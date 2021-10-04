مسلسلات كرتــــــونية من ذكــــريـــات الزم،،

حكايا الورد

حكايا الورد

:: عضو شرفي ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,724
النقاط
351
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم
أولا هذا الموضوع هو فقط للترفيه و الترويح لا أكثر
موجه لجيل الثمانينات خصوصا هي مجموعة من المسلسلات الكرتونية التي رافقت طفولتنا
كل واحد يختار كرتون كان يعجبه أو اعجب باحدى شخصياته أو كانت له ذكريات لا تنس معه و يعلق عليه

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رحلة-في-عالم-كارتون-الثمانينيات-السعيد.jpg

شخصيات_كرتونية_قديمة.jpg




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