَيَأْخُذُ لَهُ : عُدَّتَهُ ..وَيَتَأَهَّبُ لَهُ أُهْبَتَهُ : اللَّائِقَةَ بِهِ . ..أنْظُرهُ / زَادَ المعاد ج 02 وَرَقَة / 327 ...ومنها ...وقال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله في قَوْلهِ سُبْحَانه /﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ..قال / فَخَصَّ التَّعْلِيمَ لِلْإِنْسَانِ بَعْدَ تَعْمِيمِ التَّعْلِيمِ : بِالْقَلَمِ ..وَذَكَرَ الْقَلَمَ لِأَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْقَلَمِ : هُوَ الْخَطُّ ..وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ : لِتَعْلِيمِ اللَّفْظِ ..فَإِنَّ الْخَطَّ : يُطَابِقُهُ ..وَتَعْلِيمُ اللَّفْظِ : هُوَ الْبَيَانُ ..وَهُوَ : مُسْتَلْزِمٌ لِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ ..لِأَنَّ الْعِبَارَةَ : تُطَابِقُ الْمَعْنَى ..فَصَارَ تَعْلِيمُهُ بِالْقَلَمِ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ :اللَّفْظِيِّ ..وَالْعِلْمِيِّ ..وَالرَّسْمِيِّ ..بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطَلَقَ التَّعْلِيمَ أَوْ ذَكَرَ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ فَقَطْ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْتَوْعِبًا لِلْمَرَاتِبِ ..فَذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ : الْوُجُودَ الْعَيْنِيَّ وَالْعِلْمِيَّ ؛ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ مُعْطِيهِمَا ..فَهُوَ : خَالِقُ الْخَلْقِ وَخَالِقُ الْإِنْسَانِ ..وَهُوَ : الْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ وَمُعَلِّمُ الْإِنْسَان . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 02 وَرَقَة / 158 - 159 ...ومنها ...في الآدَاب الشرعية للحافظِ ابن مُفلح الحَنْبَليّ عليهِ رَحَمَات الله قال /( فَصْلٌ : فِي وُجُوب اتِّقَاءِ الصَّغَائِرِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ) ..كَانَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْشِي فِي الْوَحْلِ وَيَتَوَقَّى ؛ فَغَاصَتْ رِجْلُهُ فَخَاضَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :هَكَذَا الْعَبْدُ لَا يَزَالُ يَتَوَقَّى الذُّنُوبَ ؛ فَإِذَا وَاقَعَهَا : خَاضَهَا . ..أنْظُرهُ / الأداب الشرعية ج 01 وَرَقَة / 82 ...