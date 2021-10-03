من درر السلف...الحلقة رقم 440

الحَمْدُ لله ...ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...منها ...وقال الحافظ جمالُ الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /لو عَلَقَ مِسمَارٌ بثوبك لَرجِعت إلى الوراءِ لتَخلصه : فأين مَساميرُ الذُّنوب . ..أنْظُرهُ / المدهش وَرَقَة / 158 ...ومنها ...وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /إذا نفذ القدر في العبد : كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده ..فلا أنفع له من الإستسلام ..وإلقاء نفسه : بين يدي القدر طريحاً كالميت ..فإن السبع لا يرضى أن يأكل : الجيف . ..أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 147 ...ومنها ...وقال أيضاً عن شيخهِ ابن تيميّة النُميريّ عليهم رَحَمَات الله /وحدثني شيخنا ( ابن تيميّة ) قال / ابتدأني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض !!!فقلت له : لا أصبر على ذلك ..وأنا أحاكمك إلى علمك : أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض !!!فقال : بلى ..فقلت له : فإن نفسي تسر بالعلم ؛ فتقوى به الطبيعة ؛ فأجد راحة ..فقال : هذا خارج عن علاجنا أو كما قال . ..أنْظُرهُ / روضةُ المُحبين وَرَقَة / 70 ...ومنها ...وقال الإمِامُ القُرطبيّ الخزْرجيّ الأنْصَاريّ عليه رَحَمَات الله في قوله تَعَالَى /{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ..قَال /وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ / عَسَى مِنَ اللَّهِ إِيجَابٌ ..وَالْمَعْنَى : عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا مَا فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي أَنَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَتَظْفَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتُؤْجَرُونَ ..وَمَنْ مَاتَ : مَاتَ شَهِيدًا ..وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا الدَّعَةَ وَتَرْكَ الْقِتَال وهو شَرُّ لَكُمْ : فِي أَنَّكُمْ تُغْلَبُونَ وَتَذِلُّونَ وَيَذْهَبُ أَمْرُكُمْ ..( قال القرطبيّ ) / وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا اتَّفَقَ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ تَرَكُوا الْجِهَادَ ؛ وَجَبُنُوا عَنِ الْقِتَالِ وَأَكْثَرُوا مِنَ الْفِرَارِ ؛ فَاسْتَوْلَى الْعَدُوُّ عَلَى الْبِلَادِ وَأَيُّ بِلَادٍ ؟؟؟ !!!وَأَسَرَ وَقَتَلَ وَسَبَى وَاسْتَرَقَّ ..فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ..ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَنَا وَكَسَبَتْهُ . ..أنْظُرهُ / الجَامع لأحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 38 - 39 ...