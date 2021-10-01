من درر السلف...الحلقة رقم 437

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ العلمِ وفرائده وأثاره ...

🥀🥀 منها ...
عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضي اللهُ عنْه قال /
قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكُونَ أسْعَدَ النّاسِ بِالدُّنْيا : لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ . ..
أخرجه أحمد والترمذي وصححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح الترمذي برقم / 1799 ...
قال العلاّمة السَفَّاريني عليهِ رَحَمَات الله /
اللُّكَعُ : العَبْدُ والأحْمَقُ واللَّئِيمُ ..
والمَعْنى / لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكُونَ : اللِّئامُ والحَمْقى ونَحْوُهُمْ رُؤَساءَ النّاس . ..
🥀 أنظره / لوامع الأنوار البهية ج 02 ورقة / 68 ... 🌾🌾🌾
وقال العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
والمعنى في هذه الأحاديث أن المال في آخر الزمان : يتحول في أيدي اللئام بني اللئام ..
وأنهم يكونون : أسعد الناس بنعيم الدنيا وملاذها ؛ والوجاهة فيها . ..
🥀 أنْظره / إتحاف الجماعة ج 02 ورقة / 62 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن ابنْ السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
لقد أكرم الله الرجال : باللحى ..
وجعلها لهم : جمالاً ووقاراً ..
فيا ويحَ : من حلقها وأهانها ..
وعصى نبيه : جهاراً ..
أيظن هؤلاء أن حلقها : يكسب صاحبها بهاء وجمالاً ؟؟؟
كلا والله : إنه ليشين الوجه ..
ويذهب : نوره ..
ويزداد به : إثماً ووبالاً ..
ولكنه الإقتداء الضار ؛ يحسن : كل قبيح ..
ويوقع صاحبه : في الشر الصريح . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 73 - 74 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
طَعْمُ الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ؛ إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها ..
لكن طعم الإيمان : يبقى مدّة طويلة ..
حتى إن الإنسان أحياناً يفعل عبادة فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..
🥀 أنظره / القول المفيد ج 02 ورقة / 219 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
وقال ميمون بن مهران :
لا يكون العبد تقياً : حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ..
ولهذا قيل :
النفس كالشريك الخوَّان : إن لم تحاسبه ذهب بمالك ..
وقال ميمون بن مهران أيضاً :
إن التقيّ أشد محاسبة لنفسه : من سلطان عَاصٍ ؛ ومن شريك شحيح . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان : ج 01 ورقة / 79 ... 🌾🌾🌾
 
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