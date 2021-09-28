تكميم المعدة وخسارة الوزن .. كيف تساعدك على صحة جيدة

kema_misr
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تكميم المعدة هو إجراء جراحي يتم إجراؤه للمساعدة في تقليل حجم المعدة وبالتالي التحكم في زيادة الوزن. يتضمن هذا الإجراء إزالة جزء كبير من المعدة وربط أجزاء صغيرة لإنشاء معدة على شكل "كم"، حيث أن التكميم بالمعدة هو نوع من جراحة السمنة التي تزيل جزءًا كبيرًا من المعدة. يمكن استخدامه لعلاج السمنة وقد يساعد أيضًا في مرض السكري.
وتكميم المعدة هو إجراء جراحي يقلل من حجم المعدة. خلال هذه العملية ، تتم إزالة حوالي 75 بالمائة من المعدة. هذا يحد من كمية الطعام التي يمكن أن يأكلها الشخص في وقت واحد ويبطئ أيضًا معدل إفراغ الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
ويساعد تكميم المعدة على فقدان الوزن يتم فيه إزالة جزء من المعدة وإنشاء جيب أصغر. يتم ذلك عن طريق إزالة حوالي 80٪ من المعدة ، تاركًا معدة تشبه الأنبوب الرفيع أو "كم" يمكن أن يستوعب حوالي أونصة واحدة من الطعام، ومنها عملية التكميم بالمنظار وهي إجراء لإنقاص الوزن حيث يتم تقليل حجم المعدة لتجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع. يمكن إجراء الجراحة بالمنظار (جراحة ثقب المفتاح) أو فتحها ، حسب الظروف الفردية. عوامل الخطر الرئيسية لعملية تكميم المعدة هي أن يكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 ومرض السكري من النوع 2، ولا يوجد من تلك العملية أية آلام.
وعملية التكميم هو إجراء يتم فيه إزالة معظم أجزاء المعدة ، تاركًا وراءه أنبوبًا ضيقًا طويلًا. يمكن أن يساعدك هذا الإجراء على إنقاص الوزن، ويتشكل الجزء العلوي من المعدة (القاع) على شكل أنبوب أو كم ، مع ترك الجزء السفلي (الجسم والغار) سليمًا. يمكن تصغير حجم المعدة بنحو 80٪ مقارنة بحجمها الأصلي ، مما يسبب الشعور بالشبع المبكر بعد تناول أجزاء صغيرة. تتراوح مراجعات هذا الكتاب من الأشخاص الذين يجدون أنه مفيد للغاية لأولئك الذين يجدون أنه عام وغير مكتمل. إنها تحظى بشعبية كبيرة بين مراجعي أمازون
وتكميم المعدة هو إجراء جراحي يقلل من حجم المعدة. خلال هذه العملية ، تتم إزالة حوالي 75 بالمائة من المعدة. هذا يحد من كمية الطعام التي يمكن أن يأكلها الشخص في وقت واحد ويبطئ أيضًا معدل إفراغ الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
ويساعد تكميم المعدة على فقدان الوزن يتم فيه إزالة جزء من المعدة وإنشاء جيب أصغر. يتم ذلك عن طريق إزالة حوالي 80٪ من المعدة ، تاركًا معدة تشبه الأنبوب الرفيع أو "كم" يمكن أن يستوعب حوالي أونصة واحدة من الطعام، ومنها عملية التكميم بالمنظار وهي إجراء لإنقاص الوزن حيث يتم تقليل حجم المعدة لتجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع. يمكن إجراء الجراحة بالمنظار (جراحة ثقب المفتاح) أو فتحها ، حسب الظروف الفردية. عوامل الخطر الرئيسية لعملية تكميم المعدة هي أن يكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 ومرض السكري من النوع 2، ولا يوجد من تلك العملية أية آلام.
وعملية التكميم هو إجراء يتم فيه إزالة معظم أجزاء المعدة ، تاركًا وراءه أنبوبًا ضيقًا طويلًا. يمكن أن يساعدك هذا الإجراء على إنقاص الوزن، ويتشكل الجزء العلوي من المعدة (القاع) على شكل أنبوب أو كم ، مع ترك الجزء السفلي (الجسم والغار) سليمًا. يمكن تصغير حجم المعدة بنحو 80٪ مقارنة بحجمها الأصلي ، مما يسبب الشعور بالشبع المبكر بعد تناول أجزاء صغيرة. تتراوح مراجعات هذا الكتاب من الأشخاص الذين يجدون أنه مفيد للغاية لأولئك الذين يجدون أنه عام وغير مكتمل. إنها تحظى بشعبية كبيرة بين مراجعي أمازون