من درر السلف...الحلقة رقم 441

الحمد لله ...ومن الدرر وفرائد الفوائد ...منها ...قال شيخ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /️مَن عَرَف الله تعالى : اتَّسع كل ضيق . ..أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 317 ...ومنها ...وقال أيضاً /الْإِسْلَامُ الْحَقُّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ : هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُّ غُرْبَةً مِنْهُ فِي أَوَّلِ ظُهُورِهِ ..وَإِنْ كَانَتْ أَعْلَامُهُ وَرُسُومُهُ الظَّاهِرَةُ : مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ ..فَالْإِسْلَامُ الْحَقِيقِيُّ : غَرِيبٌ جِدًّا ..وَأَهْلُهُ : غُرَبَاءُ أَشَدُّ الْغُرْبَةِ بَيْنَ النَّاسِ . ..أنظره / مدارج السَّالكين ج 03 ورقة / 188 ...ومنها ...قال شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /إن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة : من الكبائر و لو أذن لها زوجها . ..أنظره / جلباب المرأة المسلمة ورقة / 44 ...ومنها ...وقال الإمام أبو سعيد عبد السلام سَحنون ابن سعيد ابن حبيب التنوخيّ من أشهر فقهاء المالكية عليه رَحَمَات الله /ولا يجوز للمعلِّم أن يُرْسِلَ الصبيان : في حوائجه . ..أنظره / آداب المعلمين ورقة / 96 ...ومنها ...‏قال الشيخ العلاّمة تقي الدين الهلاليّ المغربيّ عليه رَحَمَات الله /كل هزيمة أصابت المؤمنين فهي : من ضعف إيمانهم ..وعدم قيامهم : بالواجبات . ..أنظره / سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج 02 ورقة / 83 ...ومنها ...‏قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /القولُ بالإعتِذارِ لمن اِغتبتَهُ هو كَفَّارةُ الغِيبةِ : هذا لا أصلَ لهُ في الشَّريعةِ ..ولا دَليلَ : عَليهِ ..المطلوبُ هوَ : التَّوبةُ والدُّعاءُ لِمَن اِغتَبتَهُ . ..أنظره / شريط متفرقات الألبانيّ برقم / 160 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله /الشاطر : هو بمعنى قاطع الطريق ..وبمعنى : الخبيث الفاجر ..وإطلاق المدرسين له على ( المتفوق ) في الدرس : خطأ ..فليتنبه ..نعم : الشاطر في اصطلاح الصوفية : هو السابق المسرع إلى الله ..فانظر كيف سرى هذا الاصطلاح الصوفي إلى تلقينه للطلاب . ..أنظره / معجم المناهي اللفظية ورقة / 306 ...