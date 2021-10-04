مسلسلات كرتــــــونية من ذكــــريـــات الزم،،

حكايا الورد
:: عضو شرفي ::
- إنضم
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- المشاركات
- 4,724
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- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
أولا هذا الموضوع هو فقط للترفيه و الترويح لا أكثر
موجه لجيل الثمانينات خصوصا هي مجموعة من المسلسلات الكرتونية التي رافقت طفولتنا
كل واحد يختار كرتون كان يعجبه أو اعجب باحدى شخصياته أو كانت له ذكريات لا تنس معه و يعلق عليه
يمكنكم اضافة المزيد...
أولا هذا الموضوع هو فقط للترفيه و الترويح لا أكثر
موجه لجيل الثمانينات خصوصا هي مجموعة من المسلسلات الكرتونية التي رافقت طفولتنا
كل واحد يختار كرتون كان يعجبه أو اعجب باحدى شخصياته أو كانت له ذكريات لا تنس معه و يعلق عليه
يمكنكم اضافة المزيد...
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