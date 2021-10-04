تكميم المعدة أفضل إجراء لإزالة الوزن الزائد

ميما 26
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تكميم المعدة هو إجراء جراحي يزيل جزء من المعدة. يمكن إجراء الجراحة بعدة طرق مختلفة ، ولكن جميعها لها نفس الهدف: تصغير حجم المعدة بحيث يأكل المرضى أقل، ويعتبر تكميم المعدة هو نوع من جراحة السمنة التي تقلل من حجم المعدة. يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري.
وجراحة التكميم بالمعدة هو نوع من جراحة علاج البدانة. تتضمن الجراحة إزالة معظم المعدة. هذا يقلل من كمية الطعام التي يمكنك تناولها في وقت واحد ، مما يساعدك على إنقاص الوزن، تكميم المعدة هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم إجراؤها عن طريق إزالة جزء من المعدة لعمل معدة على شكل كم. يساعد هذا المرضى على إنقاص الوزن والحفاظ على فقدان الوزن لأنه يقلل من آلام الجوع ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.
وعملية التكميم هو نوع من جراحة السمنة التي تؤدي إلى انكماش المعدة، وعملية التكميم بالمنظار هو إجراء جراحي يساعد المرضى على إنقاص الوزن. وهي تنطوي على إزالة حوالي 80٪ من المعدة. الجزء المتبقي على شكل أنبوب ، يمكنه استيعاب كميات صغيرة فقط من الطعام في وقت واحد. هذا يمنع المرضى من الإفراط في الأكل واكتساب الوزن مرة أخرى.
وتكميم المعدة هو إجراء جراحي يقلل من حجم المعدة. تسمى أحيانًا جراحة تكميم المعدة أو تكميم المعدة الرأسي. يتم إجراؤه لعلاج السمنة المفرطة وقد يكون خيارًا للمرضى الذين لم يتمكنوا من إنقاص الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط.
وجراحة التكميم بالمعدة هو نوع من جراحة علاج البدانة. تتضمن الجراحة إزالة معظم المعدة. هذا يقلل من كمية الطعام التي يمكنك تناولها في وقت واحد ، مما يساعدك على إنقاص الوزن، تكميم المعدة هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم إجراؤها عن طريق إزالة جزء من المعدة لعمل معدة على شكل كم. يساعد هذا المرضى على إنقاص الوزن والحفاظ على فقدان الوزن لأنه يقلل من آلام الجوع ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.
وعملية التكميم هو نوع من جراحة السمنة التي تؤدي إلى انكماش المعدة، وعملية التكميم بالمنظار هو إجراء جراحي يساعد المرضى على إنقاص الوزن. وهي تنطوي على إزالة حوالي 80٪ من المعدة. الجزء المتبقي على شكل أنبوب ، يمكنه استيعاب كميات صغيرة فقط من الطعام في وقت واحد. هذا يمنع المرضى من الإفراط في الأكل واكتساب الوزن مرة أخرى.
وتكميم المعدة هو إجراء جراحي يقلل من حجم المعدة. تسمى أحيانًا جراحة تكميم المعدة أو تكميم المعدة الرأسي. يتم إجراؤه لعلاج السمنة المفرطة وقد يكون خيارًا للمرضى الذين لم يتمكنوا من إنقاص الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط.