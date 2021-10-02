من درر السلف...الحلقة رقم 439

الحَمْدُ لله ...ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...منها ...‏قال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله /الفقر الحقيقي : هو الإفلاس من الباقيات الصّالحات . ..أنْظُرهُ / مجموع مؤلفاته ج 06 وَرَقَة / 178 ...ومنها ...وقالَ شيخُ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ..أَيْ / مَتَى اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : تَوَلَّاكُمْ ..وَنَصَرَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ : وَعَلَى الشَّيْطَانِ ..وَهُمَا الْعَدُوَّانِ اللَّذَانِ : لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ ..وَعَدَاوَتُهُمَا : أَضَرُّ مِنْ عَدَاوَةِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِ ..فَالنَّصْرُ عَلَى هَذَا الْعَدُوِّ : أَهَمُّ ..وَالْعَبْدُ إِلَيْهِ : أَحْوَجُ ..وَكَمَالُ النُّصْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ : بِحَسَبِ كَمَالِ الإعْتِصَامِ بِاللَّهِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...ومنها ...وقالَ أيضاً عليه رَحَمَات الله /فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - : حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 192 ...ومنها ...وقال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ ..وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ ..وَبِالْعَكْسِ . ..أنْظُرهُ / الجَواب الصحيح لمنْ بدّل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 ...