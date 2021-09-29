من درر السلف...الحلقة رقم 436

الحمد لله ...ومِنَ الدر والدرر والأثرِ ...ومنها ...عن عبد الرحمن ابن جبير أنه حدثه رجلٌ خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول : بسم الله ..فإذا فرغ قال : اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت ؛ فلله الحمد على ما أعطيت .. .الحديث رواه رواه الإمام أحمد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن بكر ابن عمرو ..عن عبد الله بن هبيرة السبائي وذكره ..قال العلاّمة المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ..( أقنيت ) : أي ملكت المال وغيره ..وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ : بسم الله لا زيادة فيها ..وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب : كهذا الحديث ليس فيها الزيادة ..ولا أعلمها وردت في حديث ؛ فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة ..وأما المقلدون : فجوابهم معروف ( شو فيها !!! ) . ..أنظره / سلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 152 حديث فقرة / 71 ...ومنها ...عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يؤمن أحدكم : حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (من الخير) .. .الحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطيالسي وأحمد ..وقال الترمذي : حديث صحيح ..والزيادة / لأبي عوانة والنسائي وأحمد في رواية لهم ؛ وإسنادها : صحيح ..وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / واعلم أن هذه الزيادة من الخير : زيادة هامة تحدد المعنى المراد من الحديثبدقة ..إذ أن كلمة : ( الخير ) كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية ..وتخرج : المنهيات ..لأن إسم ( الخير ) : لا يتناولها كما هو واضح ..فمن كمال خُلقِ المسلم :؟أن يحب لأخيه المسلم من الخير مثلما يحب لنفسه ..وكذلك أن يبغض لأخيه : ما يبغض لنفسه من الشر . ..أنظره / سلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 155 - 156 حديث فقرة / 73 ...ومنها ...و من أقوال العلاّمة المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً :لا استقرار لليهود : في فلسطين ..لا أقولها : تفاؤلًا ..وإنما أقولها : تفقهاً في أحاديث كثيرةٍ وكثيرةٍ جدًا ..في بعض الأحاديث الصحيحة / حينما يخرج الدجال : يخرج من نحو إيران خرسان ومعه سبعون ألفاً من اليهود عليهم الطيالس ..فيأتون إلى فلسطين وعيسى في بيت المقدس ؛ فيحاصره الدجال ومعه أولئك اليهود ؛ فيخرج عيسى فيرميه بحربة فيقتله فيذوب كما يذوب الملح في الماء ..معنى دخول عيسى ومحاصرة الدجال له في بيت المقدس : ليس هناك يهود يومئذ ..ولذلك لا تيأسوا من روح الله ؛ إنه لا ييأس من روح الله : إلاّ القوم الكافرون .. .أنظره / سلسلة الهدى والنور برقم / 633 ...ومنها ...وقال الشيخ في كلمةٍ ذهبيةٍ له /هَل نحن شعب نَصرْنا الله حتّى نتوقّع نصر الله ؟؟؟الشُّعوب : لا تُطبِّق أحكام الله ؛ وتُطالب الحُكّام بِتطبيقِ أحكامِ الله ..نقطة بداية الإصلاح العامّ هِي : إصلاح النّفس ..لا بُدّ : من التّصفية والتّربية . ..أنظره / سلسلة الهدى والنور برقم / 941 ...