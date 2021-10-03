من درر السلف...الحلقة رقم 440

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...
منها ...
وقال الحافظ جمالُ الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لو عَلَقَ مِسمَارٌ بثوبك لَرجِعت إلى الوراءِ لتَخلصه : فأين مَساميرُ الذُّنوب . ..
أنْظُرهُ / المدهش وَرَقَة / 158 ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /
إذا نفذ القدر في العبد : كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده ..
فلا أنفع له من الإستسلام ..
وإلقاء نفسه : بين يدي القدر طريحاً كالميت ..
فإن السبع لا يرضى أن يأكل : الجيف . ..
أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 147 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عن شيخهِ ابن تيميّة النُميريّ عليهم رَحَمَات الله /
وحدثني شيخنا ( ابن تيميّة ) قال / ابتدأني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض !!!
فقلت له : لا أصبر على ذلك ..
وأنا أحاكمك إلى علمك : أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض !!!
فقال : بلى ..
فقلت له : فإن نفسي تسر بالعلم ؛ فتقوى به الطبيعة ؛ فأجد راحة ..
فقال : هذا خارج عن علاجنا أو كما قال . ..
أنْظُرهُ / روضةُ المُحبين وَرَقَة / 70 ...
ومنها ...
وقال الإمِامُ القُرطبيّ الخزْرجيّ الأنْصَاريّ عليه رَحَمَات الله في قوله تَعَالَى /
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ..
قَال /
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ / عَسَى مِنَ اللَّهِ إِيجَابٌ ..
وَالْمَعْنَى : عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا مَا فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي أَنَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَتَظْفَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتُؤْجَرُونَ ..
وَمَنْ مَاتَ : مَاتَ شَهِيدًا ..
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا الدَّعَةَ وَتَرْكَ الْقِتَال وهو شَرُّ لَكُمْ : فِي أَنَّكُمْ تُغْلَبُونَ وَتَذِلُّونَ وَيَذْهَبُ أَمْرُكُمْ ..
( قال القرطبيّ ) / وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا اتَّفَقَ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ تَرَكُوا الْجِهَادَ ؛ وَجَبُنُوا عَنِ الْقِتَالِ وَأَكْثَرُوا مِنَ الْفِرَارِ ؛ فَاسْتَوْلَى الْعَدُوُّ عَلَى الْبِلَادِ وَأَيُّ بِلَادٍ ؟؟؟ !!!
وَأَسَرَ وَقَتَلَ وَسَبَى وَاسْتَرَقَّ ..
فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ..
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَنَا وَكَسَبَتْهُ . ..
أنْظُرهُ / الجَامع لأحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 38 - 39 ...
ومنْ فَرائد العلمِ ودررهِ ...
منها ...
وقال الحافظ جمالُ الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لو عَلَقَ مِسمَارٌ بثوبك لَرجِعت إلى الوراءِ لتَخلصه : فأين مَساميرُ الذُّنوب . ..
أنْظُرهُ / المدهش وَرَقَة / 158 ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /
إذا نفذ القدر في العبد : كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده ..
فلا أنفع له من الإستسلام ..
وإلقاء نفسه : بين يدي القدر طريحاً كالميت ..
فإن السبع لا يرضى أن يأكل : الجيف . ..
أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 147 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عن شيخهِ ابن تيميّة النُميريّ عليهم رَحَمَات الله /
وحدثني شيخنا ( ابن تيميّة ) قال / ابتدأني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض !!!
فقلت له : لا أصبر على ذلك ..
وأنا أحاكمك إلى علمك : أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض !!!
فقال : بلى ..
فقلت له : فإن نفسي تسر بالعلم ؛ فتقوى به الطبيعة ؛ فأجد راحة ..
فقال : هذا خارج عن علاجنا أو كما قال . ..
أنْظُرهُ / روضةُ المُحبين وَرَقَة / 70 ...
ومنها ...
وقال الإمِامُ القُرطبيّ الخزْرجيّ الأنْصَاريّ عليه رَحَمَات الله في قوله تَعَالَى /
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ..
قَال /
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ / عَسَى مِنَ اللَّهِ إِيجَابٌ ..
وَالْمَعْنَى : عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا مَا فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي أَنَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَتَظْفَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتُؤْجَرُونَ ..
وَمَنْ مَاتَ : مَاتَ شَهِيدًا ..
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا الدَّعَةَ وَتَرْكَ الْقِتَال وهو شَرُّ لَكُمْ : فِي أَنَّكُمْ تُغْلَبُونَ وَتَذِلُّونَ وَيَذْهَبُ أَمْرُكُمْ ..
( قال القرطبيّ ) / وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا اتَّفَقَ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ تَرَكُوا الْجِهَادَ ؛ وَجَبُنُوا عَنِ الْقِتَالِ وَأَكْثَرُوا مِنَ الْفِرَارِ ؛ فَاسْتَوْلَى الْعَدُوُّ عَلَى الْبِلَادِ وَأَيُّ بِلَادٍ ؟؟؟ !!!
وَأَسَرَ وَقَتَلَ وَسَبَى وَاسْتَرَقَّ ..
فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ..
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَنَا وَكَسَبَتْهُ . ..
أنْظُرهُ / الجَامع لأحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 38 - 39 ...