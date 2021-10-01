من درر السلف...الحلقة رقم 437

الحَمْدُ لله ...ومنَ العلمِ وفرائده وأثاره ...منها ...عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضي اللهُ عنْه قال /قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكُونَ أسْعَدَ النّاسِ بِالدُّنْيا : لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ . ..أخرجه أحمد والترمذي وصححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح الترمذي برقم / 1799 ...قال العلاّمة السَفَّاريني عليهِ رَحَمَات الله /اللُّكَعُ : العَبْدُ والأحْمَقُ واللَّئِيمُ ..والمَعْنى / لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكُونَ : اللِّئامُ والحَمْقى ونَحْوُهُمْ رُؤَساءَ النّاس . ..أنظره / لوامع الأنوار البهية ج 02 ورقة / 68 ...وقال العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات ربّ العالمين /والمعنى في هذه الأحاديث أن المال في آخر الزمان : يتحول في أيدي اللئام بني اللئام ..وأنهم يكونون : أسعد الناس بنعيم الدنيا وملاذها ؛ والوجاهة فيها . ..أنْظره / إتحاف الجماعة ج 02 ورقة / 62 ...ومنها ...قال العلاّمة عبد الرحمن ابنْ السِعديّ عليه رَحَمَات الله /لقد أكرم الله الرجال : باللحى ..وجعلها لهم : جمالاً ووقاراً ..فيا ويحَ : من حلقها وأهانها ..وعصى نبيه : جهاراً ..أيظن هؤلاء أن حلقها : يكسب صاحبها بهاء وجمالاً ؟؟؟كلا والله : إنه ليشين الوجه ..ويذهب : نوره ..ويزداد به : إثماً ووبالاً ..ولكنه الإقتداء الضار ؛ يحسن : كل قبيح ..ويوقع صاحبه : في الشر الصريح . ..أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 73 - 74 ...ومنها ...وقال شيخنا الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /طَعْمُ الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ؛ إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها ..لكن طعم الإيمان : يبقى مدّة طويلة ..حتى إن الإنسان أحياناً يفعل عبادة فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..أنظره / القول المفيد ج 02 ورقة / 219 ...ومنها ...وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /وقال ميمون بن مهران :لا يكون العبد تقياً : حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ..ولهذا قيل :النفس كالشريك الخوَّان : إن لم تحاسبه ذهب بمالك ..وقال ميمون بن مهران أيضاً :إن التقيّ أشد محاسبة لنفسه : من سلطان عَاصٍ ؛ ومن شريك شحيح . ..أنظره / إغاثة اللهفان : ج 01 ورقة / 79 ...