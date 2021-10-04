من درر السلف...الحلقة رقم 441

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر وفرائد الفوائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
️مَن عَرَف الله تعالى : اتَّسع كل ضيق . ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 317 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْإِسْلَامُ الْحَقُّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ : هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُّ غُرْبَةً مِنْهُ فِي أَوَّلِ ظُهُورِهِ ..
وَإِنْ كَانَتْ أَعْلَامُهُ وَرُسُومُهُ الظَّاهِرَةُ : مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ ..
فَالْإِسْلَامُ الْحَقِيقِيُّ : غَرِيبٌ جِدًّا ..
وَأَهْلُهُ : غُرَبَاءُ أَشَدُّ الْغُرْبَةِ بَيْنَ النَّاسِ . ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 188 ...
ومنها ...
قال شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
إن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة : من الكبائر و لو أذن لها زوجها . ..
أنظره / جلباب المرأة المسلمة ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو سعيد عبد السلام سَحنون ابن سعيد ابن حبيب التنوخيّ من أشهر فقهاء المالكية عليه رَحَمَات الله /
ولا يجوز للمعلِّم أن يُرْسِلَ الصبيان : في حوائجه . ..
أنظره / آداب المعلمين ورقة / 96 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة تقي الدين الهلاليّ المغربيّ عليه رَحَمَات الله /
كل هزيمة أصابت المؤمنين فهي : من ضعف إيمانهم ..
وعدم قيامهم : بالواجبات . ..
أنظره / سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج 02 ورقة / 83 ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
القولُ بالإعتِذارِ لمن اِغتبتَهُ هو كَفَّارةُ الغِيبةِ : هذا لا أصلَ لهُ في الشَّريعةِ ..
ولا دَليلَ : عَليهِ ..
المطلوبُ هوَ : التَّوبةُ والدُّعاءُ لِمَن اِغتَبتَهُ . ..
أنظره / شريط متفرقات الألبانيّ برقم / 160 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله /
الشاطر : هو بمعنى قاطع الطريق ..
وبمعنى : الخبيث الفاجر ..
وإطلاق المدرسين له على ( المتفوق ) في الدرس : خطأ ..
فليتنبه ..
نعم : الشاطر في اصطلاح الصوفية : هو السابق المسرع إلى الله ..
فانظر كيف سرى هذا الاصطلاح الصوفي إلى تلقينه للطلاب . ..
أنظره / معجم المناهي اللفظية ورقة / 306 ...
ومن الدرر وفرائد الفوائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
️مَن عَرَف الله تعالى : اتَّسع كل ضيق . ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 317 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْإِسْلَامُ الْحَقُّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ : هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُّ غُرْبَةً مِنْهُ فِي أَوَّلِ ظُهُورِهِ ..
وَإِنْ كَانَتْ أَعْلَامُهُ وَرُسُومُهُ الظَّاهِرَةُ : مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ ..
فَالْإِسْلَامُ الْحَقِيقِيُّ : غَرِيبٌ جِدًّا ..
وَأَهْلُهُ : غُرَبَاءُ أَشَدُّ الْغُرْبَةِ بَيْنَ النَّاسِ . ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 188 ...
ومنها ...
قال شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
إن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة : من الكبائر و لو أذن لها زوجها . ..
أنظره / جلباب المرأة المسلمة ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو سعيد عبد السلام سَحنون ابن سعيد ابن حبيب التنوخيّ من أشهر فقهاء المالكية عليه رَحَمَات الله /
ولا يجوز للمعلِّم أن يُرْسِلَ الصبيان : في حوائجه . ..
أنظره / آداب المعلمين ورقة / 96 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة تقي الدين الهلاليّ المغربيّ عليه رَحَمَات الله /
كل هزيمة أصابت المؤمنين فهي : من ضعف إيمانهم ..
وعدم قيامهم : بالواجبات . ..
أنظره / سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج 02 ورقة / 83 ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
القولُ بالإعتِذارِ لمن اِغتبتَهُ هو كَفَّارةُ الغِيبةِ : هذا لا أصلَ لهُ في الشَّريعةِ ..
ولا دَليلَ : عَليهِ ..
المطلوبُ هوَ : التَّوبةُ والدُّعاءُ لِمَن اِغتَبتَهُ . ..
أنظره / شريط متفرقات الألبانيّ برقم / 160 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله /
الشاطر : هو بمعنى قاطع الطريق ..
وبمعنى : الخبيث الفاجر ..
وإطلاق المدرسين له على ( المتفوق ) في الدرس : خطأ ..
فليتنبه ..
نعم : الشاطر في اصطلاح الصوفية : هو السابق المسرع إلى الله ..
فانظر كيف سرى هذا الاصطلاح الصوفي إلى تلقينه للطلاب . ..
أنظره / معجم المناهي اللفظية ورقة / 306 ...