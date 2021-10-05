المرافقة النفسية للتلاميذ المتضررين من الحوادث الأخـــيـــرة

ابرقت وزارة التربية الوطنية لمديرياتها للتربية عبر 58 ولاية بالتكفل النفسي بجميع التلاميذ للموسم الدراسي الجديد 2021-2022 وخاصة التلاميذ المتضررين من جراء الحوادث الأخيرة التي مرت بها الجزائر سواء تعلق الأمر بكوفيد 19 أو بحوادث حرق الغابات، والتي تركت أثراً بالغا في نفسية التلاميذ بالمناطق المتضررةوفيما يخص التكفل فيكون بين جميع أفرا المنظومة التربوية من المعلم والأستاذ ومستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والأخصائي النفساني والمدير، ويتعاون الجميع لهدف واحد وهو مساعدة التلاميذ على تجاوز تلك المحن التي مرو بها والاندماج الجيد في الدراسة لتحقيق النجاح والتفوق.