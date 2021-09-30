من درر السلف...الحلقة رقم 438

الحمد لله ...ومِنَ الدر والدرر والأثرِ ...ومنها ...قال العلاّمة عبد الرحمن ابنُ حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /إنَّ النِعم إذا شُكِرتْ : قَرَّتْ ..وإذا كُفرتْ : فرَّتْ .. .إنتهى كلامهُ ..أنظره / مقطع صوتي لشيخنا صالح ابن عبد الله العُصيميّ بعنوان / داء العجب ...ومنها ...وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى /وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يَصِيرُون إلى حالةٍ : لا يَلْتَذُون بها ..وهم مع ذلك : لا يستطيعون تركها ؛ لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه . ..أنْظُرهُ / روضة المحبين ونزهة المُشتاقين وَرَقَة / 170 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الشيطان : لص الإيمان ..واللص إنما : يقصد المكان المعمور ..وأما المكان الخراب الذى لا يرجو أن يظفر منه بشيء : فلا يقصده ..فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة : دل على أن فى قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه . ..أنْظُرهُ / طريق الهجرتين وباب السعادتين وَرَقَة / 243 ...ومنها ...قالَ الإمام الحَافظ أبو محمّد ابنُ حزمٍ الأندلسيُّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /طُوبَى لِمَن عَلِمَ مِن عُيُوبِ نَفسِه : أَكثَرَ مِمَّا يَعلَمُ النَّاسُ مِنهَا . ..أنظره / الأخلاق والسّيَر وَرَقَة / 96 ...ومنها ...قَال الإِمَام محمد ابن مفلح ابن محمد شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /وَأَصْلَحُ مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ : أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْمُخَالَطَةِ لِلنِّسَاءِ ..فَإِنَّهُنَّ : يُفْسِدْنَهَا عَلَيْهِ ..وَأَنْ لَا يُدْخِلَ بَيْتَهُ : مُرَاهِقُ ..وَلَا يَأْذَنُ لَهَا : في الخروج . ..أنْظُرهُ / كتاب الفروع ؛ ومعه : تصحيح الفروع لعلاء الدين علي ابن سليمان المرداويّ ج 08 وَرَقَة / 181 ...