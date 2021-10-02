من درر السلف...الحلقة رقم 439

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
الفقر الحقيقي : هو الإفلاس من الباقيات الصّالحات . ..
أنْظُرهُ / مجموع مؤلفاته ج 06 وَرَقَة / 178 ...
ومنها ...
وقالَ شيخُ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ..
أَيْ / مَتَى اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : تَوَلَّاكُمْ ..
وَنَصَرَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ : وَعَلَى الشَّيْطَانِ ..
وَهُمَا الْعَدُوَّانِ اللَّذَانِ : لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ ..
وَعَدَاوَتُهُمَا : أَضَرُّ مِنْ عَدَاوَةِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِ ..
فَالنَّصْرُ عَلَى هَذَا الْعَدُوِّ : أَهَمُّ ..
وَالْعَبْدُ إِلَيْهِ : أَحْوَجُ ..
وَكَمَالُ النُّصْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ : بِحَسَبِ كَمَالِ الإعْتِصَامِ بِاللَّهِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...
ومنها ...
وقالَ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..
وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..
وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - : حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..
وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ ..
وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ ..
وَبِالْعَكْسِ . ..
أنْظُرهُ / الجَواب الصحيح لمنْ بدّل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 ...
ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
الفقر الحقيقي : هو الإفلاس من الباقيات الصّالحات . ..
أنْظُرهُ / مجموع مؤلفاته ج 06 وَرَقَة / 178 ...
ومنها ...
وقالَ شيخُ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ..
أَيْ / مَتَى اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : تَوَلَّاكُمْ ..
وَنَصَرَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ : وَعَلَى الشَّيْطَانِ ..
وَهُمَا الْعَدُوَّانِ اللَّذَانِ : لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ ..
وَعَدَاوَتُهُمَا : أَضَرُّ مِنْ عَدَاوَةِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِ ..
فَالنَّصْرُ عَلَى هَذَا الْعَدُوِّ : أَهَمُّ ..
وَالْعَبْدُ إِلَيْهِ : أَحْوَجُ ..
وَكَمَالُ النُّصْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ : بِحَسَبِ كَمَالِ الإعْتِصَامِ بِاللَّهِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...
ومنها ...
وقالَ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..
وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..
وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - : حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..
وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ ..
وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ ..
وَبِالْعَكْسِ . ..
أنْظُرهُ / الجَواب الصحيح لمنْ بدّل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 ...