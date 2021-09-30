من درر السلف...الحلقة رقم 438

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ الدر والدرر والأثرِ ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن ابنُ حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنَّ النِعم إذا شُكِرتْ : قَرَّتْ ..
وإذا كُفرتْ : فرَّتْ .. .
إنتهى كلامهُ ..
أنظره / مقطع صوتي لشيخنا صالح ابن عبد الله العُصيميّ بعنوان / داء العجب ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى /
وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يَصِيرُون إلى حالةٍ : لا يَلْتَذُون بها ..
وهم مع ذلك : لا يستطيعون تركها ؛ لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه . ..
أنْظُرهُ / روضة المحبين ونزهة المُشتاقين وَرَقَة / 170 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الشيطان : لص الإيمان ..
واللص إنما : يقصد المكان المعمور ..
وأما المكان الخراب الذى لا يرجو أن يظفر منه بشيء : فلا يقصده ..
فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة : دل على أن فى قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه . ..
أنْظُرهُ / طريق الهجرتين وباب السعادتين وَرَقَة / 243 ...
ومنها ...
قالَ الإمام الحَافظ أبو محمّد ابنُ حزمٍ الأندلسيُّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
طُوبَى لِمَن عَلِمَ مِن عُيُوبِ نَفسِه : أَكثَرَ مِمَّا يَعلَمُ النَّاسُ مِنهَا . ..
أنظره / الأخلاق والسّيَر وَرَقَة / 96 ...
ومنها ...
قَال الإِمَام محمد ابن مفلح ابن محمد شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَصْلَحُ مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ : أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْمُخَالَطَةِ لِلنِّسَاءِ ..
فَإِنَّهُنَّ : يُفْسِدْنَهَا عَلَيْهِ ..
وَأَنْ لَا يُدْخِلَ بَيْتَهُ : مُرَاهِقُ ..
وَلَا يَأْذَنُ لَهَا : في الخروج . ..
أنْظُرهُ / كتاب الفروع ؛ ومعه : تصحيح الفروع لعلاء الدين علي ابن سليمان المرداويّ ج 08 وَرَقَة / 181 ...
ومِنَ الدر والدرر والأثرِ ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن ابنُ حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنَّ النِعم إذا شُكِرتْ : قَرَّتْ ..
وإذا كُفرتْ : فرَّتْ .. .
إنتهى كلامهُ ..
أنظره / مقطع صوتي لشيخنا صالح ابن عبد الله العُصيميّ بعنوان / داء العجب ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى /
وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يَصِيرُون إلى حالةٍ : لا يَلْتَذُون بها ..
وهم مع ذلك : لا يستطيعون تركها ؛ لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه . ..
أنْظُرهُ / روضة المحبين ونزهة المُشتاقين وَرَقَة / 170 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الشيطان : لص الإيمان ..
واللص إنما : يقصد المكان المعمور ..
وأما المكان الخراب الذى لا يرجو أن يظفر منه بشيء : فلا يقصده ..
فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة : دل على أن فى قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه . ..
أنْظُرهُ / طريق الهجرتين وباب السعادتين وَرَقَة / 243 ...
ومنها ...
قالَ الإمام الحَافظ أبو محمّد ابنُ حزمٍ الأندلسيُّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
طُوبَى لِمَن عَلِمَ مِن عُيُوبِ نَفسِه : أَكثَرَ مِمَّا يَعلَمُ النَّاسُ مِنهَا . ..
أنظره / الأخلاق والسّيَر وَرَقَة / 96 ...
ومنها ...
قَال الإِمَام محمد ابن مفلح ابن محمد شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَصْلَحُ مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ : أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْمُخَالَطَةِ لِلنِّسَاءِ ..
فَإِنَّهُنَّ : يُفْسِدْنَهَا عَلَيْهِ ..
وَأَنْ لَا يُدْخِلَ بَيْتَهُ : مُرَاهِقُ ..
وَلَا يَأْذَنُ لَهَا : في الخروج . ..
أنْظُرهُ / كتاب الفروع ؛ ومعه : تصحيح الفروع لعلاء الدين علي ابن سليمان المرداويّ ج 08 وَرَقَة / 181 ...